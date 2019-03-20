Россию в Бельгии поддержат почти 1500 болельщиков

Сборная России не останется без поддержки во время первого матча отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией. За сутки до игры в гостевой сектор уже продано 1200 билетов. Ожидается, что в день матча будет распродано еще несколько сотен мест.

Россияне сыграют стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией в Брюсселе в четверг, 21 марта. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Бельгия - Россия, начало - в 22.45 (время московское).(Дмитрий Зеленов)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира