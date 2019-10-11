Роберто Манчини: «Зеленая форма сборной Италии? Я предпочитаю старую, голубую»
13:00
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался на тему новой зеленой формы своей команды.
— Зеленая форма? Я предпочитаю старую, голубую, — приводит слова 54-летнего специалиста Tuttosport.
Манчини возглавил сборную Италии в 2018-м году после ухода из «Зенита».
? La #Nazionale ?? si allena in vista degli impegni di qualificazione a #Euro2020 con #Grecia ?? e #Liechtenstein ??.#VivoAzzurro pic.twitter.com/QGydTzTp6Q— Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) October 7, 2019
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