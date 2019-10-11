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Роберто Манчини: «Зеленая форма сборной Италии? Я предпочитаю старую, голубую»

13:00
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался на тему новой зеленой формы своей команды.

— Зеленая форма? Я предпочитаю старую, голубую, — приводит слова 54-летнего специалиста Tuttosport.

Манчини возглавил сборную Италии в 2018-м году после ухода из «Зенита».

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