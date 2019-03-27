Мораэс заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

По данным "СЭ", велика вероятность, что федерация футбола Украины и сборная этой страны не будут наказаны за участие нападающего Жуниора Мораэса в отборочных играх Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).

В случае украинского бразильца при его натурализации можно использовать не статью 7 Правил применения Устава ФИФА, а статью 6. У них есть существенное отличие. Статья 7 относится к ситуациям, больше похожим на ту, в которой, к примеру, оказался защитник Мариу Фернандес. Он уже имел опыт выступления за сборную Бразилии, но в товарищеском матче, и фактически решил поменять футбольное гражданство. Для этого ему пришлось ждать пять лет, как и предусмотрено одним из положений упомянутой статьи.

Мораэс за сборную Бразилии не выступал. И, судя по всему, к нему применима статья 6, где говорится о футболистах, у которых больше, чем одно гражданство. Им, чтобы выступать за ту сборную, которую они выбрали, необходимо прожить на территории страны не пять лет, а всего два года. Это условие натурализованный бразилец выполнил.

В любом случае какая-то реакция от футбольных властей должна последовать. Но не от ФИФА. Представитель Международной федерации футбола в среду предложил "СЭ" обратиться в УЕФА. Так как свои матчи сборная Украины провела в турнире, проходящем под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций, а не ФИФА. (Александр Бобров)

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