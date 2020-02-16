Кристиан Вьери: «Есть чувство, что Италия выиграет Евро-2020»

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери выразил мнение, что команда сможет выиграть чемпионат Европы-2020. Итальянцы сыграют в группе A с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.

— Я уже написал Манчини и сказал, что только у Франции более сильный состав, — цитирует La Gazzetta dello Sport Манчини. — Я не знаю, почему, но у меня есть чувство, что мы выиграем Евро. За 18 месяцев Манчини полностью перевернул сборную Италии, так, как никто не делал. У нас молодой качественный состав. Фанаты всерьез влюбились в команду. Не хочу пропускать ни одной игры, я уже попросил Роберто раздобыть мне 2-3 билета на каждый матч.