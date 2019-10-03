Ковач просил не вызывать Эрнадеза в сборную Франции

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач просил не вызывать защитника Люку Эрнандеза в сборную Франции на ближайшие матчи отборочного цикла Евро-2020. Однако Дидье Дешам не прислушался к просьбе коллеги и вызвал игрока на матчи с Исландией (11 октября) и Турцией (14 октября).

— Он получил травму в матче с «Падерборном», — приводит слова Ковача L'Equipe. — Повредил то же колено, на котором перенес операцию шесть месяцев назад. Поэтому мы не будем выпускать его в ближайшем матче чемпионата. Мне очень не хотелось бы, чтобы он играл и в сборной. Не хотим рисковать здоровьем игрока.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира