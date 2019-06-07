Испания разгромила Фарерские острова, Швеция – Мальту

Сборная Испании в гостях переиграла команду Фарерских островов​ в матче группового раунда отборочного турнира Евро-2020 – 4:1.

В составе гостей отличились защитники Серхио Рамос и Хосе Гайя, а также полузащитник Хесус Навас. Еще один гол испанцев забил вратарь Фарер Тейтур Гестссон, отправив мяч в свои ворота. У хозяев результативный удар на счету форварда Клеминта Ольсена.

В других матчах группы F сборная Швеции разгромила на своем поле Мальту (3:0), один из мячей забил хавбек "Краснодара" Виктор Классон. Румыния​ на последней минуте вырвала ничью в гостевой игре с Норвегией (2:2).

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа F

Фарерские острова – Испания – 1:4 (1:3)

Голы: Серхио Рамос, 5 (0:1). Хесус Навас, 19 (0:2). Фере, 30 (1:2). Гестссон, 33 – в свои ворота (1:3). Хосе Гайя, 71 (1:4).

Фарерские острова: Гестссон, Грегерсен, Фере, Давидсен, Ватнхамар, Ханссон, Ватнсдаль (Бальдвинссон, 74), Хендрикссон Ольсен, Фредериксберг, Ольсен (Йоханнесен, 68), Ролантссон.

Испания: Аррисабалага, Серхио Рамос (Льоренте, 46), Хосе Гайя, Эрмосо, Хесус Навас, Касорла, Иско (Руис, 74), Сержи Роберто, Эрнандес, Мората, Аспас (Асенсио, 56).

Предупреждение: Хесус Навас, 46.

Судья: Йорги (Албания).

7 июня. Торсхавн. Стадион "Torsvollur".

Швеция – Мальта – 3:0 (1:0)

Голы: Куэйсон, 2 (1:0). Классон, 50 (2:0). Исак, 81 (3:0).

Швеция: Ольсен, Лустиг, Янссон, Хеландер, Аугустинссон, Экдаль (Ларссон, 77), Классон, Куэйсон (Гвидетти, 85), Форсберг, Олссон, Берг (Исак, 68).

Мальта: Бонелло, Аджус, Борг (Апап, 80), Р.Мускат, З.Мускат, Гамбин, Греч (Фенек, 64), Эффьонг, Монтебелло (Нвоко, 71), Мбонг, Карболан.

Предупреждение: Монтебелло, 35.

Судья: Харви (Ирландия).

7 июня. Стокгольм. Стадион "Френдс Арена".

Норвегия – Румыния – 2:2 (0:0)

Голы: Т.Эль-Юнусси, 56 (1:0). Эдегор, 71 (2:0). Кешеру, 76 (2:1). Кешеру, 90 (2:2).

Норвегия: Грютебуст, Эльабделлауи, Алеесами, Айер, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнес, Эдегор, Берге, Т.Эль-Юнусси (Камара, 84), Кинг.

Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Григоре, Тошка, Дяк, Грозав (Хаджи, 60), Кипчу, Станчу (Максим, 71), Антон, Кешеру, Пушкаш.

Предупреждения: Антон, 17. Берге, 22. Григоре, 80.

Судья: Карасев (Москва).

7 июня. Осло. Стадион "Ullevaal".