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Харри Кейн: «Надеюсь, смогу продолжить забивать этим летом»

17 ноября 2019, 23:57
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Нападающий сборной Англии Харри Кейн рассказал о забитом мяче во встрече отборочного турнира Евро-2020 в ворота Косово (4:0).

— Очевидно, что как форвард, я хочу забивать голы, — цитирует Кейна официальный сайт УЕФА. — Я хочу выигрывать игры, так что здорово забить еще один гол сегодня, небольшой отскок, и мяч просто просто оказался у меня на пути...

Я люблю забивать, как любой нападающий, надеюсь, я смогу продолжить это и следующим летом.

Кейн забил 12 голов в 8 матчах и возглавил гонку бомбардиров турнира.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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