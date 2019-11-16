Сборные Германии и Белоруссии объявили составы на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020. С первых минут встречу начнет белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович.

Состав Германии: Нойер — Клостерманн, Гинтер, Кох, Шульц — Гюндоган, Киммих, Кроос — Горецка, Гнабри, Вернер.

Состав Белоруссии: Гутор — Поляков, Наумов, Мартынович, Матвейчик — Маевский, Ковалев, Драгун, Нехайчик, Стасевич — Лаптев.

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