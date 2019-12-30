Эден Азар признан лучшим игроком Бельгии

Стали известны результаты голосования за звание лучшего футболиста сборной Бельгии в 2019 году, сообщается в официальном Twitter национальной команды.

По итогам опроса, в котором приняли участие болельщики, лучшим был признан нападающий Эден Азар.

? 8 games

? 5 goals

? 7 assists@hazardeden10 is your Devil of the Year! ??? pic.twitter.com/7Sbdyof7Xv — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 30, 2019

В 2019 году он провел 8 матчей за сборную, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Напомним, что сборная Бельгии квалифицировалась на чемпионат Европы-2020, не потерпев в группе ни одного поражения.