Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Эден Азар признан лучшим игроком Бельгии

17:56
Теги:

Стали известны результаты голосования за звание лучшего футболиста сборной Бельгии в 2019 году, сообщается в официальном Twitter национальной команды.

По итогам опроса, в котором приняли участие болельщики, лучшим был признан нападающий Эден Азар.

В 2019 году он провел 8 матчей за сборную, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Напомним, что сборная Бельгии квалифицировалась на чемпионат Европы-2020, не потерпев в группе ни одного поражения.

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир