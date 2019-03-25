Черногория - Англия: Райс и Хадсон-Одои дебютируют за сборную

Стали известны составы Черногории и Англии на матч отборочного турнира Евро-2020. В составе черногорцев появятся два бывших игрока РПЛ Марко Симич (экс-"Ростов") и Фатош Бечирай (экс-"Динамо"). За сборную Англии дебютируют экс-хавбек сборной Ирландии 20-летний Деклан Райс из "Вест Хэма" и 18-летний Каллум Хадсон-Одои из "Челси".
Черногория: Петкович - Стойкович, Савич, Симич, Томашевич - Марушич, Иванич, Н. Вукчевич, Вешович - Бечирай, Мугоша.
Запасные - Миятович, Люлянович, Болевич, Бакич, Копитович, Янкович, Джорджевич, Йовович, Косович, Шчекич, Радунович.
Англия: Пикфорд - Уокер, Магуайр, Кин, Роуз - Баркли, Райс, Алли - Стерлинг, Кейн, Хадсон-Одои.
Запасные - Хитон, Батленд, Триппьер, Хендерсон, Тарковски, Чилуэлл, Уорд-Проуз, Санчо, Уилсон.
Черногория - Англия: отборочный турнир чемпионата Европы-2020, 25 марта 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.45 (время московское) //
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