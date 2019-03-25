Александр Зинченко: "Хочу побить рекорд Тимощука по матчам за сборную Украины"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко сказал, что хочет установить рекорд по количеству матчей за команду. Сейчас рекорд принадлежит тренеру "Зенита" Анатолию Тимощуку - 144 игры. Зинченко на данный момент провел 24 матча.
- У меня есть планка, я хочу побить рекорд Анатолия Тимощука, - цитирует футболиста Footboom. - Нам надо участвовать во всех турнирах и проходить как можно дальше, чтобы было больше игр. Так что будем стараться.
Матч отборочного турнира Евро-2020 Люксембург - Украина начнется в 22.45 по московскому времени.
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https://www.footboom.com/ukrainian/national/1553514419-aleksandr-zinchenko-planka-yumora-u-menja-stoit-na-dve-tri-stupenki-vyshe-chem-u-nekotorykh.html