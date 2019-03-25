Александр Шикунов – о поступке Ананидзе: "Джано - молодец! Отреагировал весь футбольный мир"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал "СЭ" поступок игрока команды Джано Ананидзе во время матча отборочного турнира Евро-2020 Грузия – Швейцария (0:2).

На 24-й минуте игры защитники команд Джемал Табидзе и Фабиан Шер столкнулись головами во время верхового единоборства, игрок гостей потерял сознание и хавбек самарцев оказал помощь потерявшему сознание сопернику – еще до появления врачей он смог достать язык из горла швейцарца, тем самым освободим ему дыхание.

- Как в команде отреагировали на поступок Ананидзе в матче со Швейцарией?

- При чем здесь клуб? Все отреагировали, весь футбольный мир. Потрясающий поступок! Молодец - сориентировался в такой ситуации. Правильно, что помог. Но ведь еще надо сообразить. Это прекрасный поступок. Не только для Самары и сборной Грузии.

- Бывший врач сборной России Юрий Васильков предложил Джано стать спортивным врачом.

- (смеется) Он пошутил, конечно. Чтобы стать врачом, нужно образование.

- Мог бы отучиться после завершения карьеры.

- Это уже у него надо узнавать. Если ли у него желание, или был просто эмоциональный порыв - спасти человека. Это же разные вещи. (Андрей Михайлов)

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