Александр Караваев: «Видно, что Ярмоленко игрок АПЛ, но я все равно его поломаю»

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке команды к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Литвой и Португалией.

— С удовольствием работал в тренажерном зале, смотрел на Ярмоленко, как он работает, — приводит слова Караваева пресс-служба Украинской ассоциации футбола. — Он прибавляет мотивации. Видно, что игрок АПЛ, работает над этим, они все там такие габаритные. Но я все равно его поломаю.

Хорошо пропотели, это то, что было нужно. Пустили сок, выгнали молочную кислоту, которая накопилась после вчерашней тренировки. Уже понемногу усталость идет, завтра самый тяжелый день, а потом уже все.

Мы понимаем, чего мы хотим, куда стремимся, свои цели и возможности. Мы подняли планку, так что смотрим только вперед. Будем достигать своих целей.

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