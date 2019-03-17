Ахметов готов к шуткам Дзюбы в сборной России

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился эмоциями от вызова в сборную России.

– Я полностью восстановился от травмы плеча, все хорошо, – заявил Ахметов. – Сейчас работаю в полном режиме. Эмоции от вызова самые положительные, очень рад, постараюсь оправдать оказанное доверие. Конечно, вдвойне приятнее приезжать в расположение сборной после победы (вчера ЦСКА обыграл "Урал" в матче чемпионата России (1:0). – Прим. "СЭ"). Это придает дополнительную уверенность и новый импульс. Готов ли я к шуткам со стороны Дзюбы? Думаю, да.

Сегодня национальная команда начала подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии и Казахстана, которые пройдут 21 и 24 марта.