Ахметов готов к шуткам Дзюбы в сборной России

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился эмоциями от вызова в сборную России.
– Я полностью восстановился от травмы плеча, все хорошо, – заявил Ахметов. – Сейчас работаю в полном режиме. Эмоции от вызова самые положительные, очень рад, постараюсь оправдать оказанное доверие. Конечно, вдвойне приятнее приезжать в расположение сборной после победы (вчера ЦСКА обыграл "Урал" в матче чемпионата России (1:0). – Прим. "СЭ"). Это придает дополнительную уверенность и новый импульс. Готов ли я к шуткам со стороны Дзюбы? Думаю, да.
Сегодня национальная команда начала подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии и Казахстана, которые пройдут 21 и 24 марта.
Новичок @TeamRussia Ильзат Ахметов ⚡🔥 pic.twitter.com/n52I8Gf21b– Сборная России (@TeamRussia) 17 марта 2019 г.