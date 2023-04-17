Осечка в дерби может стоить «Арсеналу» титула, «Барселона» забуксовала после унижения в класико, «Марсель» оторвался от команды Головина
Англия: «МЮ» оторвался от конкурентов
«Арсенал», несмотря на постоянное давление дышащего в спину «Манчестер Сити», начал гостевое дерби, как и подобает лидеру. После того, как Уайт покатил мяч на пустой угол Габриэлу Жезусу, а Габриэл Мартинелли идеально навесил в адрес набегавшего на дальнюю штангу Эдегора, «канониры» стали лучшей командой АПЛ по числу голов в стартовых пятнадцатиминутках (8).
Такие дебюты для команды Микеля Артеты — дело привычное. А вот пропускать в гостевых дерби «Арсенал» разучился. Он сохранял свои ворота на замке на полях «Кристал Пэлас», «Брентфорда», «Челси», «Тоттенхэма» и «Фулхэма», однако против «Вест Хэма» впечатляющая серия прервалась из-за собственной расхлябанности. Партей подарил мяч Райсу, а Лукас Пакета в штрафной зацепился за ногу пытавшегося исправить ситуацию Габриэла Магальянса.
Выглядело это как секундная слабость, но в итоге вылилось в ничью, которая может стоить «Арсеналу» чемпионского титула. И винить в этом красно-белые могут только самих себя, а не удачу, которая, по мнению Артеты, имеет исключительное значение. Когда при счете 2:1 исполняющий пенальти Сака отправляет мяч в сторону трибун — это не невезение. Как и гол Боуэна, который помчался в штрафную из глубины в тот момент, когда вся оборона гостей побежала создавать искусственный офсайд.
Фактически, мы увидели повторение сценария из прошлого тура, когда команда Артеты не сохранила перевес в два мяча над «Ливерпулем». Теперь по потерянным очкам «Арсенал» опережает «Сити» всего на один балл. А так как 26 апреля лондонцев ждет поездка на «Этихад», это вообще не преимущество.
На решающем отрезке сезона «МЮ» лишился не только своей главной силы в атаке в лице Рэшфорда, но и двух ключевых центральных защитников — Варана и Лисандро Мартинеса. Кроме того, травмирован подписавший с «красными дьяволами» новый контракт Шоу. Получается, в Ноттингеме от идеальной четверки защитников в распоряжении Эрика тен Хага остался только Диогу Далот, которого пришлось сдвигать на непрофильный левый фланг.
Возможно, все это аукнется позже, однако «Ноттингем» — не тот соперник, который способен создать серьезные проблемы для «Юнайтед». Гости взяли свое более чем уверенно, по недоразумения доведя до ума лишь две из своих многочисленных атак. К обоим оказался причастен Антони, который сначала преуспел на добивании после удара Марсьяля, а потом вывел на убойную позицию Далота. Герой вечера забавно поздравил португальца с первым голом в АПЛ. «МЮ» же идеально воспользовался осечками конкурентов и закрепился на третьем месте, оставив за спиной «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».
Испания: Гризманн пугает «Барселону»
В понедельник «Барселона» ограничилась нулевой ничьей в домашнем дерби с «Жироной». В воскресенье в гостях у «Хетафе» сине-гранатовые выглядели так, что аналогичный исход и третья с учетом кубкового класико безголевая игра виделись неизбежными. Пожалуй, основная причина этого — кадровые сложности каталонцев. Хави даже не смог полностью заполнить все строчки протокола, а уже на 18-й минуте из-за травмы Сержи Роберто ему снова пришлось выпускать в опорную зону защитника Эрика Гарсию.
Скоро выбор увеличится, так как тренировки уже возобновили Педри, Дембеле и Френки де Йонг. Но это будет потом, а в мадридском пригороде Гави запомнился тем, что получил предупреждение, когда секундомер со стартового свистка отсчитал минуту и 23 секунды. Это, впрочем, не рекорд «Барсы», так как однажды Луису Суаресу выписали горчичник на 58-й секунде. Только от поскучневшего лидера ждали не этого, а он едва не проиграл.
На последних минутах после грубой ошибки Араухо из убойной позиции промахнулся Борха Майораль. Неужели и ему помешала высокая трава, которую критиковал после финального свистка Хави? Впрочем, даже если бы воспитанник «Реала» забил, это вряд ли серьезно помогло бы Мадриду. При текущем отрыве «Барсы» в 11 очков один балл принципиального значения не имеет.
Но, может быть, все не так очевидно, ведь впереди у лидера игры с «Атлетико», традиционно неудобным «Райо Вальекано» и «Бетисом». На этом отрезке и станет понятно: возможно ли возрождение чемпионской интриги? Пока же можно констатировать, что двух нулевых ничьих подряд в ла лиге у «Барсы» не случалось на протяжении 30 лет — со времен Йохана Кройфа. При этом Хави справедливо указал на то, что его команда не пропускает. Тем более, еще ни одна команда в истории турнира после 29 туров не имела в пассиве всего 9 мячей.
Тем временем не проигрывающий на протяжении 13 туров «Атлетико» (+10=3) за неделю до визита на «Камп Ноу» показал очень мощную и динамичную игру. На фоне «Барсы» в ее текущем состоянии это словно другая лига, хотя к следующему туру все может поменяться. Но по положению на сегодня мадридцы прекрасны, а Гризманн — великолепен.
И дело не столько в двух голах к перерыву, сколько в качестве игры. Француз и сам угрожал воротам, и выполнял важную роль в развитии атак, и создавал моменты, как в эпизоде с попаданием Феррейры-Карраско в штангу. Кроме того, Гризманн вошел в историю как четвертый игрок красно-белых, забивший 150 мячей с учетом всех турниров. До Луиса Арагонеса — всего 22 точных удара.
Поразительно, но «Атлетико» рисковал потерять очки. Это был бы такой же парадокс, как 1:1 на табло по ходу первого тайма, когда гости ни разу не пробили в створ. Им помог автогол Хименеса, а техника на последних минутах не выручила. Сходивший к монитору арбитр не увидел оснований наказать «Атлетико» 11-метровым после контакта мяча с рукой игрока хозяев.
Италия: выиграл только Моуринью
Суббота в серии А превратилась в день, когда четвертьфиналисты Лиги чемпионов всячески демонстрировали приоритет европейских турниров. Сутки спустя тем же самым занялись те, кому в ближайшей четверг предстоит сражаться за выход в полуфинал Лиги Европы. Формально это касалось ротации состава, однако перестановки приводили к потере качества.
По ходу второго тайма «Сассуоло» в какой-то момент прижал туринцев к воротам. Гостей спасали невероятная реакция Перина и каркас ворот, но в итоге после серии угловых голова у Фаджоли пошла кругом, и он выбил мяч на ногу Дефрелю. Так форвард довел число голов в итальянском чемпионате до 50, став третьим после Трезеге, Платини и Теро французом, добравшимся до данной отметки. А сейв Консильи это преимущество сохранил, лишив «Юве» шансов приблизиться к замыкающей еврокубковую шестерку «Аталанте».
«Рома» оказалась единственной участницей еврокубков, которой удалось одержать в эти выходные победу. Хотя поволноваться Жозе Моуринью пришлось, причем поводы были привычными. К счастью, Кристанте, которому в кровь разбили голову, все же остался на поле. А готовившемуся менять его Матичу пришлось уже во втором тайме выходить вместо попросившего замену и прикладывавшего на скамейке лед к затылку Вайналдума.
Отдельная тема — пенальти, которые в отсутствие травмированного Дибалы превратились в проблему. Против «Фейеноорда» не забил Пеллегрини, а теперь в штангу попал Кристанте. Правда, в этот раз на добивание успел Бове. Окончательно же игру успокоили блестящий пас Белотти на Пеллегрини и отразивший пенальти при счете 2:0 Руй Патрисиу. Еще одна радость Моуринью — гол Эбрахама, которого пришлось менять в Роттердаме. Оставшаяся третьей «Рома» оторвалась на три очка от «Милана», а идущий пятым «Интер» теперь находится на дистанции пяти очков.
Германия: исторический гол
Бывший динамовец Филипп, сменив зимой «Вольфсбург» на «Вердер», забил первый гол с февраля прошлого года. Пока игроки «Фрайбурга» требовали назначить пенальти, бременцы умчались в контратаку и вывели своего игрока на пустые ворота. Однако все еще мечтающая о путевке в Лигу чемпионов команда Кристиана Штрайха за пять минут перевернула игру благодаря связке Шоллои — Хелер. Нападающий сборной Венгрии сначала неотразимо пробил после скидки партнера и стал автором 1000-го гола клуба в бундеслиге, а потом вернул Хелеру долг идеальной подачей с фланга.
Отставание от «Лейпцига», с которым «Фрайбург» сыграет на своем поле 6 мая, составляет всего одно очко. Да и до третьего места только два балла. «Унион» хоть и вернул себе утерянную накануне позицию в таблице, упустил шанс оторваться от конкурентов. Домашняя игра с находящимся рядом с зоной вылета «Бохумом» — не тот результат, на который рассчитывали в Берлине. С другой стороны, нужно сделать скидку на то, что с 61-й минуты хозяева играли вдесятером.
Франция: интрига закручивается
Субботняя победа «ПСЖ» над «Лансом» похоронила чемпионскую интригу, но одновременно резко обострила сражение за две оставшиеся путевки в Лигу чемпионов. Так, «Монако» благодаря сегодняшнему успеху сократил отставание от кроваво-золотых до двух очков, а с «Марселем» и вовсе сравнялся.
Во Франции все отмечали, что это усиливает давление на провансальцев, которые в последнее время нестабильны. За шесть предыдущих туров команда Игора Тудора потеряла девять очков (+2=3-1). Однако в этот раз «Марсель» сыграл идеально, начав с быстрого гола, который организовали Алексис Санчес и Витинья, наконец-то открывший лицевой счет после январского трансфера из «Браги».
«Марсель» наконец-то вернулся на чистое второе место, и через неделю у него будет шанс уйти в отрыв. Для этого, правда, нужно брать очки на поле разыгравшегося под началом Лорана Блана «Лиона». Только и конкуренты не избегут потерь, так как «Ланс» и «Монако» сыграют между собой.
Статистика дня
6 подряд поражений «Аяччо» в лиге 1 — повторение худшей серии корсиканцев времен сезона-1968/69.
10 желтых карточек защитника Альвареса — худший результат для игроков «Аякса» в одном чемпионате.
11 матчей подряд «Аустрия» не проигрывает гостевые дерби «Рапиду». Это рекорд в противостоянии главных клубов Вены.
21 удар «Лечче» в первом тайме матча с «Сампдорией» — рекордный показатель сезона в серии А.
27 командам забивал в голландском чемпионате нападающий ПСВ Люк де Йонг. Это лучший показатель турнира в этом веке.
30 побед в первых 50 матчах на посту главного «Монако» в лиге 1 одержал Филипп Клеман. Бельгиец идет по графику рекордсмена клуба Клода Пюэля.
37 поражений в своих первых 50 матчах в АПЛ потерпел форвард «Ноттингема» Деннис. Это повторение антирекорда турнира за авторством бывшего игрока «Сандерленда», «Вест Хэма» и «Лидса» Маккартни.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|23
|5
|3
|74-31
|74
|
2
|Ман. Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|
3
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
4
|Ньюкасл
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|
5
|Тоттенхэм
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|
6
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|
7
|Брайтон
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|
8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|
9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|
10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|
11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|
13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|
14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|
15
|Вест Хэм
|30
|8
|7
|15
|29-41
|31
|
16
|Лидс
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|
17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|
18
|Нот. Форест
|31
|6
|9
|16
|24-56
|27
|
19
|Лестер
|31
|7
|4
|20
|41-55
|25
|
20
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24-53
|23
|15.04
|14:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|3 : 0
|15.04
|17:00
|
Челси – Брайтон
|1 : 2
|15.04
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|1 : 3
|15.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|0 : 2
|15.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Борнмут
|2 : 3
|15.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|2 : 0
|15.04
|19:30
|
Ман. Сити – Лестер
|3 : 1
|16.04
|16:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|2 : 2
|16.04
|18:30
|
Нот. Форест – МЮ
|0 : 2
|17.04
|22:00
|
Лидс – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|32
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|15
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|29
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5