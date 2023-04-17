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Осечка в дерби может стоить «Арсеналу» титула, «Барселона» забуксовала после унижения в класико, «Марсель» оторвался от команды Головина

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты «Арсенала» после ничьей с «Вест Хэмом».
Фото Global Look Press
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «МЮ» оторвался от конкурентов

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
16 апр, 16:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
2:2
Арсенал

«Арсенал», несмотря на постоянное давление дышащего в спину «Манчестер Сити», начал гостевое дерби, как и подобает лидеру. После того, как Уайт покатил мяч на пустой угол Габриэлу Жезусу, а Габриэл Мартинелли идеально навесил в адрес набегавшего на дальнюю штангу Эдегора, «канониры» стали лучшей командой АПЛ по числу голов в стартовых пятнадцатиминутках (8).

Такие дебюты для команды Микеля Артеты — дело привычное. А вот пропускать в гостевых дерби «Арсенал» разучился. Он сохранял свои ворота на замке на полях «Кристал Пэлас», «Брентфорда», «Челси», «Тоттенхэма» и «Фулхэма», однако против «Вест Хэма» впечатляющая серия прервалась из-за собственной расхлябанности. Партей подарил мяч Райсу, а Лукас Пакета в штрафной зацепился за ногу пытавшегося исправить ситуацию Габриэла Магальянса.

Выглядело это как секундная слабость, но в итоге вылилось в ничью, которая может стоить «Арсеналу» чемпионского титула. И винить в этом красно-белые могут только самих себя, а не удачу, которая, по мнению Артеты, имеет исключительное значение. Когда при счете 2:1 исполняющий пенальти Сака отправляет мяч в сторону трибун — это не невезение. Как и гол Боуэна, который помчался в штрафную из глубины в тот момент, когда вся оборона гостей побежала создавать искусственный офсайд.

Фактически, мы увидели повторение сценария из прошлого тура, когда команда Артеты не сохранила перевес в два мяча над «Ливерпулем». Теперь по потерянным очкам «Арсенал» опережает «Сити» всего на один балл. А так как 26 апреля лондонцев ждет поездка на «Этихад», это вообще не преимущество.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
16 апр, 18:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
0:2
Манчестер Юнайтед

На решающем отрезке сезона «МЮ» лишился не только своей главной силы в атаке в лице Рэшфорда, но и двух ключевых центральных защитников — Варана и Лисандро Мартинеса. Кроме того, травмирован подписавший с «красными дьяволами» новый контракт Шоу. Получается, в Ноттингеме от идеальной четверки защитников в распоряжении Эрика тен Хага остался только Диогу Далот, которого пришлось сдвигать на непрофильный левый фланг.

Возможно, все это аукнется позже, однако «Ноттингем» — не тот соперник, который способен создать серьезные проблемы для «Юнайтед». Гости взяли свое более чем уверенно, по недоразумения доведя до ума лишь две из своих многочисленных атак. К обоим оказался причастен Антони, который сначала преуспел на добивании после удара Марсьяля, а потом вывел на убойную позицию Далота. Герой вечера забавно поздравил португальца с первым голом в АПЛ. «МЮ» же идеально воспользовался осечками конкурентов и закрепился на третьем месте, оставив за спиной «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Антони (слева) и Диогу Далот.
Фото Reuters

Испания: Гризманн пугает «Барселону»

Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 апр, 17:15. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:0
Барселона

В понедельник «Барселона» ограничилась нулевой ничьей в домашнем дерби с «Жироной». В воскресенье в гостях у «Хетафе» сине-гранатовые выглядели так, что аналогичный исход и третья с учетом кубкового класико безголевая игра виделись неизбежными. Пожалуй, основная причина этого — кадровые сложности каталонцев. Хави даже не смог полностью заполнить все строчки протокола, а уже на 18-й минуте из-за травмы Сержи Роберто ему снова пришлось выпускать в опорную зону защитника Эрика Гарсию.

Скоро выбор увеличится, так как тренировки уже возобновили Педри, Дембеле и Френки де Йонг. Но это будет потом, а в мадридском пригороде Гави запомнился тем, что получил предупреждение, когда секундомер со стартового свистка отсчитал минуту и 23 секунды. Это, впрочем, не рекорд «Барсы», так как однажды Луису Суаресу выписали горчичник на 58-й секунде. Только от поскучневшего лидера ждали не этого, а он едва не проиграл.

На последних минутах после грубой ошибки Араухо из убойной позиции промахнулся Борха Майораль. Неужели и ему помешала высокая трава, которую критиковал после финального свистка Хави? Впрочем, даже если бы воспитанник «Реала» забил, это вряд ли серьезно помогло бы Мадриду. При текущем отрыве «Барсы» в 11 очков один балл принципиального значения не имеет.

Но, может быть, все не так очевидно, ведь впереди у лидера игры с «Атлетико», традиционно неудобным «Райо Вальекано» и «Бетисом». На этом отрезке и станет понятно: возможно ли возрождение чемпионской интриги? Пока же можно констатировать, что двух нулевых ничьих подряд в ла лиге у «Барсы» не случалось на протяжении 30 лет — со времен Йохана Кройфа. При этом Хави справедливо указал на то, что его команда не пропускает. Тем более, еще ни одна команда в истории турнира после 29 туров не имела в пассиве всего 9 мячей.

Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 апр, 19:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Альмерия

Тем временем не проигрывающий на протяжении 13 туров «Атлетико» (+10=3) за неделю до визита на «Камп Ноу» показал очень мощную и динамичную игру. На фоне «Барсы» в ее текущем состоянии это словно другая лига, хотя к следующему туру все может поменяться. Но по положению на сегодня мадридцы прекрасны, а Гризманн — великолепен.

И дело не столько в двух голах к перерыву, сколько в качестве игры. Француз и сам угрожал воротам, и выполнял важную роль в развитии атак, и создавал моменты, как в эпизоде с попаданием Феррейры-Карраско в штангу. Кроме того, Гризманн вошел в историю как четвертый игрок красно-белых, забивший 150 мячей с учетом всех турниров. До Луиса Арагонеса — всего 22 точных удара.

Поразительно, но «Атлетико» рисковал потерять очки. Это был бы такой же парадокс, как 1:1 на табло по ходу первого тайма, когда гости ни разу не пробили в створ. Им помог автогол Хименеса, а техника на последних минутах не выручила. Сходивший к монитору арбитр не увидел оснований наказать «Атлетико» 11-метровым после контакта мяча с рукой игрока хозяев.

Италия: выиграл только Моуринью

Италия. Серия А. 30-й тур
16 апр, 19:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:0
Ювентус

Суббота в серии А превратилась в день, когда четвертьфиналисты Лиги чемпионов всячески демонстрировали приоритет европейских турниров. Сутки спустя тем же самым занялись те, кому в ближайшей четверг предстоит сражаться за выход в полуфинал Лиги Европы. Формально это касалось ротации состава, однако перестановки приводили к потере качества.

По ходу второго тайма «Сассуоло» в какой-то момент прижал туринцев к воротам. Гостей спасали невероятная реакция Перина и каркас ворот, но в итоге после серии угловых голова у Фаджоли пошла кругом, и он выбил мяч на ногу Дефрелю. Так форвард довел число голов в итальянском чемпионате до 50, став третьим после Трезеге, Платини и Теро французом, добравшимся до данной отметки. А сейв Консильи это преимущество сохранил, лишив «Юве» шансов приблизиться к замыкающей еврокубковую шестерку «Аталанте».

Италия. Серия А. 30-й тур
16 апр, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
3:0
Удинезе

«Рома» оказалась единственной участницей еврокубков, которой удалось одержать в эти выходные победу. Хотя поволноваться Жозе Моуринью пришлось, причем поводы были привычными. К счастью, Кристанте, которому в кровь разбили голову, все же остался на поле. А готовившемуся менять его Матичу пришлось уже во втором тайме выходить вместо попросившего замену и прикладывавшего на скамейке лед к затылку Вайналдума.

Отдельная тема — пенальти, которые в отсутствие травмированного Дибалы превратились в проблему. Против «Фейеноорда» не забил Пеллегрини, а теперь в штангу попал Кристанте. Правда, в этот раз на добивание успел Бове. Окончательно же игру успокоили блестящий пас Белотти на Пеллегрини и отразивший пенальти при счете 2:0 Руй Патрисиу. Еще одна радость Моуринью — гол Эбрахама, которого пришлось менять в Роттердаме. Оставшаяся третьей «Рома» оторвалась на три очка от «Милана», а идущий пятым «Интер» теперь находится на дистанции пяти очков.

Алексей Миранчук в&nbsp;матче против &laquo;Салернитаны&raquo;. «Торино» тонет в турнирном болоте. От поражения команду спас шикарный пас Миранчука

Германия: исторический гол

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
16 апр, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:2
Фрайбург
Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
16 апр, 18:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
1:1
Бохум

Бывший динамовец Филипп, сменив зимой «Вольфсбург» на «Вердер», забил первый гол с февраля прошлого года. Пока игроки «Фрайбурга» требовали назначить пенальти, бременцы умчались в контратаку и вывели своего игрока на пустые ворота. Однако все еще мечтающая о путевке в Лигу чемпионов команда Кристиана Штрайха за пять минут перевернула игру благодаря связке Шоллои — Хелер. Нападающий сборной Венгрии сначала неотразимо пробил после скидки партнера и стал автором 1000-го гола клуба в бундеслиге, а потом вернул Хелеру долг идеальной подачей с фланга.

Отставание от «Лейпцига», с которым «Фрайбург» сыграет на своем поле 6 мая, составляет всего одно очко. Да и до третьего места только два балла. «Унион» хоть и вернул себе утерянную накануне позицию в таблице, упустил шанс оторваться от конкурентов. Домашняя игра с находящимся рядом с зоной вылета «Бохумом» — не тот результат, на который рассчитывали в Берлине. С другой стороны, нужно сделать скидку на то, что с 61-й минуты хозяева играли вдесятером.

Франция: интрига закручивается

Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 21:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
3:1
Труа

Субботняя победа «ПСЖ» над «Лансом» похоронила чемпионскую интригу, но одновременно резко обострила сражение за две оставшиеся путевки в Лигу чемпионов. Так, «Монако» благодаря сегодняшнему успеху сократил отставание от кроваво-золотых до двух очков, а с «Марселем» и вовсе сравнялся.

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Во Франции все отмечали, что это усиливает давление на провансальцев, которые в последнее время нестабильны. За шесть предыдущих туров команда Игора Тудора потеряла девять очков (+2=3-1). Однако в этот раз «Марсель» сыграл идеально, начав с быстрого гола, который организовали Алексис Санчес и Витинья, наконец-то открывший лицевой счет после январского трансфера из «Браги».

«Марсель» наконец-то вернулся на чистое второе место, и через неделю у него будет шанс уйти в отрыв. Для этого, правда, нужно брать очки на поле разыгравшегося под началом Лорана Блана «Лиона». Только и конкуренты не избегут потерь, так как «Ланс» и «Монако» сыграют между собой.

Статистика дня
6 подряд поражений «Аяччо» в лиге 1 — повторение худшей серии корсиканцев времен сезона-1968/69.
10 желтых карточек защитника Альвареса — худший результат для игроков «Аякса» в одном чемпионате.
11 матчей подряд «Аустрия» не проигрывает гостевые дерби «Рапиду». Это рекорд в противостоянии главных клубов Вены.
21 удар «Лечче» в первом тайме матча с «Сампдорией» — рекордный показатель сезона в серии А.
27 командам забивал в голландском чемпионате нападающий ПСВ Люк де Йонг. Это лучший показатель турнира в этом веке.
30 побед в первых 50 матчах на посту главного «Монако» в лиге 1 одержал Филипп Клеман. Бельгиец идет по графику рекордсмена клуба Клода Пюэля.
37 поражений в своих первых 50 матчах в АПЛ потерпел форвард «Ноттингема» Деннис. Это повторение антирекорда турнира за авторством бывшего игрока «Сандерленда», «Вест Хэма» и «Лидса» Маккартни.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Марсель
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
4
 Ньюкасл 30 15 11 4 48-24 56
5
 Тоттенхэм 31 16 5 10 57-45 53
6
 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
8
 Ливерпуль 29 12 8 9 50-35 44
9
 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10
 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Кр. Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13
 Вулверхэмптон 31 9 7 15 26-42 34
14
 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15
 Вест Хэм 30 8 7 15 29-41 31
16
 Лидс 30 7 8 15 39-54 29
17
 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18
 Нот. Форест 31 6 9 16 24-56 27
19
 Лестер 31 7 4 20 41-55 25
20
 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23
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38 тур
15.04 14:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 3 : 0
15.04 17:00
Челси – Брайтон
 1 : 2
15.04 17:00
Эвертон – Фулхэм
 1 : 3
15.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
15.04 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 2 : 3
15.04 17:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 2 : 0
15.04 19:30
Ман. Сити – Лестер
 3 : 1
16.04 16:00
Вест Хэм – Арсенал
 2 : 2
16.04 18:30
Нот. Форест – МЮ
 0 : 2
17.04 22:00
Лидс – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 29 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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