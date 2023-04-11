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Сегодня, 15:20

В АПЛ будет работать еще один ученик Гвардиолы. Он называет его своим преемником в «Манчестер Сити»

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Венсан Компани (слева) и Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Венсан Компани.
Фото AFP
Шон Дайч.
Фото Global Look Press
Венсан Компани и игрок «Бернли» Джек Корк.
Фото Reuters
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Венсан Компани совершил настоящую революцию в «Бернли».

Последние несколько дней получились для «Бернли» и его болельщиков восхитительными. В пятницу, 7 апреля, «кларетс» обыграли «Мидлсбро» (2:1) и благодаря этой победе оформили возвращение в премьер-лигу спустя всего год после вылета. А в понедельник на стадионе «Терф Мур» был настоящий праздник — «Бернли» разобрался с «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и за шесть матчей до конца обеспечил себе первое место в чемпионшипе.

Команда, которую тренирует экс-капитан сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Венсан Компани (в день победы над «ШЮ» ему исполнилось 37 лет), по-настоящему доминировала в этом сезоне. У «Бернли» сейчас больше всего побед (26 в 40 турах), меньше всего поражений (2); больше всех забито (78 голов) и меньше всех пропущено (30). «Кларетс» даже сохраняют шансы побить рекорд лиги по количеству очков — в сезоне-2005/06 «Рединг» набрал 106 баллов. Для этого, правда, придется выиграть все шесть оставшихся матчей, что маловероятно, но вот пробить отметку в 100 очков — а такое за последние 20 лет удавалось только трижды — вполне реально.

Достижение «Бернли» вызывают интерес и заслуживают рассказа по двум связанным между собой причинам — во-первых, ситуации вокруг клуба, и, во-вторых, личности главного тренера, чья карьера начинается очень ярко.

Шон Дайч.
Фото Global Look Press

Уход легенды и долги в 100 миллионов

Все последние годы «Бернли» прочно ассоциировался с именем Шона Дайча. Рыжеволосый менеджер возглавил «кларетс» в октябре 2012-го, через полтора сезона вывел клуб в АПЛ, а по итогам чемпионата-2017/18 команда стала 7-й и квалифицировалась в Лигу Европы. Первая за 51 год еврокубковая кампания оказалась недолгой, завершившись уже в августе — «Бернли» не сумел пройти в групповой этап, проиграв «Олимпиакосу». Но это само по себе было огромным достижением, учитывая возможности клуба.

«Кларетс» были настоящим островком старомодности в премьер-лиге. Пока другие клубы поглощались американскими инвесторами и азиатскими бизнесменами, «Бернли», как и сто с лишним лет назад, владели местные бизнесмены из графства Ланкашир. Пока Пеп Гвардиола и Юрген Клопп делали АПЛ лигой прессинга и владения, Дайч культивировал футбол, замешанный на длинных передачах и силовой борьбе. Тактические гики могли брезгливо воротить нос, но это работало, а «кларетс» были настоящим явлением.

Но продолжаться вечно это не могло, тем более что владевшие клубом Майк Гарлик и Джон Банаскевич серьезно вложились в строительство новой тренировочной базы (в разработке дизайна принимал участие Дайч, и это говорит о степени его влияния и вовлеченности). В конце декабря 2020-го «Бернли» перешел под контроль американской инвестиционной группы ALK Capital, которая приобрела 84% акций за 200 миллионов фунтов.

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Поначалу все выглядело благостно: стороны обменивались комплиментами и говорили про новый этап развития, а Гарлик и Банаскевич даже вошли в состав нового совета директоров. Но быстро выяснилось, что ALK Capital занимала средства для покупки «Бернли» и повесила этот долг (примерно 100 миллионов долларов) на баланс клуба.

Не получил особой помощи от новых владельцев Дайч и на трансферном рынке — в январе 2021-го команду никто не пополнил. Летом, правда, пришли Ваут Вегхорст (17,5 миллиона евро) и Максвел Корне (15 миллионов), что позволило немного освежить группу атаки, плюс 14 миллионов заплатили за центрального защитника Натана Коллинза. Но зато в январе, в разгар битвы за выживание, в «Ньюкасл» продали основного нападающего Криса Вуда. С одной стороны, когда дают 30 миллионов, логично согласиться, но проблема в том, что вместо Вуда так никого и не взяли.

Закончилось все уходом Дайча в апреле 2022-го и вылетом после поражения в последнем туре все от того же «Ньюкасла». Дальше начался исход почти всех основных игроков. За кого-то удалось выручить неплохие деньги: вратарь Ник Поуп ушел в «Ньюкасл» за 11,5 миллиона евро, Коллинза удалось сбагрить в «Вулверхэмптон» аж за 24 миллиона, Корне взял «Вест Хэм» (20,7 миллиона), Дуайта Макнила продали в «Эвертон» за 17 миллионов. Другие покинули «Бернли» как свободные агенты. Всего ушло 13 игроков, а из прежнего состава осталось не более 10 человек.

С учетом всего этого перспективы не выглядели такими уж радужными. Особенно учитывая то, что из-за зимнего ЧМ-2022 в Катаре сезон начинался уже 29 июля, а и без того плотный календарь чемпионшипа был спрессован донельзя.

Венсан Компани.
Фото AFP

Революция Компани в «Бернли»: запрет тортов, дополнительная разметка на поле и 12-14 часов работы в день

Приглашение Компани прошлым летом казалось риском для обеих сторон. С одной стороны, вылетевший клуб с долгами и почти без игроков, с другой — 36-летний на тот момент тренер, чей опыт ограничивался двумя сезонами в «Андерлехте». Но при этом кризисная ситуация открывала возможности. Компани возвращался практически домой — Бернли находится в 75 км от Манчестера, где бельгиец провел 11 лет, встретил там жену и завел детей. Он мог собрать состав под себя и реализовывать свои идеи, не оглядываясь на наследие Дайча. А «кларетс» получили шанс на масштабную перезагрузку.

Так называемые «парашютные» выплаты от АПЛ помогли разобраться с долгами и стабилизировать финансовую ситуацию, а доходы от продажи игроков были тут же инвестированы в приобретение новых, при этом зарплатная ведомость резко сократилась.

В итоге Компани устроил в «Бернли» настоящую революцию, сконструировав команду, которую английские медиа по ходу сезона называли «Манчестер Сити» из чемпионшипа или «Манчестер Сити» — лайт. Стилистически они и правда похожи (разумеется, с поправкой на уровень игроков и сопротивления). Атакующий стиль, основанный на владении мячом, креативности, высокой интенсивности и прессинге. Похожи даже детали: «Бернли» при Компани играет с четверкой защитников, которая при владении трансформируется в тройку: крайние поднимаются вперед, а к центральным опускается опорный полузащитник.

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«Когда-нибудь он возглавит «Сити». Когда? Я не знаю, но я абсолютно уверен, что это случится. Это просто предчувствие и, возможно, я ошибаюсь. Но у Венсана точно есть все необходимые качества: правильная рабочая этика, понимание игры, уважение, опыт. Сделать то, что он уже сделал, по-настоящему трудно, но Венсан справляется отлично. Его судьба — быть здесь», — так о Компани отзывался Пеп Гвардиола.

Сравнения с испанцем неизбежны, хотя сам Компани всячески старается их избегать, подчеркивая, что он — это он, специалист со своими взглядами и идеями. Но влияние Гвардиолы на бельгийца очевидно, и сам он этого не отрицает. В «Сити» они проработали вместе три года, и на поздней стадии игровой карьеры Компани больше лечился, чем играл. Но зато это позволило ему больше смотреть, слушать, подмечать детали. Именно тогда бельгиец утвердился в желании стать тренером.

Да и в целом вырисовывается интересный тренд: Хави и Микель Артета, которых тоже принято считать в каком-то роде учениками Гвардиолы, близки к тому, чтобы взять первые чемпионства в топ-лигах. Компани уже выиграл чемпионшип.

Придя в «Бернли», он сразу же принялся загружать игроков информацией, а на одно из тренировочных полей нанесли дополнительную разметку, поделив его на зоны — чтобы футболистам было проще усвоить теорию. Как писал The Athletic, Компани первым появляется на базе и последним ее покидает, проводя там по 12-14 часов. И даже сейчас, во время сезона, ездит смотреть футболистов, занимаясь в том числе скаутингом: в марте, например, был в Дании.

Венсан Компани и игрок «Бернли» Джек Корк.
Фото Reuters

Бельгиец умеет быть гибким: при Дайче много лет существовала традиция поедания тортов на день рождения прямо на базе — Компани это запретил. Но оставил висящий на въезде девиз «Ноги, сердце, голова», придуманный его предшественником, — в качестве уважения к всему тому, чего добился с «Бернли» Дайч. В футболе Компани на первом месте голова, но он понимает, что иногда нужно включать ноги и сердце. В перерыве гостевого матча с «Сандерлендом», когда «кларетс» проигрывали 0:2, бельгиец заявил игрокам: «Ребята, вы не в Лондоне или Мадриде. Вы в Бернли». Давая тем самым понять, что бегать и бороться тоже нужно. В итоге «Бернли» выиграл — 4:2.

В премьер-лиге все будет по-другому. Матч Кубка Англии с «Сити», который «Бернли» проиграл 0:6, на это намекает. Но на «кларетс» точно будет интересно смотреть.

Венсан Компани
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Бернли
ФК Манчестер Сити
3
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 30 23 4 3 72-29 73
2
 Ман. Сити 29 21 4 4 75-27 67
3
 Ньюкасл 29 15 11 3 48-21 56
4
 МЮ 29 17 5 7 44-37 56
5
 Тоттенхэм 30 16 5 9 55-42 53
6
 Астон Вилла 30 14 5 11 41-40 47
7
 Брайтон 28 13 7 8 52-36 46
8
 Ливерпуль 29 12 8 9 50-35 44
9
 Брентфорд 30 10 13 7 47-40 43
10
 Фулхэм 29 11 6 12 39-40 39
11
 Челси 30 10 9 11 29-31 39
12
 Кр. Пэлас 30 8 9 13 29-40 33
13
 Вулверхэмптон 30 8 7 15 24-42 31
14
 Вест Хэм 29 8 6 15 27-39 30
15
 Борнмут 30 8 6 16 28-57 30
16
 Лидс 30 7 8 15 39-54 29
17
 Эвертон 30 6 9 15 23-43 27
18
 Нот. Форест 30 6 9 15 24-54 27
19
 Лестер 30 7 4 19 40-52 25
20
 Саутгемптон 30 6 5 19 24-51 23
Результаты / календарь
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15.04 14:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
15.04 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
15.04 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
15.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
15.04 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 - : -
15.04 17:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 - : -
15.04 19:30
Ман. Сити – Лестер
 - : -
16.04 16:00
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
16.04 18:30
Нот. Форест – МЮ
 - : -
17.04 22:00
Лидс – Ливерпуль
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 30
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 14
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 28 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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