«Арсенал» на ровном месте придумал проблемы в дерби с «Тоттенхэмом». Но остался в гонке за титул
Нет для болельщиков «Тоттенхэма» ничего более приятного, чем подставить подножку «Арсеналу». Тем более — в чемпионской гонке. Только сводить все к принципиальности лондонского противостояния было не совсем правильно. Хватало турнирной мотивации. «Канониры» к воскресенью остались единственным конкурентом «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм» после ничьей игравшей накануне «Астон Виллы» повысил свои шансы в гонке за четвертым местом. По крайней мере, так казалось. Только жизнь в очередной раз показала: считать потерянные очки и отложенные матчи — как делить шкуру еще не убитого медведя.
А в воскресенье красно-белый зверь в первом тайме оказался беспощаден к принципиальному сопернику. Все-таки атакующий стиль Ангелоса Постекоглу — просто подарок для Микеля Артеты. У испанца более устоявшаяся и системная команда, которая в открытом футболе чувствует себя как рыба в воде. Могло ли все для «канониров» пойти не так? Вполне себе. При счете 1:0 были отличный шанс Мэддисона, попадание Ромеро в штангу и отмененный после вердикта ВАР гол ван де Вена. Но, видимо, с самого начала все складывалось не в пользу «шпор».
Плюс проклятие автоголов в дерби Северного Лондона. Хейбьерг стал пятым игроком «Тоттенхэма», который невольно помог «Арсеналу», открыв при этом счет. Когда же хозяева тщетно надеялись на пенальти, свисток Майкла Оливера промолчал, и гости разогнали образцовую атаку на свободном пространстве. В ней было идеально все. Как роскошная диагональ Хаверца, так и завершение Сака, который превратил Дэвиса в тренировочную стойку и покатил мяч в угол.
Рекордный — пятнадцатый в одном чемпионате — гол Букайо получился мастерским. А еще помог хавбеку сравняться по числу голов за «Арсенал» с Юнгбергом и Адебайором (по 46). И еще любопытный факт: последним игроком «канониров», который поразил ворота «шпор» в обоих матчах одного чемпионата, был легендарный Иан Райт. С тех пор прошло ровно 30 лет. До начала эры Арсена Венгера тогда оставалось два сезона. А до рождения Сака — семь лет. В свои 22 года Букайо видится тем, кто со временем встанет в один ряд со многими легендами «Арсенала».
Последние на данный момент рождались при Венгере, с которым Артета советовался по поводу чемпионской гонки и решающих матчей. Освежал в памяти и по-новому оценивал то, что француз говорил, когда его наследник еще был футболистом. Впрочем, кое-чему Артета может научить сам. Например, отработке угловых, которые в исполнении красно-белых уже можно приравнивать к пенальти. Подача Райса с завершением Хаверца — уже 16-й результативный розыгрыш корнера в нынешнем турнире. Таких показателей в АПЛ не было целых семь лет.
И это оружие, которое может оказаться решающим в сражении за титул. Или позволит создать задел на случай глупостей и неприятностей на ровном месте. Глупость — это дикая ошибка Райи, который выкатил мяч на ногу Ромеро. Форс-мажор — движение Райса, который в собственной штрафной попал не по мячу, а по сопернику. В итоге вместо уверенной по счету и содержанию победы «Арсенал» получил нервную концовку. Отделался легким испугом. Два выигранных за неделю дерби с восемью забитыми мячами оставляют «канониров» в гонке за титул.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85-28
|80
|
2
|Ман. Сити
|33
|23
|7
|3
|80-32
|76
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|6
|9
|67-52
|60
|
6
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74-55
|53
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63-59
|48
|
10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52-60
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48-55
|46
|
12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51-55
|43
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37-48
|38
|
16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52-60
|35
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48-77
|25
|
19
|Бернли
|35
|5
|9
|21
|38-70
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|35
|3
|7
|25
|34-97
|16
|27.04
|14:30
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|2 : 2
|27.04
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|1 : 1
|27.04
|17:00
|
МЮ – Бернли
|1 : 1
|27.04
|17:00
|
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
|5 : 1
|27.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лутон Таун
|2 : 1
|27.04
|19:30
|
Эвертон – Брентфорд
|1 : 0
|27.04
|22:00
|
Астон Вилла – Челси
|2 : 2
|28.04
|16:00
|
Борнмут – Брайтон
|3 : 0
|28.04
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|2 : 3
|28.04
|18:30
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|25
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|29
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8