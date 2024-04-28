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«Арсенал» на ровном месте придумал проблемы в дерби с «Тоттенхэмом». Но остался в гонке за титул

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче 35-го тура АПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Фото Reuters
«Канониры» обыграли принципиального соперника.
Англия. Премьер-лига. 35-й тур
28 апр, 16:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:3
Арсенал

Нет для болельщиков «Тоттенхэма» ничего более приятного, чем подставить подножку «Арсеналу». Тем более — в чемпионской гонке. Только сводить все к принципиальности лондонского противостояния было не совсем правильно. Хватало турнирной мотивации. «Канониры» к воскресенью остались единственным конкурентом «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм» после ничьей игравшей накануне «Астон Виллы» повысил свои шансы в гонке за четвертым местом. По крайней мере, так казалось. Только жизнь в очередной раз показала: считать потерянные очки и отложенные матчи — как делить шкуру еще не убитого медведя.

Микель Артета, Хосеп Гвардиола и&nbsp;Юрген Клопп. Вероятность победы «Манчестер Сити» в АПЛ — 70 процентов! Почему не верят в «Арсенал» и «Ливерпуль»?

А в воскресенье красно-белый зверь в первом тайме оказался беспощаден к принципиальному сопернику. Все-таки атакующий стиль Ангелоса Постекоглу — просто подарок для Микеля Артеты. У испанца более устоявшаяся и системная команда, которая в открытом футболе чувствует себя как рыба в воде. Могло ли все для «канониров» пойти не так? Вполне себе. При счете 1:0 были отличный шанс Мэддисона, попадание Ромеро в штангу и отмененный после вердикта ВАР гол ван де Вена. Но, видимо, с самого начала все складывалось не в пользу «шпор».

Плюс проклятие автоголов в дерби Северного Лондона. Хейбьерг стал пятым игроком «Тоттенхэма», который невольно помог «Арсеналу», открыв при этом счет. Когда же хозяева тщетно надеялись на пенальти, свисток Майкла Оливера промолчал, и гости разогнали образцовую атаку на свободном пространстве. В ней было идеально все. Как роскошная диагональ Хаверца, так и завершение Сака, который превратил Дэвиса в тренировочную стойку и покатил мяч в угол.

Фото Reuters

Рекордный — пятнадцатый в одном чемпионате — гол Букайо получился мастерским. А еще помог хавбеку сравняться по числу голов за «Арсенал» с Юнгбергом и Адебайором (по 46). И еще любопытный факт: последним игроком «канониров», который поразил ворота «шпор» в обоих матчах одного чемпионата, был легендарный Иан Райт. С тех пор прошло ровно 30 лет. До начала эры Арсена Венгера тогда оставалось два сезона. А до рождения Сака — семь лет. В свои 22 года Букайо видится тем, кто со временем встанет в один ряд со многими легендами «Арсенала».

Последние на данный момент рождались при Венгере, с которым Артета советовался по поводу чемпионской гонки и решающих матчей. Освежал в памяти и по-новому оценивал то, что француз говорил, когда его наследник еще был футболистом. Впрочем, кое-чему Артета может научить сам. Например, отработке угловых, которые в исполнении красно-белых уже можно приравнивать к пенальти. Подача Райса с завершением Хаверца — уже 16-й результативный розыгрыш корнера в нынешнем турнире. Таких показателей в АПЛ не было целых семь лет.

Полузащитник &laquo;Арсенала&raquo; Кай Хаверц сделал дубль в&nbsp;матче с &laquo;Челси&raquo; (5:0). Хаверц не пощадил бывшую команду, «Арсенал» прошелся катком по «Челси». Чемпионская интрига еще жива

И это оружие, которое может оказаться решающим в сражении за титул. Или позволит создать задел на случай глупостей и неприятностей на ровном месте. Глупость — это дикая ошибка Райи, который выкатил мяч на ногу Ромеро. Форс-мажор — движение Райса, который в собственной штрафной попал не по мячу, а по сопернику. В итоге вместо уверенной по счету и содержанию победы «Арсенал» получил нервную концовку. Отделался легким испугом. Два выигранных за неделю дерби с восемью забитыми мячами оставляют «канониров» в гонке за титул.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
Микель Артета
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 25 5 5 85-28 80
2
 Ман. Сити 33 23 7 3 80-32 76
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 33 18 6 9 67-52 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 33 13 9 11 63-59 48
10
 Борнмут 35 13 9 13 52-60 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
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38 тур
27.04 14:30
Вест Хэм – Ливерпуль
 2 : 2
27.04 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 1 : 1
27.04 17:00
МЮ – Бернли
 1 : 1
27.04 17:00
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
 5 : 1
27.04 17:00
Вулверхэмптон – Лутон Таун
 2 : 1
27.04 19:30
Эвертон – Брентфорд
 1 : 0
27.04 22:00
Астон Вилла – Челси
 2 : 2
28.04 16:00
Борнмут – Брайтон
 3 : 0
28.04 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 2 : 3
28.04 18:30
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 25 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 29 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
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