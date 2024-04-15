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Вероятность победы «Манчестер Сити» в АПЛ — 70 процентов! Почему не верят в «Арсенал» и «Ливерпуль»?

Шансы «Манчестер Сити» на чемпионство в АПЛ оценили в 70 процентов
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Микель Артета, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп
Микель Артета, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп.
Смотрим календарь и оцениваем расклады.

Чемпионская гонка в АПЛ обострилась до максимума: на первое место вышел «Манчестер Сити» (отрыв от преследователей — два очка), воспользовавшись домашними поражениями «Арсенала» и «Ливерпуля». До финиша — шесть туров: чем все завершится?

«Сити» снова набрал ход в концовке — типичная история для Гвардиолы

В пользу «Сити» — стабильность, состав и, конечно, опыт. Но главное — команда Пепа любит и умеет дожимать своих конкурентов во время финального спринта. В какой-то степени это можно назвать фишкой Гвардиолы.

Вспомним хотя бы легендарный финиш напряженного сезона-2018/2019, когда «Ман Сити» набрал 98 очков, опередив «Ливерпуль» лишь на один балл. Тогда все решил мощнейший рывок во второй части чемпионата: «Сити» отставал от команды Юргена Клоппа на пять очков, но выиграл в последних 14 турах и стал первым.

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В сезоне-2022/23 такой ожесточенной схватки не случилось, хотя многие ее ждали, ведь «Арсенал» не отдавал лидерство до 32-го тура! Что случилось потом? Лондонцы развалились, когда заветный трофей был практически в их руках, а Холанн и Ко забрали 25 очков в последних десяти матчах. «Сити» позволил себе допустить осечки в двух играх кряду только после того, как отметил титул.

Но вернемся в нынешний сезон. Именно в тот момент, когда «Арсенал» и «Ливерпуль» забуксовали, «Сити» снова включил шестую передачу и набрал фирменный чемпионский ход: три победы подряд и лучший показатель среди конкурентов на отрезке в пять матчей.

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После 32-го тура суперкомпьютер Opta пересчитал шансы на титул, и цифры могут удивить: вероятность победы «Сити» оценивается в 70%, «Арсенала» — в 18%, «Ливерпуля» — в 12%.

Почему аналитическая система похоронила шансы команд Артеты и Клоппа? Дело не только в умении Гвардиолы мощно финишировать, но и в календаре.

Что там с календарем?

При такой сумасшедшей плотности в концовке очень многое зависит от графика:

С кем сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» в оставшихся матчах сезона

На первый взгляд, у «Сити» самый простой календарь — всего один топ-матч против «Тоттенхэма» на выезде. Есть еще препятствия в виде «Брайтона» и «Вест Хэма», но с остальными серьезных проблем возникнуть не должно.

«Арсеналу» снова придется непросто на финише. Впереди «Челси» и «МЮ», а также дерби Северного Лондона, да еще и в логове врага. «Эвертон» в последнем туре — тоже не подарок, особенно если «ириски» к тому моменту не гарантируют себе прописку в АПЛ на следующий сезон.

У «Ливерпуля», кажется, концовка чуть полегче, но есть все тот же «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» в гостях.

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«Сити» и «Ливерпуль» сыграют по два матча дома, а «Арсенал» — три. У всех в соперниках «Тоттенхэм», который традиционно мечтает участвовать в чемпионской гонке — но не таким образом.

Еще один важный момент: у команды Гвардиолы впереди полуфинальный матч Кубка Англии с «Челси», так что Пепу нужно будет ротировать состав.

Наконец, в самом разгаре плей-офф еврокубков. У «Арсенала» и «Сити» еще ничего не ясно в парах с «Баварией» и «Реалом», а у «Ливерпуля» после 0:3 от «Аталанты» большие шансы облегчить себе календарь — и направить силы на финишный рывок в АПЛ.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета
Микель Артета.
Фото Reuters

***

После поражения от «Астон Виллы» Микеля Артету спросили, повлияет ли этот результат на психологическое состояние «Арсенала».

«Если одна игра может так повлиять на нас, значит, мы недостаточно хороши, чтобы брать титул», — отметил испанец.

Два очка за шесть туров вполне реально отыграть, но воспоминания о прошлом сезоне, когда лондонцы пропустили «Сити» вперед (тоже в середине апреля), уверенности едва ли прибавляют.

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А что «Ливерпуль»? Сейчас команда Клоппа переживает спад. А ее главная проблема — реализация. В игре с «Кристал Пэлас» «Ливерпуль» наиграл на 3,19 xG, но не забил ни разу. Катастрофа.

«Такое происходило во всех последних матчах, — признает Эндрю Робертсон. — Нужно реализовывать моменты — все просто».

Прямо сейчас «Манчестер Сити» выглядит главным фаворитом в борьбе за первое место. Но очень хочется, чтобы интрига в АПЛ сохранялась до последнего. Среди топ-чемпионатов это единственная лига, которая пока держит болельщиков в напряжении.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
Юрген Клопп
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
2
 Арсенал 32 22 5 5 75-26 71
3
 Ливерпуль 32 21 8 3 72-31 71
4
 Астон Вилла 33 19 6 8 68-49 63
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
8
 Вест Хэм 33 13 9 11 52-58 48
9
 Челси 30 12 8 10 55-52 44
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46-51 43
12
 Фулхэм 33 12 6 15 49-51 42
13
 Борнмут 32 11 9 12 47-57 42
14
 Кр. Пэлас 32 8 9 15 37-54 33
15
 Брентфорд 33 8 8 17 47-58 32
16
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
17
 Нот. Форест 33 7 9 17 42-58 26
18
 Лутон Таун 33 6 7 20 46-70 25
19
 Бернли 33 4 8 21 33-68 20
20
 Шеффилд Юн. 32 3 7 22 30-84 16
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.04 14:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 4 : 0
13.04 17:00
Брентфорд – Шеффилд Юн.
 2 : 0
13.04 17:00
Бернли – Брайтон
 1 : 1
13.04 17:00
Ман. Сити – Лутон Таун
 5 : 1
13.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 2 : 2
13.04 19:30
Борнмут – МЮ
 2 : 2
14.04 16:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 0 : 1
14.04 16:00
Вест Хэм – Фулхэм
 0 : 2
14.04 18:30
Арсенал – Астон Вилла
 0 : 2
15.04 22:00
Челси – Эвертон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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