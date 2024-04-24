Хаверц не пощадил бывшую команду, «Арсенал» прошелся катком по «Челси». Чемпионская интрига еще жива
Микель Артета, конечно, не жалел в адрес соперника комплиментов. Уверял, что колоссальные вложения в трансферы, качество состава и проделанная Маурсио Почеттино работа обязательно дадут результат. Но понятно — все это будет когда-то потом. Если будет. А нынешний «Челси» слишком молод и нестабилен. Например, во вторник синие седьмой раз в сезоне выставили стартовый состав со средним возрастом моложе 24 лет. В АПЛ такого не случалось с начала века.
Неудивительно, что график «Челси» — синусоида. Для доказательства данной мысли даже не нужно глубоко копать. Бери последние матчи — поймешь смысл выражения «бросает то в жар, то в холод». Сумасшедшая игра с «МЮ» (4:3) и унижение «Эвертона» (6:0) чередуются с ничьими со стоящими на вылет «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли», причем бордовые отыгрались на «Стэмфорд Бридж» в меньшинстве.
Этот «Челси» может пошуметь. Например, забрать четыре очка у «Манчестер Сити», выдав невероятную игру с удивительными 4:4 на табло. Но системно — не тянет. Как на дистанции, так и в играх, где на кон поставлено все. Поэтому проигран финал Кубка лиги «Ливерпулю», а в минувшую субботу — в полуфинале Кубка Англии — умерли последние надежды спасти сезон.
Понятно же, что гипотетический пропуск в Лигу Европы или Лигу конференций — не то, ради чего на новых игроков тратят больше миллиарда фунтов. Многие (не без оснований) считают это инвестициями в светлое будущее. Только здесь и сейчас «Арсенал» — это принципиально другой уровень. Тем более, с поправкой на моральное состояние синих и — что даже важнее применительно к конкретной игре — отсутствие заболевшего Палмера.
На данный момент это единственный игрок «Челси», способный стабильно делать разницу.
Остальные могут потрепать нервы Райе, но более показательны не сейвы испанца, а момент первого тайма, когда вратарь прибежал почти к центральному кругу, чтобы принять участие в розыгрыше мяча в затяжной позиционной атаке. Полевые игроки «канониров» душили соперника жесточайшим прессингом, а на подступах к штрафной или внутри нее играли с синими, словно кошка с мышкой. Ошибка Петровича, который после удара Троссара запустил мяч в ближний угол, очевидна. Но сколько раз он спас в ситуациях, когда мяч обязан был оказаться в сетке!
13 ударов красно-белых за первый тайм и 27 к финальному свистку — их лучший результат в играх с «Челси» за последние двадцать лет. А после перерыва количество переросло в качество, и в ворота влетело все, что можно. И даже нельзя — как при попытке Уайта с лета переправить мяч ближе к воротам. Повезло, случайность — да какая разница?! Это попадание в дальний верхний угол смотрелось красиво. Сломались же гости после добивания того же Уайта, который в 33 матчах этого сезона забил больше (3), чем за 106 предыдущих игр в АПЛ.
Хотя созидательные успехи игрока обороны — скорее приятный бонус. А кого действительно нужно отметить, так это дважды огорчившего бывших одноклубников Хаверца. Игрок, которого в свое время называли главным талантом немецкого футбола, тяжело адаптировался в Англии. Да, Кай забил победный мяч в финале Лиги чемпионов трехлетней давности, но в «Челси» от него явно ждали большего. Потому и расстались минувшим летом без видимого сожаления, но Артете он был нужен.
Тренер готов был терпеть и ждать. Сначала — первого гола в конце сентября, когда новичка с реализованным пенальти трогательно поздравляла вся команда. Затем были два месяца до второго забитого за «Арсенал» мяча. А потом Хаверц стал полноценной боевой единицей и давно перекрыл свои лучшие показатели в «Челси» и не пожалел бывших. Синих так не громили в дерби с 1986 года, когда они попали под горячую руку «КПР». А для «канониров» — это самый крупный успех с этим соперников.
В чемпионской гонке, которая все еще продолжается, сантиментов быть не может. У «Арсенала» сейчас плюс три очка от «Ливерпуля», который в среду ждет мерсисайдское дерби, и «плюс четыре» от «Ман Сити» с его двумя играми в запасе. А впереди — поездка в гости к злейшим врагам из «Тоттенхэма». Чем дальше — тем интереснее!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82-26
|77
|
2
|Ливерпуль
|33
|22
|8
|3
|75-32
|74
|
3
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71-50
|66
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|34
|13
|9
|12
|54-63
|48
|
9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61-57
|47
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|33
|12
|7
|14
|46-53
|43
|
12
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50-54
|42
|
13
|Борнмут
|33
|11
|9
|13
|48-60
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|33
|9
|9
|15
|42-56
|36
|
15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
16
|Эвертон
|33
|10
|8
|15
|34-48
|32
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|33
|3
|7
|23
|31-88
|16
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|1 : 5
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|1 : 4
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|2 : 0
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 1
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|5 : 2
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|1 : 3
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7