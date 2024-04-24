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Хаверц не пощадил бывшую команду, «Арсенал» прошелся катком по «Челси». Чемпионская интрига еще жива

«Арсенал» разгромил «Челси» в матче АПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Кай Хаверц.
Фото Reuters
Разгром в лондонском дерби.
Англия. Премьер-лига. 29-й тур
23 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:0
Челси

Микель Артета, конечно, не жалел в адрес соперника комплиментов. Уверял, что колоссальные вложения в трансферы, качество состава и проделанная Маурсио Почеттино работа обязательно дадут результат. Но понятно — все это будет когда-то потом. Если будет. А нынешний «Челси» слишком молод и нестабилен. Например, во вторник синие седьмой раз в сезоне выставили стартовый состав со средним возрастом моложе 24 лет. В АПЛ такого не случалось с начала века.

Неудивительно, что график «Челси» — синусоида. Для доказательства данной мысли даже не нужно глубоко копать. Бери последние матчи — поймешь смысл выражения «бросает то в жар, то в холод». Сумасшедшая игра с «МЮ» (4:3) и унижение «Эвертона» (6:0) чередуются с ничьими со стоящими на вылет «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли», причем бордовые отыгрались на «Стэмфорд Бридж» в меньшинстве.

Этот «Челси» может пошуметь. Например, забрать четыре очка у «Манчестер Сити», выдав невероятную игру с удивительными 4:4 на табло. Но системно — не тянет. Как на дистанции, так и в играх, где на кон поставлено все. Поэтому проигран финал Кубка лиги «Ливерпулю», а в минувшую субботу — в полуфинале Кубка Англии — умерли последние надежды спасти сезон.

Понятно же, что гипотетический пропуск в Лигу Европы или Лигу конференций — не то, ради чего на новых игроков тратят больше миллиарда фунтов. Многие (не без оснований) считают это инвестициями в светлое будущее. Только здесь и сейчас «Арсенал» — это принципиально другой уровень. Тем более, с поправкой на моральное состояние синих и — что даже важнее применительно к конкретной игре — отсутствие заболевшего Палмера.

На данный момент это единственный игрок «Челси», способный стабильно делать разницу.

Остальные могут потрепать нервы Райе, но более показательны не сейвы испанца, а момент первого тайма, когда вратарь прибежал почти к центральному кругу, чтобы принять участие в розыгрыше мяча в затяжной позиционной атаке. Полевые игроки «канониров» душили соперника жесточайшим прессингом, а на подступах к штрафной или внутри нее играли с синими, словно кошка с мышкой. Ошибка Петровича, который после удара Троссара запустил мяч в ближний угол, очевидна. Но сколько раз он спас в ситуациях, когда мяч обязан был оказаться в сетке!

13 ударов красно-белых за первый тайм и 27 к финальному свистку — их лучший результат в играх с «Челси» за последние двадцать лет. А после перерыва количество переросло в качество, и в ворота влетело все, что можно. И даже нельзя — как при попытке Уайта с лета переправить мяч ближе к воротам. Повезло, случайность — да какая разница?! Это попадание в дальний верхний угол смотрелось красиво. Сломались же гости после добивания того же Уайта, который в 33 матчах этого сезона забил больше (3), чем за 106 предыдущих игр в АПЛ.

Хотя созидательные успехи игрока обороны — скорее приятный бонус. А кого действительно нужно отметить, так это дважды огорчившего бывших одноклубников Хаверца. Игрок, которого в свое время называли главным талантом немецкого футбола, тяжело адаптировался в Англии. Да, Кай забил победный мяч в финале Лиги чемпионов трехлетней давности, но в «Челси» от него явно ждали большего. Потому и расстались минувшим летом без видимого сожаления, но Артете он был нужен.

Тренер готов был терпеть и ждать. Сначала — первого гола в конце сентября, когда новичка с реализованным пенальти трогательно поздравляла вся команда. Затем были два месяца до второго забитого за «Арсенал» мяча. А потом Хаверц стал полноценной боевой единицей и давно перекрыл свои лучшие показатели в «Челси» и не пожалел бывших. Синих так не громили в дерби с 1986 года, когда они попали под горячую руку «КПР». А для «канониров» — это самый крупный успех с этим соперников.

Букайо Сака и&nbsp;Энцо Фернандес. «Арсенал» разгромил «Челси». Онлайн-трансляция матча АПЛ

В чемпионской гонке, которая все еще продолжается, сантиментов быть не может. У «Арсенала» сейчас плюс три очка от «Ливерпуля», который в среду ждет мерсисайдское дерби, и «плюс четыре» от «Ман Сити» с его двумя играми в запасе. А впереди — поездка в гости к злейшим врагам из «Тоттенхэма». Чем дальше — тем интереснее!

Кай Хаверц
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 34 24 5 5 82-26 77
2
 Ливерпуль 33 22 8 3 75-32 74
3
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
4
 Астон Вилла 34 20 6 8 71-50 66
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
8
 Вест Хэм 34 13 9 12 54-63 48
9
 Челси 32 13 8 11 61-57 47
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 33 12 7 14 46-53 43
12
 Фулхэм 34 12 6 16 50-54 42
13
 Борнмут 33 11 9 13 48-60 42
14
 Кр. Пэлас 33 9 9 15 42-56 36
15
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
16
 Эвертон 33 10 8 15 34-48 32
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19
 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20
 Шеффилд Юн. 33 3 7 23 31-88 16
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.04 17:00
Лутон Таун – Брентфорд
 1 : 5
20.04 17:00
Шеффилд Юн. – Бернли
 1 : 4
20.04 21:30
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
21.04 15:30
Эвертон – Нот. Форест
 2 : 0
21.04 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 3 : 1
21.04 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 5 : 2
21.04 18:30
Фулхэм – Ливерпуль
 1 : 3
14.05 22:00
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 21:45
Брайтон – Челси
 - : -
15.05 22:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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