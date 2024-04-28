Будет интересно.

В январе сразу два тренера топ-клубов объявили, что летом освободят должности. Правда, в итоге судьба обоих сложилась по-разному. Хави на каждой пресс-конференции повторял, что его решение не изменится — даже если «Барса» выиграет Лигу чемпионов. Однако в итоге объявил, что остается — сразу после того как его команда «слила» и ла лигу, и ту самую ЛЧ.

История Клоппа вышла более конкретной — немец сказал, что уйдет летом, и сдержит обещание. Более того, в «Ливерпуле» уже нашли ему замену. Много писали о том, что в Мерсисайде ждут возвращения Хаби Алонсо, но испанец еще на год останется в «Байере». Это заставило «Ливерпуль» переключиться на другого кандидата.

Как пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Клоппа заменит Арне Слот — 45-летний голландец, в настоящий момент возглавляющий «Фейеноорд». Sky Sports и BBC это подтверждают. Известна даже сумма компенсации — 13-15 миллионов евро.

О назначении Слота на пресс-конференции рассуждает уже и сам Клопп: «Мне нравится, как играет его команда. И то, что я о нем слышу, говорит о том, что он классный парень. Хороший человек, хороший тренер — мне нравится такое. Я более чем доволен. «Ливерпуль» — лучший клуб в мире, а быть его тренером — лучшая работа. Думаю, Слоту поможет то, что команда сейчас не на пиковой форме — явно будет что улучшить».

Но далеко не все разделяют мнение Юргена. Легенда «Ливерпуля» Грэм Сунесс считает, что в Англии Слот попадет под совсем другой уровень давления, чем в эредивизи. Каррагер подчеркивает, что лучше брать проверенного специалиста, который уже что-то доказал, а не того, кому еще предстоит это сделать.

Так кто же Арне Слот для «Ливерпуля» — идеальный кандидат или кот в мешке? Аргументы есть и за то, и за другое.

Вопросы к Слоту

Первая и, пожалуй, жирнейшая претензия к Арне — его попросту мало кто знает за пределами Нидерландов. В прошлом сезоне «Фейеноорд» Слота выиграл чемпионат, а затем забрал Кубок страны, однако для широкой аудитории то, что происходит в эредивизи, ограничивается познаниями об атакующем футболе и прогрессе молодых талантов.

Возможно, к фигуре Арне было бы больше интереса, построй он яркую карьеру футболиста. Но и этого не произошло. Слот провел 18 сезонов в профессиональном футболе, преимущественно — во втором дивизионе чемпионата Нидерландов. Полузащитником он был ответственным, но далеко не топовым — критически не хватало скорости и выносливости, что заставляло Арне уделять больше внимания выбору позиции и анализу игры.

Но считается, что уже тогда все понимали, что игровая карьера Слота — лишь пролог к большой тренерской. Сразу после того как его бутсы оказались на гвозде, Арне отправился тренировать. Год поработал в молодежке родного «Зволле», затем два года трудился ассистентом в заштатном клубе эредивизи «Камбюр». В 2016-м Слот получил возможность попробовать себя в роли и.о. Клуб к тому моменту располагался на 14-м месте таблицы второго дивизиона, но Арне затащил команду в тройку и лишь в последний момент упустил шанс вернуться в элиту.

Но после яркого дебюта Слот не торопился и предпочитал постепенное обучение. Он еще два года побыл ассистентом в «АЗ», снова дождался шанса стать главным и за отрезок в неполных два сезона показал лучший в истории клуба результат по добыванию очков — в среднем 2,11 за игру.

Арне Слот с игроками АЗ в 2019 году. Фото Global Look Press

После такого успеха на Слота положил глаз «Фейеноорд», где в первый же сезон Арне довел команду до третьего места и пробился в финал Лиги конференций (там команда уступила «Роме» Жозе Моуринью). Второй сезон тоже получился удачным — клуб взял первое чемпионство за шесть лет и дошел до четвертьфинала Лиги Европы. Летом 2023-го на Слота даже выходил «Тоттенхэм», но Арне решил продлить соглашение с «Фейеноордом», а «шпоры» в итоге переключились на Энджа Постекоглу.

В сезоне нынешнем команда Слота уже не так впечатляет — второе место после ПСВ и вылет из ЛЕ на стадии 1/16 (что забавно, опять попали на «Рому»). Вся эта предыстория — для того, чтобы вы приблизительно понимали путь Арне и сделали для себя вывод о его перспективах. Пока объективно оценить потенциал голландца сложно — да, успехи есть, и немалые. Но тот ли это уровень, позволяющий рассчитывать, что все получится в топ-клубе?

Проще говоря, Слот — безусловно талантливый тренер, но вопрос его квалификации по-прежнему открытый. И дело не только в том, насколько глубоко Арне разбирается в тактике и как хорош в гейм-менеджменте. Проблема глубже, ведь переложить свои умения на топ-клуб из сильнейшей лиги мира — задача очень непростая. Когда Клопп приходил в «Ливерпуль», за его спиной были семь лет работы в «Боруссии», два чемпионства бундеслиги и финал Лиги чемпионов. Послужной список Слота в разы скромнее.

К тому же в «Ливерпуле» Слоту придется работать с такими звездами, как Алиссон, ван Дейк, Трент и Салах. Как мы убедились в недавние выходные, даже у Клоппа могут быть проблемы во взаимоотношениях с лидерами раздевалки. Что уж говорить про Слота, который на голову ниже звезд своей возможной команды в плане медийности. Будут ли они его слушать? Примут ли жесткие концепты? Эрик тен Хаг приезжал в «МЮ» с куда более сильной позицией и все же испытал серьезные проблемы с обозначением своего авторитета. Слоту же придется еще сложнее, хотя атмосфера в «Ливерпуле» не в пример лучше той, что царит в красной половине Манчестера в последние годы.

Арне Слот с Кубком Нидерландов. Фото Global Look Press

Чем Слот хорош

Но у боссов «Ливерпуля», естественно, были причины, чтобы предпочесть Слота другим кандидатам. Первая — и самая главная — состоит в том, что Арне — естественный продолжатель идей Клоппа.

В последнее десятилетие не только первая, но и все детско-юношеские команды «Ливерпуля» перестроились на схему 4-3-3, чтобы развивающиеся таланты более органично вливались во взрослый футбол. А значит, клубу нужен был тренер, который не станет ломать существующую модель. Например, Хаби Алонсо явно предпочитает играть по схеме с тремя центральными защитниками (как и другой кандидат Рубен Аморим). А вот Слот в «Фейеноорде» использует те самые 4-3-3 с перманентным переходом на 4-2-3-1 (который также применял Клопп).

Слот — такой же фанат прессинга, как и предшественник. Но только если Юрген предпочитает давать своим игрокам ориентировки, когда начинать давление, то у Арне это постоянный процесс. Но все же чаще команды Слота сами владеют мячом — и тут он считается последователем школы Пепа Гвардиолы и Марсело Бьелсы.

«Цель не в том, чтобы играть в атакующий футбол. Скорее это средство, чтобы побеждать», — подчеркивает Слот.

Ко всему прочему, модель Арне легко ложится на нынешний состав «Ливерпуля». Ему важно иметь подвижный мозг в центре поля (привет Алексису Макаллистеру), акцент на вингерах как главном инструменте для создания моментов (привет Мо Салаху), в идеале — креативного универсала, способного менять позиции и путать своими перемещениями оппонентов (привет Доминику Собослаи). Ну и традиционно высокие позиции крайних защитников, которые очень влияют на атаку (привет Тренту и Робертсону).

Слот старается играть в атакующий футбол, но при этом его команды надежны в обороне. «Фейеноорд» в этом сезоне пропустил меньше всех, а эксперты отмечают, что в случае неудачного прессинга команда легко переходит на средний или низкий блок. То есть футболисты блистательно проинструктированы насчет своих маневров, и это заслуга тренерского штаба.

«Мы — атакующая команда, которая любит много владеть мячом и играет очень интенсивно, — описывал Арне свой «Фейеноорд». — Когда у нас нет мяча, мы хотим вернуть его как можно быстрее, действуя агрессивно и прессингуя. Я думаю, что мы — команда, которую трудно победить».

Фото Global Look Press

Второй важный момент — характер Слота. Журналист Денни сван Эрсель с RTV говорит про Арне: «Конечно, он может злиться на своих игроков, но чаще он их обнимает. Тренер нравится игрокам, потому что он создал в клубе гармоничную атмосферу».

Открытость и доброжелательность — то, что объединяет Слота и Клоппа. И в этом плане преемственность также будет соблюдена. Плюс Арне здорово работает с молодежью — под его руководством в «Фейеноорде» вырос целый отряд перспективных игроков: Давид Ганцко (35 миллионов евро на Transfermarkt), Квилиндши Хартман (23 миллиона), Матс Виффер (27 миллионов), Квинтен Тимбер (22 миллиона), Сантьяго Хименес (45 миллионов). Солидно.

А еще позапрошлым летом «Фейеноорд» устроил распродажу лидеров и почти полностью обновил команду. Все ожидали переходного сезона, но Слот взял да и выиграл чемпионство, максимально быстро перенастроив все механизмы. Для «Ливерпуля», который уступает многим конкурентам за золото АПЛ в плане трансферов, умение работать в таких кризисных условиях также важно, и это стоит учитывать.

На бумаге «Ливерпуль» нашел и правда максимально похожего на Клоппа кандидата. Но главный вопрос — разница в классе. Мы видели много молодых игроков, которых сравнивали с большими звездами. Но сколько из них в итоге раскрылись? С тренерами — то же самое. Слот — явно смышленый и грамотный специалист. Но прыжок на такой уровень через несколько ступеней сулит ему потерю огромного числа нервных клеток. И, вероятно, болельщиков «Ливерпуля» эта проблема тоже коснется.