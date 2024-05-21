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Каземиро в «МЮ» — катастрофа: конфликтует с тен Хагом, ошибается и играет не на своей позиции. Что дальше?

Каземиро поругался с тен Хагом
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Каземиро.
Фото Global Look Press
Каземиро.
Фото Global Look Press
Каземиро.
Фото Global Look Press
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Нужно было оставаться в «Реале».

Последние недели, возможно, худшие в карьере Каземиро. Еще недавно он был фундаментальным игроком «Реала», а теперь страдает в «Манчестер Юнайтед», где вынужденно играет на непривычной позиции и допускает уйму результативных ошибок.

Впрочем, с ужасной формой бразильца не все так однозначно — в регрессе одного из лучших полузащитников мира виноват не только футболист.

В чем слабость Каземиро?

В «МЮ» бразилец пропустил несколько месяцев из-за травмы и вернулся на поле лишь в конце января. С тех пор он все сильнее превращается в символ неудач «красных дьяволов». В игре 32-го тура с «Ливерпулем» (2:2) полузащитник допустил 16 потерь мяча и оформил лишь 69% точных передач — практически каждый третий пас летел в ноги соперников. Экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд очень лаконично описал действия бразильца на поле: «Как пьяный боец на последнем издыхании».

Еще один провал случился в 36-м туре. Каземиро вышел с капитанской повязкой, но оказался одним из антигероев: «Кристал Пэлас» закинул манкунианцам четыре безответных мяча, а хавбек установил антирекорд сезона АПЛ — его обвели восемь раз. Проблема в том, что яркие ошибки случались и до травмы, поэтому мнение о том, что хавбек просто не набрал форму, — ошибочное.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эвертон&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. «Арсенал» оторвался от «Ман Сити» после разгромной победы, «МЮ» выдал кубковый камбэк после ошибки Каземиро

Например, в восьмом туре он едва не подарил победу «Брентфорду»: отдал пас сопернику на своей половине, далее неудачно вступил в отбор и подарил «пчелам» скоростной проход к штрафной Андре Онаны — там полузащитник вновь проиграл единоборство, после которого мяч отскочил к забившему Матиасу Йенсену. После такого Каземиро заменили в перерыве, а игру спас вышедший на 87-й минуте Скотт Мактоминей — шотландец оформил дубль в компенсированное время (2:1).

Жутко видеть подобное от игрока, который еще два года назад был важнейшим элементом в системе мадридского «Реала». Само решение уйти в «МЮ» серьезно удивило — странно после пятой победы в Лиге чемпионов сменить трофейный «Бернабеу» на протекающий «Олд Траффорд».

Правда, вопросы возникли и у принимающей стороны. Так, ветеран «красных дьяволов» Гари Невилл изначально предупреждал, что трансфер бразильца — огромный риск: «Это подписание никогда не должно было состояться. Хороший спортивный директор, хороший владелец и хороший руководитель скаутского отдела этого бы не допустили».

Факт в том, что 32-летний бразилец явно не подходит нынешнему хаотичному «Манчестер Юнайтед». Мало того что АПЛ требует большей атлетичности, чем ла лига, так еще и игровая манера «МЮ» в этом сезоне представляет собой бессистемные вспышки активности на разных участках поля. В таких условиях прогрессируют Гарначо, Майну и Далот (все выделяются физическими данными), но уже немолодому Каземиро очевидно сложно адаптироваться под такой стиль. Нечто похожее случилось и с другими немолодыми топами, приезжавшими в поздний «Юнайтед». Анхель Ди Мария, Бастиан Швайнштайгер, Радамель Фалькао — все они сверкали за пределами «Манчестера». И Каземиро, кажется, оказался в этом же списке.

Каземиро.
Фото Global Look Press

Действительно ли все так плохо?

Каземиро явно не оправдывает ожиданий, ценника (70 миллионов евро) и статуса самого высокооплачиваемого игрока в команде (350 тысяч фунтов в неделю). Но при этом у него все равно много защитников, которые не считают бразильца виновным в кошмарной игре.

«Когда тен Хаг уберет Каземиро из линии обороны? Почему там не может играть Софьян Амрабат? Или Скотт Мактоминей? Это просто несправедливо. Если вы видите, что кто-то, кто никогда не играл на этой позиции раньше, совершает несколько ошибок в начале матча, вам следует сказать: «Знаешь, я не собираюсь с тобой так поступать». И плевать, какой у него опыт. Просто сними его оттуда и верни на привычную позицию», — злился Рио Фердинанд, выступавший за «МЮ» как раз в центре обороны.

Действительно, в последнее время, когда регресс бразильца особенно бросается в глаза, он выступал на позиции центрального защитника. Спорное решение тен Хага вызвано травмами привычных центрбеков «Юнайтед». Естественно, Каземиро допустил кучу ошибок на незнакомой позиции — забыл про линию офсайда в матче против «Арсенала», установил антирекорд АПЛ с «Кристал Пэлас» и часто выглядел инородным телом при розыгрыше мяча.

При этом в чем-то бразилец все же был неплох.

Каземиро радуется забитому голу в&nbsp;ворота &laquo;Челси&raquo;. Нет Роналду — есть Каземиро. Бразилец спас «МЮ» голом в стиле португальца

Во-первых, против тех же «стекольщиков» он оформил семь отборов при 14 попытках и три выноса — похожие цифры в том матче показал и его коллега Джонни Эванс. В такой ситуации интересно, чем занималась вся остальная команда, если два центральных защитника при четырех пропущенных мячах все равно продемонстрировали солидные оборонительные показатели.

Во-вторых, в целом статистические данные бразильца в порядке (по отборам и заблокированным ударам он не уступает лидерам в топ-5 лиг Европы).

Хотя сам Каземиро тоже не в восторге из-за того, что ему приходится играть в центре обороны. По данным ESPN, из-за этого решения у бразильца обострился конфликт с тен Хагом — пишут, что он даже может покинуть «МЮ» по окончании сезона. Как уточняет The Telegraph, Каземиро вместе с Бруну Фернандешем уже ждут в Саудовской Аравии.

Каземиро.
Фото Global Look Press

«У него была блестящая карьера в «Реале». Перейти в «МЮ» — ошибка. В «Реале» у него была красивая история, но, конечно, финансовая сторона повлияла на это решение. «Юнайтед» переживает кошмарный момент — у них так много травм! Каземиро — полузащитник, не форвард, не защитник, а люди критикуют его за игру не на своей позиции. Но, по-моему, его не нужно винить — у «МЮ» в целом проблемы», — заступился за игрока Ривалдо.

Возможно, Каземиро действительно стоит покинуть «Манчестер Юнайтед» уже этим летом. Конфликт с тен Хагом и столько негатива из-за ошибок сильно усложняют будущее в команде. Вот только два года в «МЮ» могут в принципе стоить бразильцу топ-карьеры — европейские гранды вряд ли рискнут с таким подписанием и наверняка не пойдут на финансовые запросы игрока. При этом «красные дьяволы» уже присматривают обновление в центр поля — за 19-летнего хавбека «Бенфики» Жоау Невеша готовят 100 миллионов евро.

Уходя из «Реала», Каземиро наверняка просчитывал риски, но едва ли представлял, что в Англии все будет складываться настолько плохо.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 42
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
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19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
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Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
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Ливерпуль – Вулверхэмптон
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