Каземиро в «МЮ» — катастрофа: конфликтует с тен Хагом, ошибается и играет не на своей позиции. Что дальше?
Последние недели, возможно, худшие в карьере Каземиро. Еще недавно он был фундаментальным игроком «Реала», а теперь страдает в «Манчестер Юнайтед», где вынужденно играет на непривычной позиции и допускает уйму результативных ошибок.
Впрочем, с ужасной формой бразильца не все так однозначно — в регрессе одного из лучших полузащитников мира виноват не только футболист.
В чем слабость Каземиро?
В «МЮ» бразилец пропустил несколько месяцев из-за травмы и вернулся на поле лишь в конце января. С тех пор он все сильнее превращается в символ неудач «красных дьяволов». В игре 32-го тура с «Ливерпулем» (2:2) полузащитник допустил 16 потерь мяча и оформил лишь 69% точных передач — практически каждый третий пас летел в ноги соперников. Экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд очень лаконично описал действия бразильца на поле: «Как пьяный боец на последнем издыхании».
Еще один провал случился в 36-м туре. Каземиро вышел с капитанской повязкой, но оказался одним из антигероев: «Кристал Пэлас» закинул манкунианцам четыре безответных мяча, а хавбек установил антирекорд сезона АПЛ — его обвели восемь раз. Проблема в том, что яркие ошибки случались и до травмы, поэтому мнение о том, что хавбек просто не набрал форму, — ошибочное.
Например, в восьмом туре он едва не подарил победу «Брентфорду»: отдал пас сопернику на своей половине, далее неудачно вступил в отбор и подарил «пчелам» скоростной проход к штрафной Андре Онаны — там полузащитник вновь проиграл единоборство, после которого мяч отскочил к забившему Матиасу Йенсену. После такого Каземиро заменили в перерыве, а игру спас вышедший на 87-й минуте Скотт Мактоминей — шотландец оформил дубль в компенсированное время (2:1).
Жутко видеть подобное от игрока, который еще два года назад был важнейшим элементом в системе мадридского «Реала». Само решение уйти в «МЮ» серьезно удивило — странно после пятой победы в Лиге чемпионов сменить трофейный «Бернабеу» на протекающий «Олд Траффорд».
Правда, вопросы возникли и у принимающей стороны. Так, ветеран «красных дьяволов» Гари Невилл изначально предупреждал, что трансфер бразильца — огромный риск: «Это подписание никогда не должно было состояться. Хороший спортивный директор, хороший владелец и хороший руководитель скаутского отдела этого бы не допустили».
Факт в том, что 32-летний бразилец явно не подходит нынешнему хаотичному «Манчестер Юнайтед». Мало того что АПЛ требует большей атлетичности, чем ла лига, так еще и игровая манера «МЮ» в этом сезоне представляет собой бессистемные вспышки активности на разных участках поля. В таких условиях прогрессируют Гарначо, Майну и Далот (все выделяются физическими данными), но уже немолодому Каземиро очевидно сложно адаптироваться под такой стиль. Нечто похожее случилось и с другими немолодыми топами, приезжавшими в поздний «Юнайтед». Анхель Ди Мария, Бастиан Швайнштайгер, Радамель Фалькао — все они сверкали за пределами «Манчестера». И Каземиро, кажется, оказался в этом же списке.
Действительно ли все так плохо?
Каземиро явно не оправдывает ожиданий, ценника (70 миллионов евро) и статуса самого высокооплачиваемого игрока в команде (350 тысяч фунтов в неделю). Но при этом у него все равно много защитников, которые не считают бразильца виновным в кошмарной игре.
«Когда тен Хаг уберет Каземиро из линии обороны? Почему там не может играть Софьян Амрабат? Или Скотт Мактоминей? Это просто несправедливо. Если вы видите, что кто-то, кто никогда не играл на этой позиции раньше, совершает несколько ошибок в начале матча, вам следует сказать: «Знаешь, я не собираюсь с тобой так поступать». И плевать, какой у него опыт. Просто сними его оттуда и верни на привычную позицию», — злился Рио Фердинанд, выступавший за «МЮ» как раз в центре обороны.
Действительно, в последнее время, когда регресс бразильца особенно бросается в глаза, он выступал на позиции центрального защитника. Спорное решение тен Хага вызвано травмами привычных центрбеков «Юнайтед». Естественно, Каземиро допустил кучу ошибок на незнакомой позиции — забыл про линию офсайда в матче против «Арсенала», установил антирекорд АПЛ с «Кристал Пэлас» и часто выглядел инородным телом при розыгрыше мяча.
При этом в чем-то бразилец все же был неплох.
Во-первых, против тех же «стекольщиков» он оформил семь отборов при 14 попытках и три выноса — похожие цифры в том матче показал и его коллега Джонни Эванс. В такой ситуации интересно, чем занималась вся остальная команда, если два центральных защитника при четырех пропущенных мячах все равно продемонстрировали солидные оборонительные показатели.
Во-вторых, в целом статистические данные бразильца в порядке (по отборам и заблокированным ударам он не уступает лидерам в топ-5 лиг Европы).
Хотя сам Каземиро тоже не в восторге из-за того, что ему приходится играть в центре обороны. По данным ESPN, из-за этого решения у бразильца обострился конфликт с тен Хагом — пишут, что он даже может покинуть «МЮ» по окончании сезона. Как уточняет The Telegraph, Каземиро вместе с Бруну Фернандешем уже ждут в Саудовской Аравии.
«У него была блестящая карьера в «Реале». Перейти в «МЮ» — ошибка. В «Реале» у него была красивая история, но, конечно, финансовая сторона повлияла на это решение. «Юнайтед» переживает кошмарный момент — у них так много травм! Каземиро — полузащитник, не форвард, не защитник, а люди критикуют его за игру не на своей позиции. Но, по-моему, его не нужно винить — у «МЮ» в целом проблемы», — заступился за игрока Ривалдо.
Возможно, Каземиро действительно стоит покинуть «Манчестер Юнайтед» уже этим летом. Конфликт с тен Хагом и столько негатива из-за ошибок сильно усложняют будущее в команде. Вот только два года в «МЮ» могут в принципе стоить бразильцу топ-карьеры — европейские гранды вряд ли рискнут с таким подписанием и наверняка не пойдут на финансовые запросы игрока. При этом «красные дьяволы» уже присматривают обновление в центр поля — за 19-летнего хавбека «Бенфики» Жоау Невеша готовят 100 миллионов евро.
Уходя из «Реала», Каземиро наверняка просчитывал риски, но едва ли представлял, что в Англии все будет складываться настолько плохо.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|
2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|
3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|
4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|
5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|
6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|
7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|
8
|МЮ
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|
9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|
10
|Кр. Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|
11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|
12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|
13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|
14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|
15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|42
|
16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|
17
|Нот. Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|32
|
18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|
19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|0 : 2
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|1 : 2
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|5 : 0
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 1
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон
|36
|1
|10