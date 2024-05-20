«Челси» ворвался в еврокубки, Серлот забил «Реалу» четыре гола, болельщики «Барселоны» за Хави

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: гол с центра поля

Юрген Клопп попрощался с «Энфилдом» победой. Идеальной картина, конечно, не получилась. Ни чемпионского титула, ни Лиги Европы, и только Кубок лиги на прощание. Однако это была великая эпоха с долгожданной победой АПЛ, триумфом в главном еврокубке и прекрасным футболом, который для многих стал эталонным. Наследие немца — это молодые игроки, один из которых (Куанса) забил рекордный (1223-й) гол в самом результативном турнире в истории премьер-лиги.

Цифры Клоппа говорят за себя. Рекорд «Ливерпуля» по набранным очкам за один чемпионат (99), самый высокий в истории клуба процент побед (60,9), лучшая в лиге победная серия (18 матчей), наибольшее количество побед (46) и забитых мячей (147) за один сезон. Наконец, Клопп — единственный в истории мерсисайдцев, выигравший все четыре главных трофея: Лигу чемпионов, чемпионат Англии и оба национальных кубковых турнира. И, конечно, Юрген замечательный человек: его песня с фанатами и призыв к болельщикам тепло встретить Арне Слота — блестящий финальный аккорд.

Маурисио Почеттино стоит поаплодировать. К новогодним праздникам на «Челси» поставили крест, но в 2024-м лондонцы уступили по набранным очкам только трем лучшим командам лиги. Накатив на финише, синие выиграли пять матчей подряд и после года без еврокубков гарантировали себе участие как минимум в Лиге конференций. А если «Манчестер Сити» выиграет дерби в финале Кубка Англии, «Челси» перейдет в Лигу Европы. Что до игры с «Борнмутом», то ее и весь чемпионат украсил гол Кайседо с центра поля. И, конечно, не обошлось без очередного результативного балла Палмера, который ассистировал Стерлингу. 22-летний полузащитник набрал за чемпионат 33 очка. Это третий результат в истории «Челси» после Дидье Дрогба (39) и Фрэнка Лэмпарда (36).

Испания: «Барса» вторая

На фоне разговоров о готовящейся отставке Хави «Барселона» за тур до финиша гарантировала себе второе место. Это и моральное удовлетворение (выше младшего каталонского брата «Жироны»), и саудовские миллионы за участие в следующем Суперкубке Испании. Тон же задавали те, кто стал звездами при нынешнем главном тренере. Ямаль в своем 50-м матче за сине-гранатовых ассистировал открывшему счет Левандовски и фактически организовал первый из двух голов Педри, который добил соперника дублем за три неполных минуты. Он, кстати, расстроился, признавшись, что хотел оформить хет-трик. Но главного тренера точно поддержал. Как и болельщики, которые скандировали: «Хави, оставайся!».

В середине недели устроивший крутой праздник по случаю 36-го чемпионского титула «Реал» разгромил «Алавес» (5:0). Когда к перерыву игры в Вильярреале фактически второй состав сливочных отгрузил четыре мяча в ворота «подводников», хотелось восторгаться работой Карло Анчелотти и его умению мотивировать команду в ситуации, когда все мысли — о финале Лиги чемпионов. Хоселу в итоге стал единственным, кто демонстрирует двузначную результативность в пяти последних чемпионатах Испании.

Однако после перерыва случилось невероятное. Отыгравший один мяч в первом тайме Серлот поднял «Вильярреал» со дна тремя голами за восемь минут! Если бы не прошлогодний покер в ворота «Реала» форварда «Жироны» Кастельяноса, норвежца можно было бы назвать уникумом. Впрочем, справедливее сказать, что таких теперь двое. Кроме того, Серлот теперь лучший бомбардир ла лиги. За один вечер отличившийся 23 раза скандинав оставил за спиной и Беллингема (19 голов) и забившего в 21-й раз Довбика. Особую благодарность герой тура обязан вынести Жерару Морено, который оформил ассистентский хет-трик.

Италия: спасение «Интера» и прощальный гол Лукаку?

Давно оформивший скудетто «Интер» фактически доигрывает сезон и уже в статусе чемпиона чередует победы с потерями очков. Так, между выигрышами у «Торино» (2:0) и «Фрозиноне» (5:0) уместилось сенсационное поражение от «Сассуоло», которое все равно не спасет черно-зеленых от вылета в серию В. Теперь же нерадзурри рисковали проиграть дома впервые с сентября прошлого года. Но если тогда (и тоже против «Сассуоло»!) можно было говорить о сенсации, то «Лацио» после замены Маурицио Сарри на Игора Тудора стабильно дает результат. Симоне Индзаги избежал проигрыша своей бывшей команде в концовке, когда Дюмфрис головой замкнул подачу Алексиса Санчеса со штрафного.

«Рома» гарантировала себе шестое место и пропуск в Лигу Европы. Выполнение этой задачи осложнил Паредес, получивший две желтые карточки в одном эпизоде. Точнее, за фол и последующую реакцию. Однако в меньшинстве «волки» показали зубы, а Лукаку забил победный мяч с подачи Эль-Шаарави. Возможно, это последний матч Ромелу на «Олимпико». По крайней мере, в футболке «Ромы».

Франция: сумасшествие на финише

Попрощавшись неделю назад с «Парк де Пренс», Мбаппе пропустил заключительный матч чемпионата. И дело совсем не в желании Луиса Энрике учить команду играть без главной звезды, а в состоянии здоровья Килиана. Из-за дискомфорта в мышцах задней поверхности бедра капитан не играл и в середине недели — в перенесенном матче с «Ниццей». Какой смысл рисковать, когда впереди чемпионат Европы?! А по-настоящему Мбаппе будет нужен «ПСЖ» через неделю — в финале Кубка Франции против «Лиона», который уже прорвался в Лигу Европы за счет победного пенальти Ляказетта в ворота «Страсбура» (2:1).

Вместе с «ПСЖ» и «Монако» в Лиге чемпионов сыграет «Брест» — он опередил «Лилль». Мимо еврокубков пролетел «Марсель», которому не помогла победа в Гавре. Хотя отыгравший 85 минут Далер Кузяев и его партнеры вряд ли сильно расстроены. Их команда осталась в лиге 1. А главной драмой дня стала история «Лорьяна». Эта команда забила пять безответных мячей «Клермону». Чтобы попасть в стыки требовался еще один точный удар или третий гол «ПСЖ». Не случилось ни того, ни другого. Так что оставшийся в этот раз без гола форвард сборной Грузии Микаутадзе может помочь «Метцу» отстоять свое место в элите.

Статистика дня

1-м за двадцать лет футболистом «Ньюкасла», забившим не менее 25 мячей, стал нападающий Исак

4-й раз за последние шесть сезонов в голландской лиге два лучших бомбардира. В этот раз титул разделили отличившиеся по 29 раз Люк де Йонг (ПСВ) и Павлидис (АЗ).

6 голов за первые 328 минут в составе «Реала» забил Арда Гюлер. Это на два мяча больше, чем на той же отметке было у Беллингема.

6-й титул чемпиона Англии помог Хосепу Гвардиоле сравняться по данному показателю с легендарными Джорджем Рэмси и Бобом Пейсли. Выше только Алекс Фергюсон с его 13 трофеями.

12 сухих матчей на выезде — повторение клубного рекорда «Фенербахче», чего не случалось с 1970 года.

13 голов забил нападающий Матета после назначения на пост главного тренера «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера. На данном отрезке это лучший показатель в АПЛ.

19 голов в первых таймах — лучший показатель игрового дня в АПЛ с 1992 года, когда до перерыва забили 21 мяч.

50 матчей с забитыми голами составляет серия ПСВ в национальном первенстве. Эйндховенцы стали первыми в истории, кто поражал ворота во всех 34 играх одного сезона.

103:33 — время самого позднего гола в серии А за последние 20 сезонов, автором которого стал полузащитник «Удинезе» Самарджич.