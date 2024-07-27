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Оби Микел: «Если решили играть за Англию, сидите и ждите, а не говорите к 30 годам, что хотите выступать за Нигерию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джон Оби Микел.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Джон Оби Микел раскритиковал игроков, которые меняют спортивное гражданство к 30 годам.

«Если вы решили, что хотите играть за Англию, придерживайтесь этого, сидите и ждите, если вас не вызовут, то не вызовут, но не ждите, пока вам исполнится 29 лет, чтобы потом сказать, что хотите играть за Нигерию, мы не запасной вариант!

Мы не второй вариант. Игроки должны гордиться своими африканскими корнями и возможностью представлять родную африканскую страну. Я хочу, чтобы лучшие футболисты играли за Африку», — сказал Оби Микел в своем подкасте The Obi One.

37-летний нигериец имеет также гражданство Англии. С 2005 по 2019 год он выступал за сборную Нигерию, забив 6 голов в 89 матчах.

Джон Оби Микел
Футбол
Оби Микел
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