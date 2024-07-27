Главный тренер «Лиллестрема» вошел в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

Шведский специалист Андреас Георгсон присоединился к «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера первой команды, сообщает пресс-служба клуба.

42-летний швед перебрался в тренерский штаб Эрика тен Хага из норвежского клуба «Лиллестрем», где он был главным тренером с января этого года. Ранее он также работал в «Саутгемптоне», «Мальме», «Арсенале» и «Брентфорде».

Этим летом в тренерский штаб «МЮ» вошли Рене Хаке, Рууд ван Нистелрой и Йелле тен Роувелаар.