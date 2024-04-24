Тен Хаг окончательно поплыл в «МЮ». Эрик не признает ошибок и постоянно жалуется
Позор с «Ковентри» и странная реакция тренера «Ман Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» проводит очередной кислый сезон: в чемпионате идет только седьмым и вряд ли проникнет в Лигу чемпионов, даже если АПЛ получит дополнительный слот — до пятой строчки пропасть в 10 очков. Из еврокубков «красные дьяволы» устранились еще на групповом этапе: заняли последнее место в квартете Лиги чемпионов с «Баварией» и гораздо менее статусными «Копенгагеном» и «Галатасараем». Единственный положительный момент — второй подряд финал Кубка Англии. Правда, даже единственный праздник в сезоне манкунианцы замарали курьезом в полуфинале и нытьем главного тренера Эрика тен Хага.
«Красные дьяволы» в полуфинале с огромным трудом проскочили «Ковентри» из чемпионшипа. Скромный соперник даже не претендует на повышение в премьер-лигу (идет восьмым в девяти баллах от зоны плей-офф), но едва не опозорил одну из величайших команд Англии. «Манчестер» за финальные 20 минут основного времени превратил 3:0 в 3:3 и едва не вылетел в овертайме. Лишь минимальный офсайд форварда небесно-голубых спас шайку тен Хага от четвертого пропущенного. В итоге манкунианцы не без проблем победили в серии пенальти (Каземиро промазал первым ударом).
После финального свистка сильнее расхлябанности манкунианцев удивила только реакция их главного тренера Эрика тен Хага. Казалось, голландец должен был признать, что устраивать такой бардак в полуфинале Кубка Англии — непростительно для «Манчестер Юнайтед». Но вместо этого Эрик агрессивно набросился на медиа, которые назвали выступление «МЮ» позорным.
«Нет, позорна ваша реакция и комментарии. В топ-футболе важнее всего результат. Мы вышли в финал и заслужили это не только в этом матче, но и в остальных. На 20 минут мы утратили контроль над игрой, и нам не повезло, когда счет стал 3:2, а затем и 3:3. И да, в итоге нам очень повезло, очевидно. Мы отлично справились с пенальти и вышли в финал — это огромное достижение. Второй выход в финал за два года — это великолепно. В моей тренерской карьере это четвертый финал кубка за четыре года. Подобные комментарии — это позор», — заключил Тен Хаг.
Вот только «Манчестер» на протяжении всей игры не выглядел командой, которая полностью контролирует ситуацию. По данным Opta, «Ковентри» создал два явных голевых момента (против трех у «МЮ») и незначительно уступил по xG — 2,06 против 2,60. «Красные дьяволы» даже оппоненту из чемпионшипа позволили нанести 10 ударов из штрафной, а из 28 собственных выстрелов лишь шесть попали в створ (у соперника — пять). Очень странно защищать такой результат, учитывая контекст: команда тен Хага с огромным трудом проползла в финал Кубка Англии в противостоянии с середняком чемпионшипа.
Кажется, только тен Хаг увидел что-то положительное в матче с «Ковентри». Даже игроки не праздновали выход в финал после победного пенальти Расмуса Хейлунна: сам датчанин после точного удара в порыве эмоций подбежал к трибунам, но быстро заметил, что никто из партнеров не идет радоваться вместе с ним, и притих. Это выглядело комично. Харри Магуйар вообще первым делом отправился пожимать руки соперникам — футболисты явно ощущали кошмар произошедшего.
«Ковентри» задал им трепку? Ого! Тен Хаг будет везунчиком, если вернется на скамейку в следующем сезоне. Этого не должно произойти. Он ни в коем случае не должен остаться. Что-то в любом случае должно измениться», — поделился бывший игрок сборной Англии Пол Мерсон.
Тен Хаг жалуется на эпидемию травм, но не у него одного такие проблемы
Похоже, что тен Хаг не справляется с давлением. Он уже не первый месяц рассыпается оправданиями и обвинениями СМИ — как будто это уже стандартная последняя фаза тренерской агонии, после которой следует объявление о прекращении сотрудничества. Например, Хави после подобного сам принял решение об уходе из «Барселоны» по окончании этого сезона. Только вот если испанец постоянно видел причины неудач в судьях, то голландец — в травмах.
«За 18 месяцев мне ни разу не удалось выставить наиболее предпочтительный состав, потому что игроки были травмированы, — говорит тен Хаг. — Матч против «Манчестер Сити» дома в прошлом сезоне был единственным, когда у меня был полный выбор игроков и я мог выставить желаемые сочетания. Во всех остальных играх всегда имел место аспект, касающийся травм, и нам приходилось справляться с этим. Повреждения — это нормально в футболе, но не в таком количестве. Когда у тебя так много травм на ключевых позициях, как у нас, ты не можешь добиваться желаемых результатов. Такова моя правда. У других может быть своя правда, но я не могу расходовать свою энергию на них».
Окей, звучит логично: у «МЮ» действительно проблемы с травмами, и особенно сильно это касается защитной линии. Вот только сезон-2023/24 в плане повреждений футболистов выдался очень сложным для почти всех топ-клубов. Карло Анчелотти в «Реале» на старте кампании потерял Тибо Куртуа, Давида Алабу и Эдера Милитао — основных центральных защитников и вратаря. Периодически вылетали Начо, Антонио Рюдигер и Ферлан Менди. На недавнем класико в линии обороны профильным защитником числился лишь Рюдигер. Остальные (Васкес, Камавинга. Тшуамени) — игроки других позиций. А в воротах — недавний третий голкипер Лунин.
В итоге «Реал» уже практически чемпион Испании (отрыв 11 баллов за шесть туров до финиша) и выступит в полуфинале Лиги чемпионов. Просто Анчелотти не хныкал из-за разрывов крестообразных связок у трех основных футболистов, а пересобрал состав, а также спровоцировал дикий прогресс нескольких юниоров и представителей резерва.
Другой пример — опережающий по дополнительным показателям «МЮ» в АПЛ «Ньюкасл». Команда Эдди Хау получила адскую осень с мясорубкой в АПЛ, ЛЧ и Кубке Лиги в условиях практически поголовно травмированного основного состава — в моменте у «сорок» было недоступно 10 человек из-за повреждений. А второй по стоимости новичок в истории клуба Сандро Тонали словил бан на год из-за ставок. «Сороки» крутились, находили каких-то гениев в молодежке, но все равно поймали стрик из поражений. Со временем черно-белые ожили — и вот уже вплотную подошли к топ-5.
На фоне проблем других разговоры тен Хага о травмах выглядят жалко. Пока все молча решают проблемы, голландец довел «МЮ» до статуса худшей обороны среди всех команд топ-5 лиг — в первых 11 играх АПЛ в 2024-м по воротам Андре Онана пробили 253 раза. Даже подвальному «Ковентри» манкунианцы позволили забить три. Кажется, в этой ситуации вина лежит исключительно на тренере. Тем более что «красные дьяволы» выглядели нестабильно весь сезон, а не только в период особенно жесткой эпидемии травм.
Тен Хаг не должен остаться тренером «Юнайтед» в следующем сезоне — при нем команда деградирует и теряет характер. Радость голландца по поводу второго финала Кубка подряд выглядит оторванной от реальности — когда со всех сторон все ужасно, он доволен натужной победой над «Ковентри». Интересно, что он скажет после финала с «Ман Сити», которому проиграл в четырех из пяти матчей у руля «красных дьяволов». Результат о своей работе надо давать после игр с подобными соперниками, а не после битв со слабаками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82-26
|77
|
2
|Ливерпуль
|33
|22
|8
|3
|75-32
|74
|
3
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71-50
|66
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|34
|13
|9
|12
|54-63
|48
|
9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61-57
|47
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|33
|12
|7
|14
|46-53
|43
|
12
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50-54
|42
|
13
|Борнмут
|33
|11
|9
|13
|48-60
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|33
|9
|9
|15
|42-56
|36
|
15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
16
|Эвертон
|33
|10
|8
|15
|34-48
|32
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|33
|3
|7
|23
|31-88
|16
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|1 : 5
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|1 : 4
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|2 : 0
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 1
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|5 : 2
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|1 : 3
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7