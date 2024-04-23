В финал Кубка Англии вышли два клуба из Манчестера. Денис Казанский в своей авторской рубрике «Биг-Ден» объясняет, почему это будет заключительный восклицательный знак в истории этого соревнования.

Выдающийся театральный режиссер Евгений Вахтангов говорил, что традиция — это хорошо сохранившийся труп. Очень хлесткое выражение, явно не бесспорное.

Однако оно явно понравилось чиновникам Английской федерации футбола. Они реформируют Кубок — старейшее футбольное соревнование в мире, такое же традиционное, как английское чаепитие.

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С нового сезона исчезают переигровки в случае ничьей. Эти матчи существенно уплотняли календарь, и без того насыщенный футболом больших команд.

Игроки и тренеры постоянно жаловались: «Нам в Европу ехать, мы защищаем честь Англии, мы сражаемся за высокие места в премьер-лиге, а тут в какой-нибудь колхоз имени Исаака Ньютона с турпоездкой или дома ждать этих «крестьян». Зачем? Сыграли и разошлись. И так все с ними понятно».

Логика очевидна. Тем более ее подкрепляют цифры. За последние 10 лет переигровок между командами низших дивизионов и премьер-лиги было 12. В таких матчах «слабые» не побеждали ни разу. Так чего ради держаться за эту традицию?

Ради денег и болельщиков. Так рассуждают «скромные» команды.

Получить по жребию гранда — мечта любого фаната из небольшого городка. Увидеть, как твой родной газон топчут бутсы игроков «Ливерпуля», «МЮ», «Челси» или «Арсенала», — что может быть ярче? Только если твоя команда победит. А если вдруг ничья, то весь городок переезжает на легендарный стадион соперника за этой самой переигровкой. Как настоящие болельщики, а не просто туристы, которые хотят заглянуть в музей команды премьер-лиги и купить магнитик.

Это эмоции.

А для бизнеса небольшого клуба переигровка — невероятный способ заработать. Телевизионные трансляции приносят шестизначные цифры. Плюс доходы от билетов.

Президенты таких коллективов болеют именно за ничью в первом матче. Им не надо, чтобы своя команда побеждала. Или надо, но желательно во второй игре.

На деньги от переигровок можно закрыть долги, пригласить более статусных игроков, расширить или отремонтировать стадион, в конце концов. Это очень солидный бонус.

Потому и понятна риторика «отмена переигровок — последний гвоздь в крышку гроба футбольной пирамиды».

Престиж Кубка Англии тоже немного тускнеет. Для грандов это отличная возможность получить от сезона дубль или требл. Может ли этот титул быть важнее успеха в Лиге чемпионов или в премьер-лиге? Нет.

Там совсем другие деньги и статус. Получится — замечательно. Трофей на «Уэмбли» из рук королевской особы всегда красиво. Ну а нет, так нет.

Именно «большие ребята» из премьер-лиги и продавили такое решение. Взамен они предлагают, естественно, деньги (порядка 40 миллионов евро) всем клубам федерации футбола. И увеличение количества телевизионных трансляций на ранних стадиях.

Топ-клубы довольны, маленькие возмущены и оскорблены. Но это уже никому не интересно.

Может быть, в Англии когда-нибудь посмотрят и на недавние реформы испанского Кубка. Там соперники команд ла лиги из низших дивизионов всегда получают возможность сыграть против грандов дома. А клубы, схожие по статусу, «жеребятся» по-честному.

Помимо ликвидации переигровок, важный момент — перенос финала во времени. В Англии привыкли, что игра за кубок на «Уэмбли» завершает сезон. Это восклицательный знак.

Со следующего года финал турнира в предпоследние выходные премьер-лиги. Как двоеточие.

Пеп Гвардиола и Эрик тен Хаг. Фото Global Look Press

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А пока 25 мая, когда мы уже будем знать имя английского чемпиона, на поле «Уэмбли» выйдут два «Манчестера». «Лысые гении» Пеп Гвардиола и Эрик тен Хаг сыграют друг против друга в финале Кубка Англии. У испанца есть шанс получить два трофея (если возьмет чемпионат), у его визави — хотя бы немного скрасить чудовищный год.

«Сити» минимально обыграл «Челси». После грустного похмелья от поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола нашел способ нестандартно мотивировать своих игроков.

«Не боритесь со своими эмоциями. Вам грустно. Мне грустно. Большая ошибка говорить — вам надо быть довольными, это неприемлемо. Детали имеют значение. Вам больно? Играйте с этой болью. Отдайте ее всю», — его слова стали публичными.

Гол на «Уэмбли» трагикомичного пенальтиста Бернарду Силвы (помните его удар в матче с «Реалом»?) разделил команды. 1:0.

«Челси» бился за свой сезон. «Сити» — за очередную возможность пополнить музей.

Класс все и решил. Лондон не смог воспользоваться усталостью игроков Манчестера и не использовал разность мотивации. «Уэмбли» — как Ватерлоо для Почеттино, в феврале поражение в финале Кубка лиги, сейчас — в полуфинале. Теперь «Челси» весь оставшийся чемпионат тоже играть с болью.

Второй «Манчестер» выдал типичный для себя в этом сезоне фарс. 3:0 к последним 15 минутам матча против «Ковентри», команды с восьмого места чемпионшипа. Что может пойти не так? Примерно все, если это «Манчестер Юнайтед» нынешнего образца. 3:3 на 95-й минуте.

Последняя же минута уже дополнительного времени сделала болельщиков «Ковентри» самыми счастливыми на планете. Их команда забила в роскошной контратаке. Но с недавних пор в традиции вмешиваются технологии. ВАР рассмотрел офсайд.

Серия пенальти.

Спасение голкипера «Юнайтед» и удар над воротами в сторону родного «Ковентри» капитана Бэна Шифа сделали разницу.

Красный «Манчестер» забронировал для себя в календаре 25 мая и поле «Уэмбли».

Сэр Джим Рэдклифф, новый совладелец «МЮ», впервые на стадионе увидел победу команды. До этого ему «повезло» быть в толпе на ничьих и поражениях «дьяволов».

Джим Рэдклифф (справа в нижнем ряду) посетил матч «Ковентри» — «Манчестер Юнайтед». Фото Reuters

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Для Англии, с ее фунтами, милями, пинтами и левосторонним движением, традиции всегда значимы. Два клуба из одного Манчестера второй год подряд встретятся на главном стадионе острова. И для болельщиков это теперь тоже традиция.

Как долго она продержится, сейчас не важно. Вряд ли дольше переигровок в Кубке Англии, которые скоро исчезнут.

Любые традиции рушатся.

Режиссеру Вахтангову это понравилось бы.