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У «МЮ» худшая оборона в 2024-м в топ-5 лиг. Летом потребуются очередные мощные трансферы

У «Манчестер Юнайтед» худшая оборона в 2024 году среди клубов топ-5 лиг
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну, Харри Магуайр и Бруну Фернандеш
Кобби Мейну, Харри Магуайр и Бруну Фернандеш.
Фото AFP
Проблема уже не в Магуайре.

В центре обороны «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем» вышла сомнительная пара центральных защитников — Харри Магуайр и Вилли Камбвала. Первого активно спроваживали все летнее трансферное окно (по ходу сезона он вернул место в основе), второму всего 19 лет, и он только в декабре дебютировал в АПЛ. Спорная мера против мерсисайдцев, больше которых в премьер-лиге забил только «Арсенал» (75 против 72). По итогу «красные дьяволы» пропустили два, хотя могли намного больше. Бойцы Юргена Клоппа выпустили 28 ударов и набили больше четырех баллов xG — манкунианцы спаслись благодаря большому количеству заблокированных выстрелов (девять) и промахам соперника (до створа дошло всего семь ударов).

Что происходит с обороной «МЮ»?

«Манчестер Юнайтед» много позволил у своих ворот не только топовому «Ливерпулю», но и куда менее опасным соперникам. В недавних играх чемпионата команду Эрика тен Хага вскрыли «Челси» (3:4), «Брентфорд» (1:1), «Фулхэм» (1:2), «Лутон» (2:1) и другие. В 2024-м она сыграла на ноль лишь в четырех из 15 матчей во всех турнирах, а пропустила 24 мяча. Даже в выигранных поединках оборона манкунианцев выглядела чересчур хаотично. «У меня здесь никогда не было столько моментов», — высказался тренер «Эвертона» Шон Дайч после поражения на «Олд Траффорд» (0:2), в котором «ириски» нанесли 23 удара.

В текущем календарном году «красные дьяволы» худшие по допущенным ударам среди всех команд топ-5 лиг: за 11 игр по их воротам били уже 253 раза, в среднем стабильно больше 20 выстрелов за 90 минут — безумие. Только в двух последних турах премьер-лиги соперники манкунианцев наносили удары 55 раз — 27 от «Челси» и 28 от «Ливерпуля». С такими показателями невозможно рассчитывать на положительные результаты, но «МЮ» в обоих матчах едва не победил, упустив положительный результат в концовках.

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Загруженность обороны «красных дьяволов» отлично демонстрируют первое место команды в АПЛ по количеству заблокированных ударов (172) и лидерство Андре Онана по количеству сэйвов (118). Причем камерунец нейтрализовал сразу 63 выстрела из штрафной — больше во всей лиге отбили только Томас Каминьски из «Лутона» (69) и Джеймс Траффорд из «Бернли» (71), вратари клубов из зоны вылета, по воротам которых априори бьют часто. «Их игра в защите в некоторых ситуациях была ужасной. В матче с «Брентфордом» у них тоже был бардак, у «Юнайтед» в обороне черт знает что», — прожарил экс-тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп.

Оборонительные показатели «МЮ» в сезоне-2023/24
Фото «СЭ»

Серьезная проблема Тен Хага — травмы. В текущей кампании он выставил уже 11 разных сочетаний центральных защитников, причем не всегда из профильных стопперов. Кубковый триллер с «Ливерпулем» (4:3) заканчивали лишь два номинальных игрока обороны — Магуайр и Диогу Далот. В чемпионате против мерсисайдцев 19-летний Камбвала провел 90 минут не из-за неудержимого таланта (хотя парень одаренный), а по той причине, что, кроме него и Магуайра, больше не было здоровых центральных защитников с хоть каким-то опытом в АПЛ. В заявке из-за повреждений отсутствовали Рафаэль Варан, Виктор Линделеф, Джонни Эванс, Люк Шоу и Лисандро Мартинес. Тирелл Маласиа вообще не появлялся на поле в этом сезоне.

Из-за постоянных травм в оборонительной линии «МЮ» нет стабильности — и речь не только о центральной зоне. Слева из-за пропажи Маласии, долгих травм Шоу и провальной аренды Серхио Регилона (Тен Хага уверяли, что оба его коллеги будут здоровы) появлялись центрдеф Линделеф, правый защитник Далот или центральный полузащитник Софьян Амрабат. Все это выливается в провальный сезон. Поражение от «Челси» стало 17-м для «Манчестера» во всех турнирах — в последний раз подобное количество неудач набралось в сезоне-1989/90, когда клуб финишировал в чемпионате 13-м.

Футболист «Ниццы» Жан-Клер Тодибо
Жан-Клер Тодибо.
Фото Global Look Press

Какие перестройки ждут оборону летом?

Летом «МЮ» начнет осваивать деньги нового босса Джима Рэтклиффа, и часть из них точно уйдет на обновление обороны. По информации ESPN, неприкасаемый защитник в команде только один — Мартинес. При этом аргентинец крайне мало играет в этом сезоне — провел на поле всего 761 минуту во всех турнирах. Большую часть кампании Лисандро лечил колено, а сейчас восстанавливается после повреждения мышц голени.

В конце сезона заканчиваются контракты у Варана и Эванса. Клуб предлагал французу новое соглашение с понижением зарплаты, сейчас француз получает 340 тысяч фунтов в неделю — больше только у Каземиро (350). В его договоре есть опция однолетнего пролонгирования. 36-летний североирландец вообще может завершить карьеру — Джонни вновь грызут частые проблемы со здоровьем, которые ломали его еще во время выступлений за «Лестер». Также «Манчестер» не будет противостоять продажам Магуайра и Линделефа.

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The Sun выделил шорт-лист центрбеков, которых «МЮ» будет стараться приобрести летом, — Дайот Упамекано из «Баварии», Антониу Силва из «Бенфики» и Жан-Клер Тодибо из «Ниццы». Вероятно, меньше всего проблем будет с покупкой последнего, ведь Рэтклифф — владелец «орлят». Правда, за 24-летним футболистом следят и другие топ-клубы АПЛ. Жан-Клер мощно спрогрессировал в лиге 1 — он основной в «Ницце», которая пропустила меньше всех в чемпионате (22 мяча в 28 матчах), а в сентябре дебютировал за сборную Франции.

«МЮ» ищет долгосрочного партнера для Мартинеса, также в медиа называли и другие имена. В текущем сезоне АПЛ заметно выросли Макс Килман из «Вулверхэмптона» и Джаррад Брэнтуэйт из «Эвертона», но пока они уступают по статусу другим потенциальным новичкам «красных дьяволов». Кому-то из них придется решить проблемы «Юнайтед» в обороне, текущий уровень защиты клуба — провал. Травмы и бесконечная ротация превратили защиту манкунианцев в хаос и бесконечный поток поводов для создания мемов.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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«МЮ» опять огорчил «Ливерпуль». И сделал чемпионскую гонку еще более захватывающей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 22 5 4 75-24 71
2
 Ливерпуль 31 21 8 2 72-30 71
3
 Ман. Сити 31 21 7 3 71-31 70
4
 Тоттенхэм 31 18 6 7 65-45 60
5
 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
6
 МЮ 31 15 4 12 45-46 49
7
 Вест Хэм 32 13 9 10 52-56 48
8
 Ньюкасл 31 14 5 12 65-52 47
9
 Челси 30 12 8 10 55-52 44
10
 Брайтон 31 11 10 10 51-49 43
11
 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44-49 42
12
 Борнмут 31 11 8 12 45-55 41
13
 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14
 Кр. Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
15
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
16
 Брентфорд 32 7 8 17 45-58 29
17
 Нот. Форест 32 7 8 17 40-56 25
18
 Лутон Таун 32 6 7 19 45-65 25
19
 Бернли 32 4 7 21 32-67 19
20
 Шеффилд Юн. 31 3 7 21 30-82 16
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.04 14:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 - : -
13.04 17:00
Брентфорд – Шеффилд Юн.
 - : -
13.04 17:00
Бернли – Брайтон
 - : -
13.04 17:00
Ман. Сити – Лутон Таун
 - : -
13.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
13.04 19:30
Борнмут – МЮ
 - : -
14.04 16:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
14.04 16:00
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.04 18:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
15.04 22:00
Челси – Эвертон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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