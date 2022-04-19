«Мы будем любить тебя вечно». Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
Криштиану Роналду сообщил о трагической новости в семье — смерти новорожденного сына. Вместе с супругой Джорджиной португалец ждал близнецов — мальчика и девочку.
С дочерью все хорошо. Сын не выжил во время родов, несмотря на старания врачей.
«С глубочайшей грустью мы сообщаем о том, что наш малыш умер. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря толике надежды и радости.
Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку. Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно», — говорится в совместном заявлении пары.
Детали и обстоятельства трагедии Роналду и Джорджина не уточняют.
В октябре прошлого года Криштиану объявил, что пара ждет прибавления в семье: «Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами», — рассказывал португалец подписчикам.
А Джорджина не так давно восхищалась тем, каким замечательным отцом является Роналду: «Каждый день рядом с тобой счастливый и особенный. Мы бесконечно любим тебя. Большое спасибо лучшему папе в мире».
У Роналду и Джорджины четверо детей. Новорожденная девочка — второй совместный ребенок
Роналду и Джорджина до рождения девочки уже воспитывали четверых детей. Девушка познакомилась с Криштиану, когда он был отцом Криштиану-младшего, имя биологической матери которого футболист не разглашал.
В 2016 году они с Джорджиной начали встречаться, а в июне 2017-го пара сообщила о появлении на свет близнецов — Матео и Евы. Они были рождены суррогатной матерью.
В том же году — уже осенью — Джорджина родила их первого совместного ребенка — дочь Алану. Новорожденная девочка стала пятым ребенком пары.
Криштиану и Джорджина познакомились в шесть лет назад в магазине одежды, где работала девушка: «В тот день я работала до 17.00. Но коллега попросила меня задержаться на полчаса. На выходе из магазина я увидела настоящего красавца, почти два метра ростом. Он был с ребенком и друзьями. Криштиану-младший остановился передо мной и поздоровался. Его начали подкалывать, что пацан поздоровался с симпатичной девушкой. Возникло странное ощущение в животе. Я подумала: «Да что со мной такое?» Я глаз поднять не могла [на Криштиану]. Так смущалась», — сказала Джорджина в документальном фильме на Netflix.
Джорджина вместе с мужем жила в Мадриде, Италии, а теперь вся семья переехала в Манчестер. Накануне трагедии девушка рассказывала, что им нравится в Англии.
«Я не почувствовала особых изменений, потому что у нас практически те же условия, что и в Италии, есть чудесный дом. Хорошо, что мы живем ближе к детской школе. В Италии мы жили дальше. Когда вы переезжаете всей семьей, вы чувствуете себя непринужденно. С нашими условиями мы не можем жаловаться, совсем наоборот. Мы очень благодарны», — рассказала она в интервью журналу Hola.
Роналду поддержали в «МЮ», бывшие партнеры, а также Болт, Малафеев и Лобов
Накануне Роналду оформил хет-трик в матче АПЛ против «Норвича» и принес «МЮ» важную победу. Манкунианцы по-прежнему сохраняют шансы на попадание в топ-4.
После трагедии клуб поддержал своего лидера: «Ваша боль — это наша боль, Любви и сил тебе и семье в это время», — написал «МЮ» в соцсетях.
Маркус Рэшфорд добавил: «Мои мысли с тобой и Джорджиной, брат». Давид де Хеа выложил пост с сердцем в поддержку Криштиану. А все остальные игроки «МЮ» откликнулись на заявление Роналду. В комментариях к посту о трагедии отметились и бывшие партнеры по «Реалу» и «Ювентусу», а также аккаунты сборной Португалии, серии А и многих клубов, которые никак не связаны с футболистом. Например, «Лидс»: «Наши мысли с тобой, глубочайшие соболезнования тебе и твоей семье».
Конечно, Криштиану поддержал и родной «Спортинг». А также многие спортсмены: Вячеслав Малафеев, Усейн Болт, Артем Лобов, журналист Пирс Морган, а также многочисленные блогеры и музыканты.
Во вторник «МЮ» встретится с «Ливерпулем» на выезде. Пока непонятно, будет ли Роналду готов сыграть в важнейшем матче на финише сезона АПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|
2
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|
3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|
4
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
5
|МЮ
|32
|15
|9
|8
|52-44
|54
|
6
|Арсенал
|31
|17
|3
|11
|45-37
|54
|
7
|Вест Хэм
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Брайтон
|32
|9
|13
|10
|29-37
|40
|
10
|Лестер
|30
|11
|7
|12
|46-50
|40
|
11
|Саутгемптон
|32
|9
|12
|11
|38-52
|39
|
12
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
13
|Ньюкасл
|32
|9
|10
|13
|36-55
|37
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|
15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|
18
|Бернли
|31
|4
|13
|14
|26-45
|25
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
|10.03
|22:30
|
Норвич – Челси
|1 : 3
|18.03
|23:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|2 : 3
|19.03
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|0 : 1
|20.03
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|2 : 1
|20.03
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|3 : 1
|19.04
|22:00
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|20.04
|21:45
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|20.04
|22:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|21.04
|21:45
|
Бернли – Саутгемптон
|- : -
|11.05
|21:45
|
Уотфорд – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|20
|1
|7