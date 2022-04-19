«Мы будем любить тебя вечно». Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

Трагедия Криштиану и Джорджины.

Криштиану Роналду сообщил о трагической новости в семье — смерти новорожденного сына. Вместе с супругой Джорджиной португалец ждал близнецов — мальчика и девочку.

С дочерью все хорошо. Сын не выжил во время родов, несмотря на старания врачей.

«С глубочайшей грустью мы сообщаем о том, что наш малыш умер. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря толике надежды и радости.

Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку. Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно», — говорится в совместном заявлении пары.

Пост Криштиану Роналду. личные соцсети Криштиану Роналду.

Детали и обстоятельства трагедии Роналду и Джорджина не уточняют.

В октябре прошлого года Криштиану объявил, что пара ждет прибавления в семье: «Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами», — рассказывал португалец подписчикам.

А Джорджина не так давно восхищалась тем, каким замечательным отцом является Роналду: «Каждый день рядом с тобой счастливый и особенный. Мы бесконечно любим тебя. Большое спасибо лучшему папе в мире».

У Роналду и Джорджины четверо детей. Новорожденная девочка — второй совместный ребенок

Роналду и Джорджина до рождения девочки уже воспитывали четверых детей. Девушка познакомилась с Криштиану, когда он был отцом Криштиану-младшего, имя биологической матери которого футболист не разглашал.

В 2016 году они с Джорджиной начали встречаться, а в июне 2017-го пара сообщила о появлении на свет близнецов — Матео и Евы. Они были рождены суррогатной матерью.

В том же году — уже осенью — Джорджина родила их первого совместного ребенка — дочь Алану. Новорожденная девочка стала пятым ребенком пары.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми. личные соцсети Криштиану Роналду..

Криштиану и Джорджина познакомились в шесть лет назад в магазине одежды, где работала девушка: «В тот день я работала до 17.00. Но коллега попросила меня задержаться на полчаса. На выходе из магазина я увидела настоящего красавца, почти два метра ростом. Он был с ребенком и друзьями. Криштиану-младший остановился передо мной и поздоровался. Его начали подкалывать, что пацан поздоровался с симпатичной девушкой. Возникло странное ощущение в животе. Я подумала: «Да что со мной такое?» Я глаз поднять не могла [на Криштиану]. Так смущалась», — сказала Джорджина в документальном фильме на Netflix.

Джорджина вместе с мужем жила в Мадриде, Италии, а теперь вся семья переехала в Манчестер. Накануне трагедии девушка рассказывала, что им нравится в Англии.

«Я не почувствовала особых изменений, потому что у нас практически те же условия, что и в Италии, есть чудесный дом. Хорошо, что мы живем ближе к детской школе. В Италии мы жили дальше. Когда вы переезжаете всей семьей, вы чувствуете себя непринужденно. С нашими условиями мы не можем жаловаться, совсем наоборот. Мы очень благодарны», — рассказала она в интервью журналу Hola.

Роналду поддержали в «МЮ», бывшие партнеры, а также Болт, Малафеев и Лобов

Накануне Роналду оформил хет-трик в матче АПЛ против «Норвича» и принес «МЮ» важную победу. Манкунианцы по-прежнему сохраняют шансы на попадание в топ-4.

После трагедии клуб поддержал своего лидера: «Ваша боль — это наша боль, Любви и сил тебе и семье в это время», — написал «МЮ» в соцсетях.

Маркус Рэшфорд добавил: «Мои мысли с тобой и Джорджиной, брат». Давид де Хеа выложил пост с сердцем в поддержку Криштиану. А все остальные игроки «МЮ» откликнулись на заявление Роналду. В комментариях к посту о трагедии отметились и бывшие партнеры по «Реалу» и «Ювентусу», а также аккаунты сборной Португалии, серии А и многих клубов, которые никак не связаны с футболистом. Например, «Лидс»: «Наши мысли с тобой, глубочайшие соболезнования тебе и твоей семье».

Конечно, Криштиану поддержал и родной «Спортинг». А также многие спортсмены: Вячеслав Малафеев, Усейн Болт, Артем Лобов, журналист Пирс Морган, а также многочисленные блогеры и музыканты.

Во вторник «МЮ» встретится с «Ливерпулем» на выезде. Пока непонятно, будет ли Роналду готов сыграть в важнейшем матче на финише сезона АПЛ.