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«Мы будем любить тебя вечно». Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

Криштину Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP
Пост Криштиану Роналду.
Фото личные соцсети Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми.
Фото личные соцсети Криштиану Роналду..
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Трагедия Криштиану и Джорджины.

Криштиану Роналду сообщил о трагической новости в семье — смерти новорожденного сына. Вместе с супругой Джорджиной португалец ждал близнецов — мальчика и девочку.

С дочерью все хорошо. Сын не выжил во время родов, несмотря на старания врачей.

«С глубочайшей грустью мы сообщаем о том, что наш малыш умер. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря толике надежды и радости.

Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку. Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно», — говорится в совместном заявлении пары.

Пост Криштиану Роналду. Фото личные соцсети Криштиану Роналду.
Пост Криштиану Роналду.
личные соцсети Криштиану Роналду.

Детали и обстоятельства трагедии Роналду и Джорджина не уточняют.

В октябре прошлого года Криштиану объявил, что пара ждет прибавления в семье: «Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами», — рассказывал португалец подписчикам.

А Джорджина не так давно восхищалась тем, каким замечательным отцом является Роналду: «Каждый день рядом с тобой счастливый и особенный. Мы бесконечно любим тебя. Большое спасибо лучшему папе в мире».

 
Джорджина Родригес и&nbsp;Криштиану Роналду. Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду

У Роналду и Джорджины четверо детей. Новорожденная девочка — второй совместный ребенок

Роналду и Джорджина до рождения девочки уже воспитывали четверых детей. Девушка познакомилась с Криштиану, когда он был отцом Криштиану-младшего, имя биологической матери которого футболист не разглашал.

В 2016 году они с Джорджиной начали встречаться, а в июне 2017-го пара сообщила о появлении на свет близнецов — Матео и Евы. Они были рождены суррогатной матерью.

В том же году — уже осенью — Джорджина родила их первого совместного ребенка — дочь Алану. Новорожденная девочка стала пятым ребенком пары.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми. Фото личные соцсети Криштиану Роналду..
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми.
личные соцсети Криштиану Роналду..

Криштиану и Джорджина познакомились в шесть лет назад в магазине одежды, где работала девушка: «В тот день я работала до 17.00. Но коллега попросила меня задержаться на полчаса. На выходе из магазина я увидела настоящего красавца, почти два метра ростом. Он был с ребенком и друзьями. Криштиану-младший остановился передо мной и поздоровался. Его начали подкалывать, что пацан поздоровался с симпатичной девушкой. Возникло странное ощущение в животе. Я подумала: «Да что со мной такое?» Я глаз поднять не могла [на Криштиану]. Так смущалась», — сказала Джорджина в документальном фильме на Netflix.

Джорджина вместе с мужем жила в Мадриде, Италии, а теперь вся семья переехала в Манчестер. Накануне трагедии девушка рассказывала, что им нравится в Англии.

«Я не почувствовала особых изменений, потому что у нас практически те же условия, что и в Италии, есть чудесный дом. Хорошо, что мы живем ближе к детской школе. В Италии мы жили дальше. Когда вы переезжаете всей семьей, вы чувствуете себя непринужденно. С нашими условиями мы не можем жаловаться, совсем наоборот. Мы очень благодарны», — рассказала она в интервью журналу Hola.

 
Криштиану Роналду. «Мой сын подвергся нападению». Роналду разбил телефон мальчику с аутизмом

Роналду поддержали в «МЮ», бывшие партнеры, а также Болт, Малафеев и Лобов

Накануне Роналду оформил хет-трик в матче АПЛ против «Норвича» и принес «МЮ» важную победу. Манкунианцы по-прежнему сохраняют шансы на попадание в топ-4.

После трагедии клуб поддержал своего лидера: «Ваша боль — это наша боль, Любви и сил тебе и семье в это время», — написал «МЮ» в соцсетях.

Маркус Рэшфорд добавил: «Мои мысли с тобой и Джорджиной, брат». Давид де Хеа выложил пост с сердцем в поддержку Криштиану. А все остальные игроки «МЮ» откликнулись на заявление Роналду. В комментариях к посту о трагедии отметились и бывшие партнеры по «Реалу» и «Ювентусу», а также аккаунты сборной Португалии, серии А и многих клубов, которые никак не связаны с футболистом. Например, «Лидс»: «Наши мысли с тобой, глубочайшие соболезнования тебе и твоей семье».

Конечно, Криштиану поддержал и родной «Спортинг». А также многие спортсмены: Вячеслав Малафеев, Усейн Болт, Артем Лобов, журналист Пирс Морган, а также многочисленные блогеры и музыканты.

Во вторник «МЮ» встретится с «Ливерпулем» на выезде. Пока непонятно, будет ли Роналду готов сыграть в важнейшем матче на финише сезона АПЛ.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Джорджина Родригес
0
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Роналду не станет помехой для «Ливерпуля» в борьбе за титул
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
14
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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