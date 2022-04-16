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«Ливерпуль» идет на величайший сезон. На пути к четырем трофеям красиво убрали «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Леонид Александров
Корреспондент
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Футболисты «Ливерпуля» празднуют гол.
Фото Reuters
Юрген Клопп.
Фото Reuters
Расстроенные болельщики «Сити».
Фото Reuters
Садьо Мане.
Фото Reuters
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В полуфинале Кубка Англии Юрген Клопп впервые с осени 2019-го обыграл Пепа Гвардиолу.
Англия. Кубок. 1/2 финала
16 апр, 17:30. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
2:3
Ливерпуль
Голы
Конате, 9 (0:1), Мане, 17 (0:2), Мане, 45 (0:3), Грилиш, 47 (1:3), Бернарду Силва, 90+1 (2:3)
Манчестер Сити
Стеффен Стоунс Аке Зинченко Жоау Канселу Бернарду Силва Фернандинью Стерлинг Габриэл Жезус (Махрез, 83) Грилиш Фоден
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Джонс, 87) Кейта (Хендерсон, 73) Диас (Роберту Фирмину, 85) Мане (Диогу Жота, 85) Салах
Предупреждения
Габриэл Жезус 27’, Фернандинью 57’  -  Фабинью 37’, Кейта 48’, Мане 61’

«Ливерпуль» во второй раз за неделю встретился с «Манчестер Сити», на сей раз в полуфинале Кубка Англии. Красные одержали победу со счетом 3:2 и вышли в финал турнира.

Апрель всегда сложный месяц для топ-клубов. «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» предстояло за одну неделю провести две очные встречи, сыграв еще и в 1/4 финала Лиги чемпионов в промежутке между этими матчами. В чемпионате команды разошлись миром (2:2), а в Европе оба гранда пробились в полуфинал. Оставалось разобраться с Кубком Англии.

Юрген Клопп и&nbsp;Хосеп Гвардиола после матча &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;. «Сити» и «Ливерпуль»: новый космос. Клопп и Гвардиола выдали ничейный спектакль

Вот только матчи посреди недели получились разными. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп позволил лидерам отдохнуть в Лиге чемпионов, сыграв с «Бенфикой» в лайт-режиме после победы на выезде (3:1 с «Бенфикой»). На «Манчестер Сити» немец выставил свой сильнейший состав, вопросы могли возникнуть только из-за Диогу Жоты, оставшегося на скамейке.

Юрген Клопп. Фото Reuters
Юрген Клопп.
Фото Reuters

А вот Пеп Гвардиола не мог воспользоваться такой роскошью, как ротация в еврокубке. Матч с «Атлетико» вышел напряженным не только психологически, но и физически — в сумме к обоим таймам было добавлено 15 минут. В итоге, как могло показаться по стартовому составу «горожан», Гвардиола пожертвовал Кубком Англии ради АПЛ и Лиги чемпионов. На скамейке остались Эдерсон, восстановившийся Рубен Диаш, Родри, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне и Рияд Марез.

А вот «Ливерпуль» с самого начала матча решил показать серьезное отношение к Кубку Англии. Сначала на 9-й минуте встречи Ибраима Конате открыл счет. Малийский защитник выиграл верховую борьбу после подачи Эндрю Роберстона с углового и головой отправил мяч в ворота. Для 22-летнего игрока этот гол стал третьим в четырех последних матчах.

Всего через восемь минут Садио Мане удвоил преимущество красных. Сенегальский вингер запрессинговал запасного вратаря «Сити» Заккари Штеффена и перехватил его передачу. Мяч отлетел в ворота прямиком от ног Мане.

Садьо Мане. Фото Reuters
Садьо Мане.
Фото Reuters

Нельзя полностью возложить вину за третий пропущенный гол на американского голкипера, но и там он не выручил. Под конец тайма Мане с лета пробил с линии штрафной площади. Удар вышел не очень сильным, но довольно точным, благодаря чему мяч влетел в ближний угол ворот Штеффена.

Гвардиола не стал менять футболистов в перерыве, однако «Манчестер Сити» довольно резво начал вторую половину встречи. На 47-й минуте игры Габриэл Жезус ворвался в штрафную «Ливерпуля» и сделал передачу Джеку Грилишу. Стомиллионный англичанин сократил отставание.

«Горожане» долго не могли забить второй гол. «Ливерпуль» контролировал ход встречи, но к концу основного времени немного расслабился. Вышедший на замену Марез пробежал вдоль линии ворот красных и с острого угла пробил в Алиссона. Мяч проскочил между ногами бразильскому вратарю и докатился до дальней штанги, где Бернарду Силва оказался расторопнее игроков обороны «Ливерпуля».

Расстроенные болельщики "Сити". Фото Reuters
Расстроенные болельщики «Сити».
Фото Reuters

Когда отставание стало минимальным, у «Манчестер Сити» осталось слишком мало времени. Им не хватило четырех добавленных минут, чтобы совершить камбэк. Напротив, красные могли забить еще, но реализация подвела.

«Ливерпуль» удержал счет 3:2 и впервые с чемпионского сезона выиграл у «Манчестер Сити». Тогда, в ноябре 2019-го, красные дома победили 3:1. К тому же сегодняшний результат оставляет шансы Клоппу и его футболистам на четыре трофея за один сезон. Они уже завоевали Кубок английской лиги, на очереди АПЛ, ЛЧ и Кубок Англии. В финале Кубка Англии «Ливерпуль» на «Уэмбли» встретится с победителем пары «Челси» — «Кристал Пэлас».

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Садио Мане
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
14
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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