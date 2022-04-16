«Ливерпуль» идет на величайший сезон. На пути к четырем трофеям красиво убрали «Манчестер Сити»
«Ливерпуль» во второй раз за неделю встретился с «Манчестер Сити», на сей раз в полуфинале Кубка Англии. Красные одержали победу со счетом 3:2 и вышли в финал турнира.
Апрель всегда сложный месяц для топ-клубов. «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» предстояло за одну неделю провести две очные встречи, сыграв еще и в 1/4 финала Лиги чемпионов в промежутке между этими матчами. В чемпионате команды разошлись миром (2:2), а в Европе оба гранда пробились в полуфинал. Оставалось разобраться с Кубком Англии.
Вот только матчи посреди недели получились разными. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп позволил лидерам отдохнуть в Лиге чемпионов, сыграв с «Бенфикой» в лайт-режиме после победы на выезде (3:1 с «Бенфикой»). На «Манчестер Сити» немец выставил свой сильнейший состав, вопросы могли возникнуть только из-за Диогу Жоты, оставшегося на скамейке.
А вот Пеп Гвардиола не мог воспользоваться такой роскошью, как ротация в еврокубке. Матч с «Атлетико» вышел напряженным не только психологически, но и физически — в сумме к обоим таймам было добавлено 15 минут. В итоге, как могло показаться по стартовому составу «горожан», Гвардиола пожертвовал Кубком Англии ради АПЛ и Лиги чемпионов. На скамейке остались Эдерсон, восстановившийся Рубен Диаш, Родри, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне и Рияд Марез.
А вот «Ливерпуль» с самого начала матча решил показать серьезное отношение к Кубку Англии. Сначала на 9-й минуте встречи Ибраима Конате открыл счет. Малийский защитник выиграл верховую борьбу после подачи Эндрю Роберстона с углового и головой отправил мяч в ворота. Для 22-летнего игрока этот гол стал третьим в четырех последних матчах.
Всего через восемь минут Садио Мане удвоил преимущество красных. Сенегальский вингер запрессинговал запасного вратаря «Сити» Заккари Штеффена и перехватил его передачу. Мяч отлетел в ворота прямиком от ног Мане.
Нельзя полностью возложить вину за третий пропущенный гол на американского голкипера, но и там он не выручил. Под конец тайма Мане с лета пробил с линии штрафной площади. Удар вышел не очень сильным, но довольно точным, благодаря чему мяч влетел в ближний угол ворот Штеффена.
Гвардиола не стал менять футболистов в перерыве, однако «Манчестер Сити» довольно резво начал вторую половину встречи. На 47-й минуте игры Габриэл Жезус ворвался в штрафную «Ливерпуля» и сделал передачу Джеку Грилишу. Стомиллионный англичанин сократил отставание.
«Горожане» долго не могли забить второй гол. «Ливерпуль» контролировал ход встречи, но к концу основного времени немного расслабился. Вышедший на замену Марез пробежал вдоль линии ворот красных и с острого угла пробил в Алиссона. Мяч проскочил между ногами бразильскому вратарю и докатился до дальней штанги, где Бернарду Силва оказался расторопнее игроков обороны «Ливерпуля».
Когда отставание стало минимальным, у «Манчестер Сити» осталось слишком мало времени. Им не хватило четырех добавленных минут, чтобы совершить камбэк. Напротив, красные могли забить еще, но реализация подвела.
«Ливерпуль» удержал счет 3:2 и впервые с чемпионского сезона выиграл у «Манчестер Сити». Тогда, в ноябре 2019-го, красные дома победили 3:1. К тому же сегодняшний результат оставляет шансы Клоппу и его футболистам на четыре трофея за один сезон. Они уже завоевали Кубок английской лиги, на очереди АПЛ, ЛЧ и Кубок Англии. В финале Кубка Англии «Ливерпуль» на «Уэмбли» встретится с победителем пары «Челси» — «Кристал Пэлас».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|
2
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|
3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|
4
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
5
|МЮ
|32
|15
|9
|8
|52-44
|54
|
6
|Арсенал
|31
|17
|3
|11
|45-37
|54
|
7
|Вест Хэм
|32
|15
|6
|11
|51-42
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Брайтон
|32
|9
|13
|10
|29-37
|40
|
10
|Лестер
|29
|11
|7
|11
|45-48
|40
|
11
|Саутгемптон
|32
|9
|12
|11
|38-52
|39
|
12
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
13
|Кр. Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|
14
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
15
|Ньюкасл
|31
|8
|10
|13
|34-54
|34
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|
18
|Бернли
|30
|4
|12
|14
|25-44
|24
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
|16.04
|14:30
|
Тоттенхэм – Брайтон
|0 : 1
|16.04
|17:00
|
МЮ – Норвич
|3 : 2
|16.04
|17:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|1 : 0
|16.04
|17:00
|
Уотфорд – Брентфорд
|1 : 2
|17.04
|16:15
|
Вест Хэм – Бернли
|- : -
|17.04
|16:15
|
Ньюкасл – Лестер
|- : -
|17.04
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|10.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|11.05
|21:30
|
Лидс – Челси
|- : -
|19.05
|21:45
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|20
|1
|7