«Ливерпуль» идет на величайший сезон. На пути к четырем трофеям красиво убрали «Манчестер Сити»

В полуфинале Кубка Англии Юрген Клопп впервые с осени 2019-го обыграл Пепа Гвардиолу.

«Ливерпуль» во второй раз за неделю встретился с «Манчестер Сити», на сей раз в полуфинале Кубка Англии. Красные одержали победу со счетом 3:2 и вышли в финал турнира.

Апрель всегда сложный месяц для топ-клубов. «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» предстояло за одну неделю провести две очные встречи, сыграв еще и в 1/4 финала Лиги чемпионов в промежутке между этими матчами. В чемпионате команды разошлись миром (2:2), а в Европе оба гранда пробились в полуфинал. Оставалось разобраться с Кубком Англии.

Вот только матчи посреди недели получились разными. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп позволил лидерам отдохнуть в Лиге чемпионов, сыграв с «Бенфикой» в лайт-режиме после победы на выезде (3:1 с «Бенфикой»). На «Манчестер Сити» немец выставил свой сильнейший состав, вопросы могли возникнуть только из-за Диогу Жоты, оставшегося на скамейке.

Юрген Клопп. Фото Reuters

А вот Пеп Гвардиола не мог воспользоваться такой роскошью, как ротация в еврокубке. Матч с «Атлетико» вышел напряженным не только психологически, но и физически — в сумме к обоим таймам было добавлено 15 минут. В итоге, как могло показаться по стартовому составу «горожан», Гвардиола пожертвовал Кубком Англии ради АПЛ и Лиги чемпионов. На скамейке остались Эдерсон, восстановившийся Рубен Диаш, Родри, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне и Рияд Марез.

А вот «Ливерпуль» с самого начала матча решил показать серьезное отношение к Кубку Англии. Сначала на 9-й минуте встречи Ибраима Конате открыл счет. Малийский защитник выиграл верховую борьбу после подачи Эндрю Роберстона с углового и головой отправил мяч в ворота. Для 22-летнего игрока этот гол стал третьим в четырех последних матчах.

Всего через восемь минут Садио Мане удвоил преимущество красных. Сенегальский вингер запрессинговал запасного вратаря «Сити» Заккари Штеффена и перехватил его передачу. Мяч отлетел в ворота прямиком от ног Мане.

Садьо Мане. Фото Reuters

Нельзя полностью возложить вину за третий пропущенный гол на американского голкипера, но и там он не выручил. Под конец тайма Мане с лета пробил с линии штрафной площади. Удар вышел не очень сильным, но довольно точным, благодаря чему мяч влетел в ближний угол ворот Штеффена.

Гвардиола не стал менять футболистов в перерыве, однако «Манчестер Сити» довольно резво начал вторую половину встречи. На 47-й минуте игры Габриэл Жезус ворвался в штрафную «Ливерпуля» и сделал передачу Джеку Грилишу. Стомиллионный англичанин сократил отставание.

«Горожане» долго не могли забить второй гол. «Ливерпуль» контролировал ход встречи, но к концу основного времени немного расслабился. Вышедший на замену Марез пробежал вдоль линии ворот красных и с острого угла пробил в Алиссона. Мяч проскочил между ногами бразильскому вратарю и докатился до дальней штанги, где Бернарду Силва оказался расторопнее игроков обороны «Ливерпуля».

Расстроенные болельщики «Сити». Фото Reuters

Когда отставание стало минимальным, у «Манчестер Сити» осталось слишком мало времени. Им не хватило четырех добавленных минут, чтобы совершить камбэк. Напротив, красные могли забить еще, но реализация подвела.