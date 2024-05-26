Фернандеш рассказал о желании остаться в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сообщил о желании продолжить выступление в команде. Вчера, 25 мая, клуб выиграл Кубок Англии, обыграв «Манчестер Сити» (2:1) в финале.

«Я хочу остаться в «Манчестер Юнайтед». В клубе знают о моих намерениях — я хочу продолжать выигрывать трофеи здесь. Или, по крайней мере, бороться за них до самого конца», — цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт капитана «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2026 года.