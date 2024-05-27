Азар огорчен отставкой Почеттино из «Челси»

Экс-полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением об увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

«Если честно, я был огорчен. Он проделал хорошую работу с командой. Все привыкли видеть «Челси» в топ-4 АПЛ, но сейчас был переходный сезон. Почеттино классный специалист, могу пожелать ему удачи», — цитирует бельгийца Talksport.

21 мая лондонский клуб сообщил, что Почеттино покидает пост главного тренера.

«Челси» завершил прошедший чемпионат Англии на шестом месте в таблице, попав в квалификацию Лиги конференций сезона-2024/25.