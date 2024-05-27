«МЮ» провел переговоры с тренерами Франком и Почеттино

«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с тренером «Брентфорда» Томасом Франком и экс-наставником «Челси» Маурисио Почеттино.

По данным источника, руководство ищет подходящую кандидатуру на замену Эрика тен Хага. Его будущее в команде будет определено на этой неделе.

В СМИ сообщалось, что руководство «красных дьяволов» уволит 54-летнего специалиста после финала Кубка Англии, который прошел 25 мая. В финале подопечные тен Хага обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:1.