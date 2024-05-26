Скоулз восхитился игрой хавбека «МЮ» Майну

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре хавбека манкунианцев Кобби Майну. Гол 19-летнего игрока принес победу в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» (2:1).

«На прошлой неделе я читал, как его сравнивают со мной. Не теряйте времени даром — Майну в десять раз лучше, чем я был в свои 19 лет. Кобби — особенный, и он, черт возьми, «красный», — написал в социальных сетях Скоулз.

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии в 13-й раз. Рекорд принадлежит «Арсеналу» — 14 титулов.