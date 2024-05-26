«Челси» предложил Де Дзерби контракт на три года

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может продолжить работу в «Челси», сообщает CFCBlue.

По сведениям источника, лондонский клуб предложил 44-летнему итальянцу контракт на три года с возможностью продления еще на сезон. Сообщается, что Де Дзерби принял предложение.

21 мая лондонский клуб сообщил, что Маурисио Почеттино покинет пост главного тренера.

«Челси» в сезоне-2023/24 набрал 63 очка в 38 турах и занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ.