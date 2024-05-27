Гвардиола поделился мнением о выступлении Грилиша в этом сезоне АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что вингер Джек Грилиш вернется в свою лучшую форму в следующем сезоне.

«Грилиш будет выступать так же, как и в прошлой кампании, когда мы выиграли требл», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ писалии, что Грилиш может покинуть «Манчестер Сити» летом. В 2021 году «горожане» купили его за 117,5 миллионов евро.

28-летний англичанин в прошлом сезоне АПЛ отметился тремя голами и одним ассистом.