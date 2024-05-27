The Telegraph: Мареска является основным кандидатом на пост главного тренера «Челси»

Главный тренер «Лестера» Энцо Мареска может возглавить «Челси», сообщает The Telegraph.

По данным источника, руководство лондонского клуба запросило у «Лестера» официальное разрешение на переговоры с 44-летним итальянским специалистом. В то же время «Челси» рассматривает других претендентов на пост главного тренера. Среди прочих называются имена Роберто Де Дзерби и Томаса Франка, однако кандидатура Марески является более предпочтительной.

В случае оформления сделки «Челси» должен заплатить нынешнему клубу Марески 10 миллионов фунтов.

По итогам сезона-2023/24 «Лестер» под руководством Марески занял первое место в таблице Чемпионшипа и вернулся в АПЛ.