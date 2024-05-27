Аморим не возглавит «Челси». Клуб ищет тренера с опытом работы в Англии

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим не возглавит «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство лондоцев отказалось от идеи приглашать 39-летнего португальца, так как у него нет опыта работы в Англии.

В апреле сообщалось, что Аморим мог сменить Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля». Позже стало известно, что он провел переговоры с «Вест Хэмом».