Daily Mail: Гвардиола покинет «Манчестер Сити» летом 2025 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен уйти из команды по окончании следующего сезона, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что горожане предоставят 53-летнему специалисту время для принятия окончательного решения о своем будущем. При этом в клубе хотят, чтобы тренер продлил контракт с командой. Действующее соглашение Гвардиолы с горожанами рассчитано до 30 июня 2025 года.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством английская команда шесть раз становилась чемпионом Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24), дважды выигрывала Кубок Англии (2018/19, 2022/23) и Суперкубок страны (2018, 2019), а также побеждала в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23 и в Суперкубке УЕФА (2023).

До прихода в «Манчестер Сити» испанский специалист работал с «Баварией» и «Барселоной».