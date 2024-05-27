«Астон Вилла» продлила контракт с Эмери до 2029 года

Испанец Унаи Эмери продлил контракт с «Астон Виллой», сообщает пресс-служба команды из Бирмингема.

Новый контракт 52-летнего специалиста рассчитан до конца сезна-2028/2029.

Эмери возглавляет «Астон Виллу» с осени 2022 года. Под его руководством команда одержала 44 победы, 16 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.

В прошедшем сезоне «Астон Вилла» заняла четвертое место в турнирной таблице АПЛ и квалифицировалась в Лигу чемпионов впервые за 41 год.