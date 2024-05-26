Амрабат заявил, что может остаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат признался, что готов остаться в команде на следующий сезон. По его словам, в ближайшее время он обсудит свое будущее с руководством английского клуба.

«Знаю ли я уже, что буду делать в следующем году? Нет. Мы собираемся обсудить это. Остаться, безусловно, вариант. Это был очень трудный сезон. «Манчестер Юнайтед» должен выступать намного лучше. Мы все обсудим. «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в мире, так что кто бы не хотел играть здесь? Но обе стороны должны быть довольны друг другом, так что мы сейчас сядем и посмотрим, что решим», — цитирует футболиста Goal.

Амрабат выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2023 года на правах аренды из «Фиорентины». В сезоне-2023/24 он провел 30 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт 27-летнего полузащитника с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2024 года.