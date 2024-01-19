Личная жизнь Дэвида Бекхэма: большая семья с «перчинкой» и недвижимость по всему миру

Футболист и экс-солистка Spice Girls воспитывают четверых детей.

Где жил и живет сейчас Дэвид Бекхэм

Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм родился 2 мая 1975 года в Лондоне (Великобритания). С раннего детства занимался футболом, в семь лет переехал из столицы в школу Бобби Чарльтона и жил в Большом Манчестере. Талант подростка оценили в «Манчестер Юнайтед», со временем он перебрался в район Траффорд. Но до этого он проходил просмотры в «Лейтон Ориент» и «Норвич Сити», посещал школу совершенствования «Тоттенхэма» и играл за «Бирмсдаун Роверс».

Бекхэм подписал контракт для школьников с академией «МЮ» в 14 лет, в 1991-м заключил соглашение для игроков-юниоров, дебютировал в основе в 1992 году и выступал за клуб до 2003-го с перерывом на аренду в «Престон» в первой половине 1995-го. Вместе с командой сэра Алекса Фергюсона он стал шестикратным чемпионом Англии (1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03), двукратным обладателем Кубка (1996, 1999) и Суперкубка страны (1996, 1997), победителем Лиги чемпионов (1998/99) и Межконтинентального кубка (1999).

В 2003 году Бекхэм подписал контракт с «Реалом» и вместе с семьей отправился в Мадрид. В составе «королевского клуба» англичанин выступал до 2007-го, выиграл чемпионат Испании (2006/07) и стал обладателем Суперкубка страны (2003).

После расставания с «Реалом» Бекхэм отправился в США и стал игроком клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Семья футболиста восприняла переезд положительно. На первую половину 2009 и 2010 года англичанин возвращался в Европу, играл на правах аренды в «Милане». Вместе с «ЛА Гэлакси» полузащитник стал двукратным чемпионом (2011, 2012).

В 2013 году Бекхэм заключил пятимесячный контракт с «ПСЖ». В Париже он выиграл чемпионат Франции (2012/13) и завершил профессиональную карьеру футболиста. Таким образом, Дэвид стал первым англичанином, кому удалось стать чемпионом в четырех странах.

После ухода из большого спорта Бекхэм обосновался в особняке в районе Котсуолдс рядом с городом Чиппинг-Нортон. А после того, как в 2018 году купил долю в клубе MLS «Интер Майами», экс-капитан сборной Англии проводит много времени в США. В Америке его семья в том числе приобрела недвижимость в Майами и Лос-Анджелесе.

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Семья Дэвида Бекхэма

Дэвид родился в обычной семье. Его мать Сандра Джорджина работала парикмахером, отец Дэвид Эдвард Алан Бэкхем был инженером-теплотехником и зарабатывал на жизнь установкой кухонь. В семье также есть старшая сестра Линн и младшая Джоанна.

Бекхэм-старший сыграл важную роль в жизни сына. Глава семьи был страстным фанатом «Манчестер Юнайтед», регулярно ездил из Лондона на домашние матчи клуба и привил ребенку любовь к футболу. Отец мечтал, чтобы наследник играл в его любимой команде, а второе имя Роберт ему было дано в честь легендарного Бобби Чарльтона. Когда мальчику едва исполнилось три года, Эдвард начал самостоятельно тренировать Дэвида в парке рядом с домом. Семья жила скромно, поэтому первый мяч был сделан из свернутых носков. Папа также был одним из тренеров будущей звезды в команде «Риджуэй Роверс» из Чингфорда (Ист-Лондон). А когда родители отдали семилетнего сына в школу Бобби Чарльтона в Манчестере, каждые выходные ездили его навестить.

Бекхэмы ставили в приоритет увлечение единственного сына. Если семейный праздник выпадал на день, когда есть тренировки, то торжество отменяли.

Бекхэм-старший научил сына никогда не сдаваться. Однажды во время игры Дэвид получил травму, папа с трибуны крикнул ему: «Вставать! Не показывай людям, что тебе больно!» Отец до сих пор хранит все трофеи своего сына, также у него коллекция каждой футбольной формы, в которой играл Дэвид.

Родители Дэвида Бекхэма развелись в 2002 году. Это повлияло на отношения в семье. Футболист перестал делиться своими планами и новостями с Эдвардом. Например, о переходе в «Реал» тот узнал от агента. В 2007 году отец пережил сердечный приступ, этот недуг помог им вновь сблизиться. В 2021-м Дэвид даже присутствовал на свадьбе отца, который в 73 года решил связать себя узами брака. Его избранницей стала 62-летняя женщина-адвокат.

Сам Дэвид Бекхэм построил свою семью с другой знаменитостью, экс-солисткой группы Spice Girls Викторией Адамс.

Виктория, Харпер, Ромео и Круз Бекхэм, отец и мать футболиста. Фото Global Look Press

Личная жизнь Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм женат на Виктории Адамс с 1999 года. Это одна из самых красивых и крепких пар, периодически в семье бывают кризисы, но они с ними справляются.

История любви началась до их личной встречи. В 1996 году звездный полузащитник «МЮ» готовился со сборной Англии к матчу с Грузией в отборочном турнире чемпионата мира-1998. В гостиничном номере, в котором Бекхэм жил с Гари Невиллом, по телевизору крутили клип Spice Girls. Дэвиду приглянулась яркая брюнетка из состава «перчинок». Спортсмен заявил своему товарищу, что женится на этой девушке.

Перед Рождеством издание 90 minutes разместило на обложке солисток Spice Girls. Девушки красовались в джерси своих любимых клубов. Виктория не была футбольной фанаткой, поэтому случайно выбрала майку «МЮ» с фамилией Бекхэма. Игрок подумал, что он ей нравится тоже.

Футболист и певица встретилась в 1997 году, когда девушка пришла на игру «МЮ», правда, тогда полузащитник постеснялся с ней заговорить. Вскоре Адамс снова посетила матч, Бекхэм на этот раз набрался смелости и предложил Виктории поужинать. Солистка Spice Girls ответила отказом, поскольку улетала на гастроли, однако оставила ему свой номер телефона.

Роман развивался стремительно, дело дошло до свадьбы. За четыре месяца до церемонии бракосочетания девушка родила мальчика, которого назвали Бруклин Джозеф. Само торжество состоялось 4 июля 1999 года в древнем ирландском замке Латтрелстоун. В 2002 году в семье родился второй наследник, ему дали имя Ромео Джеймс. В 2005-м певица подарила супругу третьего ребенка — Круза Дэвида. Долгожданная девочка появилась в семье в 2011-м — ее назвали Харпер Севен.

Семья Бекхэмов. Фото Global Look Press

Скандалы с Дэвидом Бекхэмом

Дэвид Бекхэм часто попадал в скандалы во время своей профессиональной карьеры.

Один из самых трудных периодов жизни футболиста пришелся на 1998 год и связан с чемпионатом мира во Франции. Сборная Англии традиционно считалась одним из фаворитов турнира, а внимание всех журналистов и болельщиков было приковано к молодому полузащитнику. В матче 1/8 финала против Аргентины Бекхэм был удален с поля за удар нарушившего на нем правила Диего Симеоне. Игра завершилась поражением англичан, а фанаты обвинили в вылете не сдержавшегося игрока. Дэвид еще долгое время получал угрозы расправы.

В 2003 году после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Арсенала» в 1/8 финала Кубка Англии (0:2) в раздевалке произошел конфликт между сэром Алексом Фергюсоном и Бекхэмом. Именно тогда тренер запустил бутсой в игрока, тем самым рассек ему бровь.

Дэвид и Виктория были любимой парой таблоидов. Они не сходили с обложек глянцевых журналов, желтая пресса вторгалась в их жизнь и рассказывала об отношениях. В 2000-м Бекхэмы стали целью злоумышленников, которые хотели похитить женщину и ее новорожденного ребенка. Семье пришлось на некоторые время сменить место жительства, пока полиция вычисляла преступников.

Даже будучи женатым, Бекхэм всегда имел славу ловеласа, поэтому часто попадал в сексуальные скандалы. Например, Дэвид и Виктория была на грани развода в 2007 году. Причиной разлада стала американская проститутка по имени Ирма Ница, которая обвинила звезду сборной Англии в изнасиловании и потребовала 6 миллионов долларов как моральную компенсацию. Широкое обсуждение ситуации в СМИ разозлило Бекхэма. Он подал встречный иск и заявил сумму в 25 миллионов долларов в качестве компенсации за клевету. Дело быстро замяли, журналисты несколько лет не тревожили Дэвида с подобными слухами.

В 2012 году во время Олимпийских игр в Лондоне таблоиды обвинили Бекхэма в еще одной связи. На этот раз его уличили в измене жене с оперной певицей Кэтрин Дженкинс. Обе стороны отрицали все домыслы. Виктория подала на развод, но футболист уговорил ее забрать заявление.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press

Чем владеет Дэвид Бекхэм

У Бекхэма настоящая бизнес-империя. Его проекты сделали из него долларового миллиардера. Forbes подсчитал, что английский футболист заработал 1,05 миллиарда долларов. Издание также определило ежедневный доход спортсмена, он составляет 68 тысяч долларов.

Хороший доход Дэвиду принесли рекламные контракты с Breitling, Armani и Gillette, также он являлся послом бренда Maserati. Бекхэм выкупил долю в компании по производству синтетических каннабиноидов Cellular Goods.

В 2014 году спортсмен создал компанию David Beckham Ventures Limited (DBVL). Через год она вошла в Global Brands Group, которая контролирует деятельность таких брендов, как Quiksilver, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein. DBVL часто проводит коллаборации с большими брендами, например Adidas, Tudor, H&M и Haig Club. Также звезда «Манчестер Юнайтед» выпускает ароматы и очки под брендом David Beckham Eyewear.

По данным The Mirror, только за 2020 год экс-игрок продал парфюмерию, часы, одежду и обувь на 17,4 миллиона фунтов стерлингов.

В 2019 году он запустил еще одни бизнес-проект — медиалейбл Studio 99. Компания занимается продакшеном документальных фильмов и телешоу.

Англичанин является совладельцем клуба MLS «Интер Майами». Он смог привлечь крупных акционеров, среди них кубинско-американский бизнесмен Хорхе Мас и его брат Хосе.

Дэвид Бекхэм являлся лицом чемпиона мира по футболу-2022 в Катаре. Также он заключил соглашение о продвижении страны из Персидского залива по всему миру в течение 10 лет. Звезда футбола обязался принимать участие в разных мероприятиях с целью привлечения внимания к региону.

Супруги Бекхэм владеют недвижимостью по всему миру. Большую часть времени на родине семья проводит в особняке за 14 миллионов евро. Дом расположен в районе Котсуолдс, недалеко от города Чиппинг-Нортон. Соседи звезд — такие же селебрити: члены королевской семьи, актер Джордж Клуни, супермодель Кейт Мосс.

В США босс «Интера Майами» владеет пентхаусом в жилом комплексе One Thousand Museum на берегу океана в Майами и дворцом в Лос-Анджелесе. Первый из объектов в 2019 году обошелся англичанину в 24 миллиона долларов. Приобретенный им роскошный дом в Калифорнии был построен в XX веке, в особняке 123 комнаты, на территории есть бассейн, спортивная площадка, гаражи, парковка и фонтан с подсветкой.

Отдыхать Бекхэмы предпочитают на вилле в Малибу. У их дома огромные панорамные окна, которые создают эффект естественного 3D-декора. На территории установлен бассейн с разноцветной подсветкой.

Спортсмен — большой фанат автомобилей. В его гараже стоят Cadillac Escalade ESV, Porsche 911, McLaren 720S, Lamborghini Gallardo, Hummer H2, Bentley Bentayga, Aston Martin V8 Vantage X-Pack Volante. Звезда обожает Ferrari, в собственности есть такие модели, как 360 Spider, 575 Maranello, 612 Scaglietti и F430 Scuderia.

Помимо недвижимости и автомобилей, Бекхэм покупает произведения искусства. Футболист — настоящий коллекционер, он приобрел шедевры на сумму 44 миллиона долларов. Отобранные им произведения — это не только картины, но и скульптуры — посвящены теме любви. Среди них есть работы Дэмиена Херста, Трейси Эмин и Бэнкси.

Фото Global Look Press

Хобби Дэвида Бекхэма

Бекхэм обожает проводить время в своем особняке в Котсуолдсе. 48-летний англичанин — настоящий фермер. Одним из хобби экс-звезды «МЮ» является огородничество. На грядках и в теплицах он выращивает овощи и фрукты. Осенью семейство Бекхэмов делает заготовки на зиму.

В период пандемии спортсмен обзавелся ульями, которые самостоятельно мастерит. Вместе со своими детьми он собирает мед.

«Дэвид увлекся пчеловодством на карантине в разгар пандемии и сначала относился к разведению пчел как к хобби. Но теперь он просто одержим этим делом. Пчеловодство помогает ему отвлечься от сумасшедшего ритма жизни в Лондоне и Майами», — говорит близкий друг семьи.

Бекхэм из своего хобби решил сделать бизнес. Сейчас он выпускает органический мед под брендами D Bee, Seven Honey и Goldenbees. Свой продукт он презентовал в том числе королю Великобритании Карлу III.

Помимо пчел на территории теперь есть еще и куры. Супруга футболиста на прошедшее Рождество подарила ему курятник. Дэвид был рад такому необычному подарку, что даже разместил в своих соцсетях несколько сторис с курицами. На видео спортсмен рассказывает, что птицы привыкают к новому месту жительства, они уже начали выходить на прогулку. Бекхэм подошел к делу с полной ответственностью: выложил фото, как он читает книгу «Уход за курами для чайников».

Также совладелец «Интер Майами» обожает готовить. Он умеет делать совершенно разные блюда: от мяса до блинов.

Часто в соцсетях бывший игрок сборной Англии хвастается фото и видео со своими кулинарными работами. Так, в Международный день блинов спортсмен продемонстрировал, как он жарит блины, подкидывая их на сковороде.