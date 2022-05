«Он предпочел модные показы Лиге чемпионов». Как знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма

История самой стильной пары 2000-х.

Знакомство

В 90-е годы футбол и поп-музыка существовали на разных планетах. Суровые брутальные мужики вроде Эрика Кантона или Винни Джонса могли и ударить, если кто-то при них заговорил бы о каких-нибудь Spice Girls или прочих представителях британской поп-сцены. В такой мужицкой атмосфере изначально рос и Дэвид Бекхэм. Представитель легендарного «Класса 92» считался главной звездой великого «МЮ» Алекса Фергюсона. Команды абсолютно уникальной, построенной на жестком авторитете и беспрекословном подчинении старшему. С чуть ли не армейской дисциплиной.

Дэвид Бекхэм (в центре) в «МЮ». Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

Настоящая старая школа, и Бекхэм жил в ней строго по уставу. Никаких модных причесок, татуировок и экстравагантных прикидов. В нем, как и во всех футболистах фергюсонского «Юнайтед», видели трудягу, пахаря, бойца, который готов кровью и потом добиваться своих целей. Хотя, безусловно, в Дэвиде была изюминка, которая выделяла его из общей массы. Парень получил дар от природы — оставалось только правильно им распорядиться. При таких задатках ему было предначертано стать одним из величайших футболистов в истории и иконой спорта. Но в один момент путь Дэвида изменился.

Дэвид Бекхэм. Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

В 1996 году в Грузии, где сборная Англии проводила отборочный матч ЧМ-1998, в номере отеля Дэвид щелкал каналы и случайно наткнулся на MTV. Там показывали клип Spice Girls на песню Say You'll Be There. Бекс тут же сказал своему другу Гари Невиллу, что ему нравится «та, в черном комбинезоне». Речь шла о вокалистке группы Виктории Адамс.

Через несколько месяцев, в феврале 1997-го, Дэвид с удивлением обнаружил красотку из клипа под трибунами «Стэмфорд Бридж». Его «МЮ» играл в Лондоне с «Челси», а продюсер Spice Girls был большим фанатом футбола. Даже строил планы, как бы свести фронтвумен группы с какой-нибудь звездой спорта. Только вот саму Вики такие перспективы не интересовали. К футболистам она относилась крайне негативно, о чем вспоминала в автобиографии.

«Все футболисты, которых я встречала, шатались по загородному клубу Эппинга и трахали каждую симпатичную эссекскую девочку, которая имела несчастье там оказаться. Совершенно отмороженный контингент», — писала Адамс.

Spice Girls. скриншот YouTube

Однако подтрибунная встреча с Дэвидом изменила взгляды на индустрию футбола. Виктория почувствовала какое-то «мгновенное притяжение» и загорелась идеей вновь побывать на матче «Манчестер Юнайтед». 15 марта 1997 года — поворотная дата в судьбе певицы и звездного полузащитника. Со второго раза Дэвид решился обменяться телефонными номерами, а вскоре позвал Викторию на свидание.

Дальше события развивались молниеносно. Во время чемпионата мира 1998 года стало известно о беременности певицы. Сразу после вылета сборной Англии с турнира Бекхэм улетел к Виктории в США. И впервые вызвал негативную реакцию фанатов. В 1/8 финала англичане уступили Аргентине по пенальти, при этом почти весь второй тайм и дополнительное время играли в меньшинстве из-за удаления Бекса. Болельщики были в ярости — некоторые утверждали, что красную карточку полузащитник получил специально, лишь бы скорее улететь к беременной подруге.

Дэвид Бекхэм. Фото Getty Images

В марте 1999-го у пары рождается первенец Бруклин, и Дэвид с Викторией объявляют о помолвке. Свадьба назначена уже на 4 июля. Всего через четыре месяца после родов, но Вики успела прийти в форму. Как оказалось, торжество готовилось давно, а на его организацию и согласование деталей ушло больше года.

Королевская свадьба

Организатором свадьбы выступил Перегрин Армстронг-Джонс, который создавал под ключ подобные мероприятия даже для членов королевской семьи, например принцессы Евгении. Отсюда королевская тематика на церемонии певицы и футболиста. Для торжества арендовали старинный ирландский замок Латтрелстоун постройки 15-го века. По традиции над зданием подняли флаг с инициалами VBD, как будто здесь венчается как минимум благородный рыцарь, как максимум — сам король. Второе даже более вероятно, так как специально к празднику таблоид Mirror преподнес молодоженам два золотых трона, на которых Бекс и Вики восседали во время пира на 250 человек. Среди гостей были футболисты «МЮ», а Гари Невилл стал шафером. Даже торт разрезали не обычным ножом, а настоящим рыцарским мечом.

Дэвид и Виктория Бекхэм. личные соцсети Дэвида Бекхэма

Виктория удивила еще и выбором букета невесты. Вместо цветов известный флорист Саймон Лайссет использовал яблоки. Платье для певицы делала модельер Вера Вонг. Оно обошлось в 100 тысяч долларов и стало самым дорогим в истории лейбла. Вместо фаты Вики выбрала тиару от Slim Barrett из 18-каратного золота с 231 бриллиантом. Цена, видимо, была настолько космической, что даже поп-дива ее только арендовала, а не стала покупать. Футболист оделся куда скромнее. Обычный классический костюм-тройка, только пиджак в нем был удлиненный. Но главная деталь — белый цвет. Дэвид хотел традиционный черный, но невеста настояла, чтобы он выделялся из толпы гостей и гармонировал с ее цветовой гаммой.

Дэвид и Виктория Бекхэм. личные соцсети Дэвида Бекхэма

Для банкета молодожены переоделись в ярко-фиолетовые наряды, а хедлайнером вечера стал сэр Элтон Джон, который специально прилетел на свадьбу Дэвида и Виктории из Италии. Все мероприятие обошлось в 800 тысяч долларов. Но пара не просто окупила эти затраты, а даже вышла в большой плюс. Свадебные снимки за полтора миллиона продали журналу ОК.

Уход из «МЮ» и превращение в поп-звезду

Даже по свадьбе было видно, кто в этой семье главный. Журналисты и болельщики тут же прозвали Дэвида Spice Boy. Он действительно беспрекословно слушался свою супругу, как когда-то Фергюсона. Что сэр Алекс иронично подметил в своей автобиографии. «В доме Бекхэма главный он, но все вопросы решает жена», — написал великий тренер.

Алекс Фергюсон и Дэвид Бекхэм. Фото Getty Images

Жена не только решала какие-то чисто бытовые вопросы, но и полностью изменила имидж и даже стиль жизни мужа. Из топ-футболиста Дэвид стал превращаться в поп-звезду. Постоянно эпатировал публику вызывающими стрижками, гардеробом, поведением и манерами, увлекся миром моды и гламура, что моментально сказалось на его карьере. В «МЮ» многие были крайне недовольны Бексом и отмечали пагубное влияние Виктории на его результаты. Закончилось все знаменитым броском бутсы от Алекса Фергюсона в бровь полузащитнику.

Стало понятно: в «Манчестере» Бекхэм больше оставаться не может. Ему нужна была не рабоче-крестьянская команда из индустриального города, а клуб столь же пафосный и претенциозный, как и он сам в своей новой жизни. Так Дэвид оказался в «Реале», где Флорентино Перес собирал «Галактикос». Правда, супруга выбор мужа не одобрила. Столица Испании казалась ей слишком скучной и провинциальной. Единственное, что как-то успокаивало Викторию, — гигантский контракт игрока.

Дэвид Бекхэм. Фото Getty Images

Бекхэм все меньше думал о футболе, поэтому его карьера в «Реале» получилась недолгой и не особо яркой. Виктория настояла на разрыве отношений с многолетним агентом Дэвида Тони Стивенсом — вместо него делами мужа занялся продюсер Spice Girls Саймон Фуллер. Он же поучаствовал в трансфере в «Лос-Анджелес Гэлакси», хотя Бексу был всего 31. Решающее слово было за женой. Она настояла на переезде в США, так как считала, что это будет лучше для ее развития и поможет еще больше раскрутить за пределами футбольного сообщества ее мужа. Что уход в MLS, по сути, был равноценен завершению карьеры, Вики не волновало.

«Бекхэм предпочел Лиге чемпионов модные показы. Он упустил шанс стать великим игроком. Вместо этого он попробовал себя в новой роли футболиста-селебрити. Ему хотелось славы. Его переезд в США? В этом нет никакой логики со спортивной точки зрения. Он предпочел славу футболу», — писал в автобиографии Алекс Фергюсон.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Getty Images

Действительно, в США Бекхэм закончился как футболист. В Лос-Анджелесе Дэвид все больше уделял внимание модным показам, светским раутам, тусовкам. Ушел в мир пафоса, гламура и славы. Начал сниматься в Голливуде, стал лицом рекламных компаний магазинов одежды. В общем, окончательно превратился в Spice Boy. И все это — не по собственному желанию. Архитектором и продюсером поп-звезды Дэвида Бекхэма была Виктория, которая контролировала и определяла каждый шаг мужа.

Бекхэм — подкаблучник?

Влияние Виктории на Дэвида оказалось максимальным — иногда она реально контролировала каждый шаг и поступок мужа.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press

Самый показательный пример — запрет на бороду. Как рассказал сам Бекс в интервью Mirror, Виктория выставила ультиматум: либо Дэвид сбривает растительность на лице, либо она отказывается с ним целоваться.

Еще одна история — выбор имени для третьего сына. Дэвид хотел назвать его в честь своего дедушки, но Виктория была категорически против и выбрала очень необычное для Англии имя — Круз. Чему очень удивились лингвисты, так как имя пошло из Испании и дают его девочкам.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press

Когда Виктория поучаствовала в съемках телепрограммы «Британский завтрак», то в эфире заявила, что Бекхэм носит ее нижнее белье, предпочитает бикини. Потом призналась, что пошутила. Но понятно, с какими заголовками тут же вышли таблоиды.

С ее же подачи подогревались и слухи о том, что Бекхэм подкладывает себе в трусы поролон, когда снимается для рекламы. Таких фотосессий было с десяток.

«Сегодня миллионы зрителей крупнейших телеканалов США и Европы имеют возможность лицезреть мое тело в любое время дня и ночи. Недавно у меня родилась дочь, и я не хочу ее смущать подобными вещами», — заявил Бекхэм на пресс-конференции, посвященной началу продаж очередного бренда нижнего белья.

Неизвестно, как бы сложилась карьера Бекхэма без влияния Виктории, но, вероятно, сам Дэвид прекрасно понимает, что точно не реализовал себя в футболе на сто процентов.

Зато прокачался медийно и стал одним из самых стильных мужчин в истории мирового футбола.

Но не величайшим.