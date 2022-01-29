Особняки по всему миру, сад с кондиционерами и погреб с пивом. Как живут Дэвид и Виктория Бекхэм

История о том, как живет звездная семья Бекхэмов.

Дэвид и Виктория Бекхэм вместе уже больше 20 лет, они воспитывают четверых детей. Несмотря на то что время от времени появляются слухи об изменах главы семейства, пара не планирует разводиться. Еще бы, ведь у них на двоих многомиллионное состояние и шикарное жилье по всему миру. Расскажем, где и как живет семья.

Особняк за 14 миллионов долларов

Особняк Бекхэма. Фото dailymail.co.uk

Особняк Бекхэмов расположен в английском районе Котсуолдс, недалеко от города Чиппинг-Нортон. Дом был приобретен в 2016 году за 7 миллионов евро. По оценке специалистов, сегодня цена составляет 14 миллионов евро. Соседями пары являются члены королевской семьи, актер Джордж Клуни, супермодель Кейт Мосс и другие.

Недавно семья провела капитальный ремонт. Теперь у дома построили бассейны, сады, футбольное поле со смотровой площадкой и гараж, к которому ведет подземный тоннель. Внутри оборудовали сауну, винный погреб, где больше 7 тысяч бутылок с пивом. Также в доме есть тренажерный зал с отдельными залами для йоги, с беговой дорожкой. В доме есть комната для занятий музыкой, там установлено пианино. Дэвид обожает барбекю и часто готовит вместе с детьми на территории дома.

Бекхэмы увлекаются пчеловодством, сами выращивают овощи и делают заготовки на зиму.

Недавно супруги приняли решение вырыть озеро рядом с особняком. Соседи выступили против, так как переживают о нарушении тишины и увеличении риска наводнений. Однако местные чиновники одобрили затею супругов, при условии, что не будут использоваться моторные лодки на воде. Также семью обязали построить живые изгороди, следить за местной фауной.

Пентхаус в Майами

Пентхаус Бекхэма. elledecoration.ru

После того как Бекхэм приобрел футбольный клуб «Интер Майами», он много времени проводит в Лос-Анджелесе, поэтому свой дом здесь был необходим. Пентхаус купили в 2019 году. Жилье на берегу океана с видом на весь город. Сообщалось, что Дэвид и Виктория приобрели недвижимость за 49 миллионов долларов, данная информация была опровергнута — они отдали лишь 24 миллиона долларов. Сделка была заключена от имени компании Beckham Brand Limitеd, принадлежащей Дэвиду.

Пентхаус Бекхэма. elledecoration.ru

Дом принадлежит роскошному ЖК One Thousand Museum, который разработало архитектурное бюро Захи Хадид. По задумке автора, здание имеет нестандартную изогнутую форму в современном футуристическом стиле. В здании лишь 100 квартир, часть из которых многоэтажные. Звездная пара выбрала самый дорогой пентхаус, их апартаменты занимают весь 62-й этаж, общую площадь составляет 1 тысяча квадратных метров. Апартаменты звездной семьи состоят из пяти спальных комнат, семи ванных, а гостиная по размерам практически с футбольное поле. Оформление апартаментов выполнено в серых и белых тонах. Высокие потолки отлично сочетаются с освещением немецкого промышленного дизайнера Улима Петцольда и с итальянской мебелью, сделанной под заказ. Стены и перегородки имеют изгибы внешнего каркаса небоскреба.

Пентхаус Бекхэма. elledecoration.ru

Все квартиры имеют доступ к общим зонам. Например, к вертолетной площадке на крыше, бассейну, SPA, тренажерному залу и кинотеатру. Также есть круглосуточные услуги консьержа, частной охраны, помещения для деловых встреч, шикарные рестораны, депозитные ячейки в сейфах и частные лифты с прямым доступом в квартиры.

Пресс-секретарь Дэвида Бекхэма заявил: «С запуском нового футбольного клуба «Интер Майами», очевидно, что он будет проводить значительное количество своего времени в Майами с командой. One Thousand Museum поистине уникальное здание, и мы счастливы, что у нас есть возможность стать одними из его обитателей».

Дворец в Лос-Анджелес

Дворец Бекхэма. postroika.biz

Роскошным дворцом в Лос-Анджелесе пара владеет уже несколько лет. Он находится в самом престижном районе городка. Примечательно то, что сам дворец был построен еще в XX веке.

В особняке 123 комнаты: множество гостиных, спален, ванных комнат, торжественный зал и даже комната для танцев. На территории установлен бассейн, спортивная площадка, несколько гаражей и парковка. Как в фильмах, у входа в особняк расположен огромный фонтан с подсветкой.

В оформлении задействованы белые и светлые цвета, в контраст к ним подобран темный декор. Отделка сделана из дерева и мрамора. Внутри много шикарной мебели в царском стиле.

Вилла в Малибу

Супруги также владеют шикарной виллой на берегу Тихого океана. Помещение выполнено из бетона и стекла. У дома огромные панорамные окна, это создает эффект естественного 3D-декора и открывает вид на красочные закаты и восходы. На территории есть бассейн с разноцветной подсветкой, отдельно выделена зона для отдыха. Вилла выполнена в стиле хай-тек.

Вилла Бекхэма. postroika.biz

На первом этаже — гостиная, обеденная зона и кухня. Второй этаж состоит из семи спален. На вилле еще девять ванных комнат. Отделка выполнена из натурального камня и дерева. На территории установлен бассейн.

Где раньше жила пара

«Бекхемгенский дворец», наверное, самый известный особняк семейства Бекхэмов. Но пара его продала.

Бывший дом Бекхэма. dailymail.co.uk

Дом был расположен рядом с Кенсингтонским дворцом, где живет принц Уильям с женой Кейт Миддлтон. Ремонт поместья обошелся в 10,5 миллиона долларов. Супруги нанимали именитого декоратора Роуз Униак, которая превратила обычный таунхаус в очень стильный особняк. Оформление было выполнено в современном английском стиле.

В доме у супругов были комната-парикмахерская, помещение для маникюра и педикюра. Поклонники знают, что Виктория большая любительница туфель, поэтому было выделено отдельное помещение для обширной коллекции хозяйки. Большое место оставили и под кинотеатр. Но главное, что каждая комната оборудована звуковой системой, чтобы можно было слушать музыку во всем доме. В каждой ванной комнате установлены водонепроницаемые телевизоры. Сад у дома тоже с новыми технологиями: в нем установлено кондиционирование.

Также у пары была недвижимость в Беверли-Хиллз, но они продали ее в 2018 году за 33 миллиона долларов. А свой особняк в Дубае, расположенный на искусственном архипелаге Палм Джумейра, Дэвид Бекхэм подарил родителям Виктории. Данный особняк напоминает формой пальмовый лист. Бекхэм купил его еще в 2002 году за 1,6 миллиона долларов. На сегодняшний день сумма возросла до 16 миллионов долларов. Семья владела виллой во Франции, расположенной на Лазурном Берегу, но они продали ее со скидкой 70 процентов за 2,75 миллиона евро.