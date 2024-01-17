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Биография Джуда Беллингема: жизнь и карьера одного из самых талантливых игроков Европы

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
Джуд Беллингем.
Фото AFP
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История английского футболиста «Реала».

Джуд Виктор Уильям Беллингем
Дата рождения: 29 июня 2003 года
Место рождения: Стаурбридж, Англия
Рост: 186 см
Позиция на поле: полузащитник

Детство и юность

Будущий футболист родился в Стаурбридже в Уэст-Мидлендсе в семье полицейского (и по совместительству игрока любительской лиги) Марка и домохозяйки Дениз. У Беллингема также есть младший брат Джоб. Отец с ранних лет старался привить сыновьям любовь к футболу и часто брал их на матчи. Только первое время Джуда этот вид спорта совсем не интересовал.

«Поначалу футбол мне не нравился. Знаю, это удивительно, потому что я сойду с ума, если сейчас отнять у меня футбол. Я ходил на тренировки и собирал траву и цветы, а также делал небольшие букетики маргариток для мамы», — приводит слова Беллингема L'equipe.

Джуд выступал за детскую команду «Стоурбридж Джуниорс», она была основана его отцом и Филом Вулдриджем, который в итоге стал первым тренером юного футболиста. Беллингем-старший заметил потенциал в своем сыне еще с ранних лет, как и Вулридж.

«Его не очень интересовал футбол. Талант мы увидели, еще когда ему было четыре. Но он не очень-то увлекался. Чтобы заразить его футболом, потребовалось несколько месяцев», — подтверждал Вулдридж в интервью ВВС.

Впоследствии юный Джуд все-таки проникся самой популярной в мире игрой с мячом. Его вдохновил пример отца, который хоть и не выступал на высоком уровне, но наслаждался атмосферой матчей. Беллингем-старший, в свою очередь, во всем поддерживал сына.

«Папа был моим первым футбольным кумиром. Каждую неделю я смотрел на его игру. Всегда было понятно, что нон-лига — это не АПЛ или что-то такое, но видеть, как он играет, чувствовать атмосферу... Это заставило меня полюбить футбол», — заявил Беллингем сайту Футбольной ассоциации Англии.

Клубная карьера

В 7 лет Джуд оказался в академии «Бирмингем Сити». За время выступлений в молодежных командах футболист сумел продемонстрировать солидный прогресс и войти в историю клуба. С ранних лет Джуд привлекал внимание топ-клубов.

В 9 лет Беллингем мог оказаться в академии «Ливерпуля», в 13-14 — в «Барселоне», в 15 — в «Манчестер Юнайтед», в 16 — в «Аяксе». «МЮ» даже провел для талантливого полузащитника экскурсию по тренировочной базе, в переговорах участвовал лично сэр Алекс Фергюсон. Однако главную роль в футбольной судьбе сына сыграли его родители: хоть они и видели, что молодые таланты часто покидают «Бирмингем», Дениз и Марк считали, что для ухода их сына время еще не пришло.

Джуд Беллингем. Все без ума от Беллингема в «Реале». Как за четыре года стать мировой звездой

В итоге Беллингем в начале августа 2019 года в 16 лет 38 дней провел первую игру в основном составе «Бирмингема» и стал самым молодым дебютантом в истории клуба. К концу месяца Джуду удалось отличиться в одном из матчей, что сделало его еще и самым молодым автором гола.

В сезоне-2019/20 Беллингем стал игроком основного состава своего клуба, провел в общей сложности 44 матча и отметился 4 голами. Он помог своей команде сохранить прописку в чемпионшипе и стал настоящей городской звездой. Поклонники «Бирмингема» не давали прохода юному футболисту. Стало понятно, что трансфер игрока в топ-клуб не за горами.

При этом Джуд был на юниорском контракте, его переход в новый клуб мог произойти бесплатно. Но родители игрока настояли на полноценной компенсации для «Бирмингема», в итоге дортмундская «Боруссия» заплатила 23 миллиона евро — и это стало самым дорогим трансфером в мировом футболе игрока не старше 17 лет. Родной клуб в ответ закрепил за футболистом 22-й номер, под которым он играл.

Летом 2020 года у Беллингема было много вариантов: им интересовались «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Бавария» и многие другие. Однако Джуд выбрал «Боруссию». Поддержка семьи никуда не делась — вместе с ним в Дортмунд переехала мама.

«Боруссия» — лучший клуб для меня и моего дальнейшего развития. Я бы даже так сказал: для меня нет лучше клуба на всем свете!" - заявил Беллингем.

Всего Джуд провел в Дортмунде три года. В первый сезон закрепился в основном составе и сумел завоевать трофей — Кубок Германии. Беллингем также стал самым молодым автором гола в истории клуба (в возрасте 17 лет 77 дней), а после дебюта в Лиге чемпионов — самым молодым англичанином в истории еврокубкового турнира (17 лет 117 дней).

Джуд Беллингем. Больше 100 миллионов евро за 19-летнего. Беллингем — новая звезда «Реала»

По окончании сезона-2022/23 Беллингем был признан лучшим игроком бундеслиги и даже успел вывести свою команду на поле в качестве капитана. В 2023 году Джуд принял решение сделать следующий шаг и решился на трансфер в мадридский «Реал». При этом игрок с большим уважением высказался в адрес дортмундской команды.

«Пришел мальчиком, ухожу мужчиной. В сердце всегда будет место для этого клуба», — заявил Беллингем.

Переговоры мадридского клуба с окружением молодого футболиста начались еще в декабре 2022 года. В конце апреля 2023-го стало известно: Джуд станет игроком «Реала». Сумма перехода составила 103 миллиона евро, а с бонусами может вырасти до 134 миллионов. Это третий трансфер в истории, когда «королевский клуб» заплатил за игрока больше 100 миллионов, — после сделок по Гарету Бэйлу (с «Тоттенхэмом») и Эдену Азару (с «Челси»). Контракт англичанина рассчитан на шесть лет.

«Когда я перешел в «Реал», мои родители плакали, а они плачут очень редко. Для них это особенный момент. Это очень много значит для них. Уважение «Реала» к моей семье было невероятным во время всего процесса перехода», — рассказал Беллингем на пресс-конференции в свой первый день в Мадриде.

Дебют английского футболиста в новом клубе состоялся 12 августа 2023 года в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. В этой игре ему удалось забить первый гол за «Реал». К ноябрю Беллингем стал первым игроком в истории «королевского клуба», который забил 14 мячей в стартовых 15 матчах.

В октябре 2023 года Джуд стал обладателем «Трофея Копа» — награда вручается французским изданием France Football с 2018 года лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. Также Беллингем получил титул лучшего молодого футболиста года в Европе — Golden Boy («Золотой мальчик»).

Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Карьера за национальную сборную

Во время выступлений за «Бирмингем» футболист начал играть за юношеские сборные Англии. В 2020 году в возрасте 17 лет 137 дней Джуд дебютировал в главной команде страны и стал третьим в истории среди самых молодых игроков «Трех львов» — после Уэйна Руни и Тео Уолкотта.

Беллингем был включен в состав сборной Англии на Евро-2020 летом 2021 года. На чемпионате Европы он провел 3 матча, не отличился результативными действиями и стал серебряным призером турнира. Также Джуд выступил на чемпионате мира-2022 в Катаре и стал автором первого гола своей команды на этом турнире.

Достижения

  • Обладатель Кубка Германии

  • Обладатель Суперкубка Испании

  • Серебряный призер чемпионата Европы

  • Новичок года в чемпионшипе

  • Новичок месяца бундеслиги

  • Игрок сезона в бундеслиге (2022/23)

  • Обладатель «Трофея Копа»

  • Обладатель премии Golden Boy

    Джуд Беллингем.
    Фото AFP

Личная жизнь

Несмотря на свою популярность, английский футболист остается одиноким. О личной жизни Беллингема известно очень мало. Некоторое время Джуд встречался с девушкой по имени Эмилия. Но родители настояли на том, что сыну стоит сконцентрировать свое внимание на футбольной карьере, а не на личной жизни.

Сам Беллингем очень привязан к своей семье и прислушивается к близким во всем. Мама футболиста сопровождала его в Германии, она же последовала за ним в Испанию. Сам Джуд не скрывает: он все еще зависит от материнской опеки. Дениз возит сына на тренировки и готовит ему еду.

Мама также собирала Беллингема на церемонию вручения «Золотого мяча» в Париже, где игрок получил «Трофей Копа». Сам Джуд иронизировал на эту тему.

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Джуд Беллингем
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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3
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