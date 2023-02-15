Давал установку перед матчами и заслужил персональную кричалку от фанатов. Как Артета работал ассистентом Гвардиолы в «Сити»

Ученик превзойдет учителя в борьбе за титул?

В среду будет уникальный случай — в день, когда играется плей-офф Лиги чемпионов, пройдет матч с более громкой афишей. При всем уважении к встречам «Боруссии» и «Челси», а также «Брюгге» и «Бенфики», схватка «Арсенала» и «Манчестер Сити» перекрывает их по значимости. От исхода матча на «Эмирейтс» во многом зависит, в какую сторону повернет чемпионская гонка в АПЛ: все начнется с нуля или «Арсенал» после двух игр без побед вернет ситуацию под контроль. Сейчас лидера и ближайшего преследователя разделяют три очка.

Важная интрига матча — противостояние Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы. Два испанских главных тренера — хорошие приятели, и именно Пеп когда-то запустил карьеру коуча «Арсенала», позвав того своим помощником в «Сити».

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Знакомство в «Барселоне» и звонок в 2012-м

Существует история, что Артета и Гвардиола познакомились и начали общаться, когда нынешний главный тренер «Арсенала» был в академии «Барселоны». Пожалуй, «общение» — слишком громкое слово, все же разница в возрасте в 11 лет слишком существенна, когда один еще тинейджер, а второй — уже сложившийся игрок ближе к 30 годам. Но то, что они действительно пересекались в «Барселоне» и знали друг друга задолго до того, как встретились в Манчестере — факт.

Родившийся в Сан-Себастьяне Артета приехал в знаменитую академию Ла Масия в 1997-м, когда ему было 15 лет. Два года спустя он дебютировал за вторую команду «Барселоны» и в своем первом матче заменил как раз Гвардиолу — тот набирал форму с дублем после операции на колене и нескольких месяцев восстановления.

Примечательно, что оба покинули Каталонию в одно время. Летом 2001-го Пеп отправился в Италию, а Артета уехал за игровой практикой в аренду в «ПСЖ». В Париже он познакомился с выступавшим там в это время Маурисио Почеттино. Когда испанец много лет спустя закончит карьеру футболиста, Почеттино, возглавлявший в это время «Тоттенхэм», позовет его к себе помощником. Артета откажется, но отношения между ними всегда будут максимально уважительными — Микель зовет аргентинца «большим братом».

Гвардиола снова возник в жизни Артеты весной 2012 года. «Барселоне», которую тогда тренировал Пеп, предстояло играть в полуфинале Лиги чемпионов с «Челси», и он позвонил выступавшему тогда в «Арсенале» Артете, чтобы расспросить его о разных нюансах игры синих. В плане достижения результата это не помогло — дальше прошел «Челси», но, опять же, согласно легенде, разговор произвел на Гвардиолу сильное впечатление.

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Учительский любимчик и разговор в Мюнхене

В этом не было ничего удивительного. На поздней стадии своей игровой карьеры в «Арсенале» Артета больше общался с тренерским штабом, чем с другими игроками, и проводил много времени с видеоаналитиками, обсуждая сильные и слабые стороны соперников. Получив капитанскую повязку, испанец регулярно беседовал с Арсеном Венгером, за что периодически удостаивался насмешек от партнеров, которые за глаза звали его «учительским любимчиком».

Поскольку француз не очень любил много говорить в перерывах матчей, доходило до того, что Артета регулярно брал на себя эту функцию, раздавая тактические указания другим игрокам.

Другая история, показывающая авторитет испанца, случилась после победы в Кубке Англии в 2015 году. Артета не играл в финале из-за травмы, но, разумеется, после финального свистка праздновал со всеми в раздевалке. В разгар веселья туда зашли владелец «Арсенала» Стэн Кронке и председатель совета директоров Иван Газидис. «Эй, Иван, где наши премиальные?» — тут же крикнул Артета. Газидис только молча прижал руку к груди.

«Он — парень, с которым вы хотели бы быть рядом, а вовсе не какой-то монстр. Но в то же время он очень серьезно относится к своей работе и требует от людей и окружающих его игроков высоких стандартов. Микель — сумасшедший перфекционист», — рассказывал изданию The Athletic один из друзей Артеты.

Сезон-2015/16 был для него последним в качестве игрока, и испанец знал это — к 34 годам накопилось слишком много болячек. Осенью «Арсенал» приехал в Мюнхен играть с «Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов. Получил 1:5, но куда важнее был новый разговор Артеты с Гвардиолой. Пеп предложил поработать вместе, если он когда-нибудь окажется в Англии. И это не было пустой болтовней: в тот момент Гвардиола уже вел тайные переговоры с «Сити».

В итоге летом 2016-го у Артеты было три предложения: Венгер хотел, чтобы он остался в «Арсенале» и возглавил клубную академию, большой брат Почеттино звал в «Тоттенхэм», а Гвардиола приглашал в свой штаб в «Сити». Испанец сделал выбор в пользу Манчестера. Двух в хорошем смысле футбольных маньяков тянуло друг к другу: после того разговора Артета еще несколько раз приезжал в Мюнхен посмотреть за работой Пепа.

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Личный кабинет и индивидуальная работа с игроками

В «Сити» он сразу, несмотря на возраст и статус новичка, получил свой кабинет на базе, а также довольно широкий круг обязанностей. Гвардиоле нравилось, чтобы его помощники были максимально самостоятельными и высказывали свое мнение. Важный момент случился в первом же сезоне-2016/17, когда после бодрого старта «МС» начало штормить, а медиа и болельщики вовсю рассуждали, способен ли Пеп быть успешным в АПЛ с ее уровнем конкуренции. Незадолго до Рождества «Сити» должен был играть с «Арсеналом», и Гвардиола отдал подготовку к матчу на откуп Артете. Тот выбирал состав, давал установку и вносил коррективы в перерыве — «Сити», проигрывая после первого тайма 0:1, победил 2:1.

На тренировках Артета был проводником тактических идей Гвардиолы, разъясняя игрокам, что и как нужно делать. В том числе практически — испанец часто принимал участие в упражнениях. В частности, он много работал с Родри в его первые месяцы в «Сити», показывая, когда нужно идти в прессинг, когда держать зону и так далее.

Вообще, индивидуальная работа с футболистами была одной из основных функций Артеты. Когда у «Сити» возникла проблема с левым защитником после травмы Бенжамена Менди, он, по сути, переучивал Фабиана Делфа и Александра Зинченко — и сейчас украинец играет у него слева в «Арсенале». Испанец много занимался с Лероем Сане и Рахимом Стерлингом — как двигаться, как ставить корпус, как открываться и так далее.

«Наши форварды должны научиться контролировать свои спринты, сдерживаться и ждать, прежде чем ускоряться. Конечно, хочется сразу включить шестую передачу, потому что они такие быстрые. Но важно запутать защитника — варьировать темп и обманывать его», — рассуждал Артета.

«Люди всегда спрашивают меня о тренировках под руководством Пепа, но я многому научился у Микеля Артеты. Мы отлично ладим, он прекрасный парень и отличный тренер. И он всегда прав. Он будет наблюдать за мной на тренировках, а потом скажет мне, что думает, а не просто предлагает что-то и оставляет меня заниматься этим», — говорил Сане.

Фото Global Look Press

Постепенно зона ответственности Артеты росла. Он отвечал за стандартные положения, проводил индивидуальные беседы с игроками, причем не стеснялся быть довольно прямолинейным и жестким. В день матча Гвардиола давал короткую установку, а потом приходил Артета и рассказывал про стандарты.

О том, насколько он был вовлечен в работу в тот период, свидетельствует следующая история. Артета тогда жил в Манчестере один — его жена, актриса и телеведущая Лорена Берналь, работала в тот момент в Лос-Анджелесе, дети были с ней. Друзья, приходившие к нему в гости, рассказывали, что в пустом доме на стенах были расклеены тактические схемы, а в телевизоре все время был футбол — если не было прямой трансляции, Артета смотрел записи старых матчей.

Было понятно, что рано или поздно испанец будет главным тренером. «Арсенал» вел с ним переговоры в 2018-м, после ухода Венгера. Английские инсайдеры писали, что на поздних стадиях было ощущение, что это не клуб собеседует кандидата на должность, а наоборот — Артета интервьюирует клуб, настолько он был дотошным. В итоге «канониры» предпочли Унаи Эмери — и прогадали. Летом 2019-го Артету звали в еще досаудовский «Ньюкасл» — отказался сам испанец. Но когда «Арсенал» вновь вышел на него после отставки Эмери в декабре 2019-го, принял предложение, пусть расставание с «Сити» и получилось немного скандальным — там рассчитывали, что Артета никуда не уйдет посреди сезона.

Фанаты «Сити» даже посвящали ему кричалки, когда тот был в «Сити». «Микель и Пеп, два лучших испанца, которых мы знаем», — пели они.

«Он просто любит «Арсенал» и всегда любил, даже когда работал в «Сити». Он настоящий болельщик. Помню, когда мы забивали гол, то Микель всегда прыгал выше всех. За исключением одной команды — «Арсенала». Тогда он оставался сидеть на лавке», — рассказывал Гвардиола в конце января, когда команды встречались в Кубке Англии. И эти слова многое объясняют.