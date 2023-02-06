Ого, «Сити» грозит исключение из АПЛ. Все из-за денег — замешан даже экс-тренер «Зенита»

Могут наказать жестче, чем «Ювентус».

Что случилось

В понедельник, 6 февраля, английская премьер-лига на своем сайте сделала огромное заявление по итогам расследования, которое длилось четыре года. Расследование касалось финансов «Манчестер Сити» — его отчетности, доходов, расходов, а также зарплат и премий. АПЛ установила, что с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 клуб нарушил регламент лиги более сотни раз.

В заявлении указано, что в обозначенный период времени манчестерский клуб не предоставлял полные сведения о спонсорской прибыли, операционных расходах, а также о зарплате Роберто Манчини, работавшего в «Сити» с 2009 по 2013 год. Кроме того, «горожан» обвинили в нарушении правил лицензирования клубов, а также финансового фейр-плей. Лига подчеркивает, что с начала расследования «Сити» не сотрудничал с ней и не предоставлял нужные данные, хотя правила АПЛ это подразумевают.

Всю информацию лига передаст в независимую комиссию, которая будет рассматривать дело конфиденциально и в частном порядке. Отмечается, что финальное решение комиссии будет опубликовано на сайте АПЛ, но когда — неизвестно.

Экс-тренер «Зенита» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини.

О чем конкретно речь

Все началось пять лет назад, когда немецкий сайт Der Spiegel опубликовал данные хакеров от Football Leaks, известных сливом обличительных сведений. В них отмечалось, что Манчини якобы получал тайные платежи по теневому контракту через посредников из ОАЭ, а именно — через футбольный клуб «Аль-Джазира», принадлежащий владельцу «Манчестер Сити» шейху Мансуру. Этими документами заинтересовались в АПЛ.

В то же время УЕФА вел собственное расследование и в 2020 году отстранил «Сити» от участия в еврокубках на два года за нарушения правил лицензирования и завышение спонсорских доходов. Речь шла о десятках миллионов фунтов.

Однако «горожане» подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который отменил запрет из-за истечения срока давности некоторых нарушений.

Нынешняя ситуация хуже. Как пишет The Times, в АПЛ не установлены ограничения по времени нарушений, то есть срока давности нет. Кроме того, по правилам премьер-лиги клуб не может обжаловать какие-либо санкции в CAS, отменившем запрет УЕФА.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Что грозит клубу

Точно нельзя сказать, чем все обернется для «Сити». Нарушений много — комиссия может подтвердить все или только часть, а может вообще снять все обвинения. Но в регламенте АПЛ указано, что команды, уличенные в его нарушении, подвергаются санкциям, которые могут включать в себя выговоры, штрафы, вычитание очков в турнирной таблице, а также исключение из высшего дивизиона.

Как отреагировал клуб

«Сити» всегда отрицал все нарушения и настаивал на том, что обвинения против клуба основаны на взломанных электронных почтах и письмах, вырванных из контекста.

Сразу после заявления АПЛ клуб выпустил свое: «Манчестер Сити» удивлен публикацией предполагаемых нарушений правил премьер-лиги, особенно с учетом обширного участия клуба и огромного количества детальных материалов, которые были предоставлены лиге. Клуб приветствует разбор этого дела независимой комиссией, которая беспристрастно оценит совокупность неопровержимых доказательств в поддержку нашей позиции. Мы рассчитываем, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда».

Эмоции Эрлина Холанна на пропущенный гол в матче с «Тоттенхэмом».

Каковы прогнозы

Когда «Сити» обвинял УЕФА, клуб обещал сделать «все возможное» для защиты своих действий и обелить свое имя. Клуб, финансируемый одним из самых богатых людей в мире, был готов потратить любую сумму, чтобы победить в CAS.

Однако АПЛ — соперник совершенно другого масштаба, более грозный. Это богатейшая футбольная лига и одна из самых могущественных спортивных лиг на планете. У АПЛ свой регламент, свое правовое поле, а среди ее участников — богатейшие клубы мира, с которыми «Сити» ежегодно бьется за один и тот же приз. Нет никаких гарантий, что на этот раз клуб из Манчестера отделается легко.