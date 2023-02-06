Ого, «Сити» грозит исключение из АПЛ. Все из-за денег — замешан даже экс-тренер «Зенита»
Что случилось
В понедельник, 6 февраля, английская премьер-лига на своем сайте сделала огромное заявление по итогам расследования, которое длилось четыре года. Расследование касалось финансов «Манчестер Сити» — его отчетности, доходов, расходов, а также зарплат и премий. АПЛ установила, что с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 клуб нарушил регламент лиги более сотни раз.
В заявлении указано, что в обозначенный период времени манчестерский клуб не предоставлял полные сведения о спонсорской прибыли, операционных расходах, а также о зарплате Роберто Манчини, работавшего в «Сити» с 2009 по 2013 год. Кроме того, «горожан» обвинили в нарушении правил лицензирования клубов, а также финансового фейр-плей. Лига подчеркивает, что с начала расследования «Сити» не сотрудничал с ней и не предоставлял нужные данные, хотя правила АПЛ это подразумевают.
Всю информацию лига передаст в независимую комиссию, которая будет рассматривать дело конфиденциально и в частном порядке. Отмечается, что финальное решение комиссии будет опубликовано на сайте АПЛ, но когда — неизвестно.
О чем конкретно речь
Все началось пять лет назад, когда немецкий сайт Der Spiegel опубликовал данные хакеров от Football Leaks, известных сливом обличительных сведений. В них отмечалось, что Манчини якобы получал тайные платежи по теневому контракту через посредников из ОАЭ, а именно — через футбольный клуб «Аль-Джазира», принадлежащий владельцу «Манчестер Сити» шейху Мансуру. Этими документами заинтересовались в АПЛ.
В то же время УЕФА вел собственное расследование и в 2020 году отстранил «Сити» от участия в еврокубках на два года за нарушения правил лицензирования и завышение спонсорских доходов. Речь шла о десятках миллионов фунтов.
Однако «горожане» подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который отменил запрет из-за истечения срока давности некоторых нарушений.
Нынешняя ситуация хуже. Как пишет The Times, в АПЛ не установлены ограничения по времени нарушений, то есть срока давности нет. Кроме того, по правилам премьер-лиги клуб не может обжаловать какие-либо санкции в CAS, отменившем запрет УЕФА.
Что грозит клубу
Точно нельзя сказать, чем все обернется для «Сити». Нарушений много — комиссия может подтвердить все или только часть, а может вообще снять все обвинения. Но в регламенте АПЛ указано, что команды, уличенные в его нарушении, подвергаются санкциям, которые могут включать в себя выговоры, штрафы, вычитание очков в турнирной таблице, а также исключение из высшего дивизиона.
Как отреагировал клуб
«Сити» всегда отрицал все нарушения и настаивал на том, что обвинения против клуба основаны на взломанных электронных почтах и письмах, вырванных из контекста.
Сразу после заявления АПЛ клуб выпустил свое: «Манчестер Сити» удивлен публикацией предполагаемых нарушений правил премьер-лиги, особенно с учетом обширного участия клуба и огромного количества детальных материалов, которые были предоставлены лиге. Клуб приветствует разбор этого дела независимой комиссией, которая беспристрастно оценит совокупность неопровержимых доказательств в поддержку нашей позиции. Мы рассчитываем, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда».
Каковы прогнозы
Когда «Сити» обвинял УЕФА, клуб обещал сделать «все возможное» для защиты своих действий и обелить свое имя. Клуб, финансируемый одним из самых богатых людей в мире, был готов потратить любую сумму, чтобы победить в CAS.
Однако АПЛ — соперник совершенно другого масштаба, более грозный. Это богатейшая футбольная лига и одна из самых могущественных спортивных лиг на планете. У АПЛ свой регламент, свое правовое поле, а среди ее участников — богатейшие клубы мира, с которыми «Сити» ежегодно бьется за один и тот же приз. Нет никаких гарантий, что на этот раз клуб из Манчестера отделается легко.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|20
|16
|2
|2
|45-17
|50
|
2
|Ман. Сити
|21
|14
|3
|4
|53-21
|45
|
3
|МЮ
|21
|13
|3
|5
|34-26
|42
|
4
|Ньюкасл
|21
|10
|10
|1
|34-12
|40
|
5
|Тоттенхэм
|22
|12
|3
|7
|41-31
|39
|
6
|Брайтон
|20
|10
|4
|6
|38-27
|34
|
7
|Брентфорд
|21
|8
|9
|4
|35-28
|33
|
8
|Фулхэм
|22
|9
|5
|8
|32-30
|32
|
9
|Челси
|21
|8
|6
|7
|22-21
|30
|
10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|
11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|21
|6
|6
|9
|19-29
|24
|
13
|Нот. Форест
|21
|6
|6
|9
|17-35
|24
|
14
|Лестер
|21
|6
|3
|12
|32-37
|21
|
15
|Вулверхэмптон
|21
|5
|5
|11
|15-30
|20
|
16
|Вест Хэм
|21
|5
|4
|12
|18-26
|19
|
17
|Лидс
|20
|4
|6
|10
|26-34
|18
|
18
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|
19
|Борнмут
|21
|4
|5
|12
|19-43
|17
|
20
|Саутгемптон
|21
|4
|3
|14
|17-38
|15
|16.09
|22:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|1 : 0
|16.09
|22:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|2 : 3
|17.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|0 : 3
|17.09
|17:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|17.09
|17:00
|
Ньюкасл – Борнмут
|1 : 1
|17.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Лестер
|6 : 2
|18.09
|14:00
|
Брентфорд – Арсенал
|0 : 3
|18.09
|16:15
|
Эвертон – Вест Хэм
|1 : 0
|18.09
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|8.02
|23:00
|
МЮ – Лидс
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|19
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3