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Скандалы

Сегодня, 22:10

Ого, «Сити» грозит исключение из АПЛ. Все из-за денег — замешан даже экс-тренер «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Игроки «Манчестер Сити» Бернарду Силва, Эрлин Холанн и Кевин Де Брейне.
Фото Global Look Press
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Эмоции Эрлина Холанна на пропущенный гол в матче с «Тоттенхэмом».
Экс-тренер «Зенита» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини.
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Могут наказать жестче, чем «Ювентус».

Что случилось

В понедельник, 6 февраля, английская премьер-лига на своем сайте сделала огромное заявление по итогам расследования, которое длилось четыре года. Расследование касалось финансов «Манчестер Сити» — его отчетности, доходов, расходов, а также зарплат и премий. АПЛ установила, что с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 клуб нарушил регламент лиги более сотни раз.

 
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В заявлении указано, что в обозначенный период времени манчестерский клуб не предоставлял полные сведения о спонсорской прибыли, операционных расходах, а также о зарплате Роберто Манчини, работавшего в «Сити» с 2009 по 2013 год. Кроме того, «горожан» обвинили в нарушении правил лицензирования клубов, а также финансового фейр-плей. Лига подчеркивает, что с начала расследования «Сити» не сотрудничал с ней и не предоставлял нужные данные, хотя правила АПЛ это подразумевают.

Всю информацию лига передаст в независимую комиссию, которая будет рассматривать дело конфиденциально и в частном порядке. Отмечается, что финальное решение комиссии будет опубликовано на сайте АПЛ, но когда — неизвестно.

Роберто Манчини. Фото Global Look Press
Экс-тренер «Зенита» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини.
 

О чем конкретно речь

Все началось пять лет назад, когда немецкий сайт Der Spiegel опубликовал данные хакеров от Football Leaks, известных сливом обличительных сведений. В них отмечалось, что Манчини якобы получал тайные платежи по теневому контракту через посредников из ОАЭ, а именно — через футбольный клуб «Аль-Джазира», принадлежащий владельцу «Манчестер Сити» шейху Мансуру. Этими документами заинтересовались в АПЛ.

В то же время УЕФА вел собственное расследование и в 2020 году отстранил «Сити» от участия в еврокубках на два года за нарушения правил лицензирования и завышение спонсорских доходов. Речь шла о десятках миллионов фунтов.

 
Хосеп Гвардиола общается с&nbsp;игроками &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Ман Сити» уже не тот: титул уходит, игроки недовольны. Проблемы признает даже сам Пеп

Однако «горожане» подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который отменил запрет из-за истечения срока давности некоторых нарушений.

Нынешняя ситуация хуже. Как пишет The Times, в АПЛ не установлены ограничения по времени нарушений, то есть срока давности нет. Кроме того, по правилам премьер-лиги клуб не может обжаловать какие-либо санкции в CAS, отменившем запрет УЕФА.

Хосеп Гвардиола. Фото Global Look Press
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
 

Что грозит клубу

Точно нельзя сказать, чем все обернется для «Сити». Нарушений много — комиссия может подтвердить все или только часть, а может вообще снять все обвинения. Но в регламенте АПЛ указано, что команды, уличенные в его нарушении, подвергаются санкциям, которые могут включать в себя выговоры, штрафы, вычитание очков в турнирной таблице, а также исключение из высшего дивизиона.

 
Эрлин Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Ман Сити» проклят: пятое подряд сухое поражение на стадионе «Тоттенхэма»

Как отреагировал клуб

«Сити» всегда отрицал все нарушения и настаивал на том, что обвинения против клуба основаны на взломанных электронных почтах и письмах, вырванных из контекста.

Сразу после заявления АПЛ клуб выпустил свое: «Манчестер Сити» удивлен публикацией предполагаемых нарушений правил премьер-лиги, особенно с учетом обширного участия клуба и огромного количества детальных материалов, которые были предоставлены лиге. Клуб приветствует разбор этого дела независимой комиссией, которая беспристрастно оценит совокупность неопровержимых доказательств в поддержку нашей позиции. Мы рассчитываем, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда».

Эмоции Эрлина Холанна на пропущенный гол. Фото Global Look Press
Эмоции Эрлина Холанна на пропущенный гол в матче с «Тоттенхэмом».
 

Каковы прогнозы

Когда «Сити» обвинял УЕФА, клуб обещал сделать «все возможное» для защиты своих действий и обелить свое имя. Клуб, финансируемый одним из самых богатых людей в мире, был готов потратить любую сумму, чтобы победить в CAS.

Однако АПЛ — соперник совершенно другого масштаба, более грозный. Это богатейшая футбольная лига и одна из самых могущественных спортивных лиг на планете. У АПЛ свой регламент, свое правовое поле, а среди ее участников — богатейшие клубы мира, с которыми «Сити» ежегодно бьется за один и тот же приз. Нет никаких гарантий, что на этот раз клуб из Манчестера отделается легко.

Бернарду Силва
Кевин де Брейне
Роберто Манчини
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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«Ман Сити» проклят: пятое подряд сухое поражение на стадионе «Тоттенхэма»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 22:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
16.09 22:00
Нот. Форест – Фулхэм
 2 : 3
17.09 14:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 0 : 3
17.09 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
17.09 17:00
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 1
17.09 19:30
Тоттенхэм – Лестер
 6 : 2
18.09 14:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 3
18.09 16:15
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 0
18.09 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
8.02 23:00
МЮ – Лидс
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
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