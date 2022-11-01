«Арсенал» — главная сенсация сезона АПЛ. Год назад Артету чуть не уволили, сейчас он возвращает клубу величие
Реальные претенденты на титул
10 лет назад «Арсенал» подкалывали за то, что команда постоянно занимала четвертое место в АПЛ. Золотая эпоха осталась в прошлом, и в последние годы четвертая строчка в таблице для «канониров» была успехом.
Молодой Микель Артета не был гарантией, что все изменится. В первые полтора сезона при испанце «Арсенал» занимал восьмое место, затем — пятое. А сейчас неожиданно лидирует в АПЛ, опережая даже чемпиона «Манчестер Сити», усилившегося Холанном.
«Артета проделал отличную работу в «Арсенале». Когда тренеру нужно время, никто не хочет его давать. Возможно, не каждый из нас его заслуживает, потому что его все равно нужно уметь использовать. Микель воспользовался возможностью. Я уважаю его. «Арсенал» — это молодая и крайне интересная команда, которая усердно работает. Их успехи заслуженны», — признался недавно Юрген Клопп. Немец прав. «Арсенал» — главное открытие сезона в АПЛ. После 13 туров «канониры» идут на первом месте в чемпионате, на два очка опережая «Манчестер Сити».
А ведь всего год назад Микель Артета был на грани отставки — прошлый сезон лондонцы начали с трех подряд поражений в АПЛ, что заставило боссов «Арсенала» задуматься об увольнении тренера. Разбираемся, за счет чего коучу удалось выправить ситуацию и кто ему в этом помогал.
Хорошая атмосфера в раздевалке
При Артете «Арсенал» расстался с множеством возрастных игроков. В частности, за время его работы команду покинули Месут Озил, Давид Луис, Александр Ляказетт, Сократис Папастатопулос и Пьер-Эмерик Обамеянг. Последний, кстати, после ухода из «Арсенала» рассказывал, что Артета не умеет работать с топовыми игроками — якобы Микелю «нужны молодые футболисты, которые ничего не говорят и слушают». Отчасти габонец прав, ведь именно при испанце «канониры» стали самой молодой командой лиги (средний возраст лондонцев 24,5 года), и этот показатель планомерно снижается. Как мы видим, омоложение состава сыграло команде только в плюс.
«Феноменально, я никогда не был в раздевалке лучше этой. У меня великолепные отношения с персоналом и игроками команды. Мы все настроены на работу. Мне как тренеру доставляет огромное удовольствие быть частью этого», — объясняет Артета.
Грамотная трансферная политика
В эпоху Артеты «Арсенал» начал вести себя на трансферном рынке гораздо расчетливее, поэтому необдуманных трат стало в разы меньше. В нынешнем сезоне 7 из 11 человек, выходящих в стартовом составе, дебютировали за клуб именно при Артете. Давайте пройдемся по персоналиям.
Вратарь. Аарон Рамсдейл пришел в команду минувшим летом и сразу решил давнюю проблему «Арсенала» с вратарем. Голкипер классно смотрится как в игре на «ленточке», так и при розыгрыше мяча от ворот. Особенно полезен Рамсдейл при выходе из-под прессинга — он уверенно чувствует себя с мячом в ногах, стягивая на себя нападающих соперника и освобождая зоны перед штрафной, чем дает возможность партнерам спокойно принимать мяч.
Центральные защитники. Габриэл Магальяйнс и Вильям Салиба (первый в команде с 2020 года, второй — с 2019-го) — два высокорослых парня, которые хороши не только на «втором этаже» и при игре на стандартах, но и в отборе. Благодаря хорошей координации и стартовой скорости они могут высоко поднимать всю защитную линию, при этом не рискуя получить мяч за спину и не допуская разрывов между линиями во время прессинга. Это позволяет «Арсеналу» получать численное преимущество во второй трети поля и быстрее переходить из обороны в атаку.
Латерали. Бен Уайт и Такэхиро Томиясу (и один, и второй в команде с 2021 года). Оба очень техничны, любят подключаться в атаку и участвовать в комбинациях возле штрафной. Особенно в этом плане выделяется Уайт — англичанин великолепно продвигает мяч к чужим воротам, старается играть в одно-два касания и грамотно смещается с фланга в центр для диагональных передач или переводов на другой край. Прошлым летом «Арсенал» заплатил за Бена Уайта «Брайтону» 58,5 миллиона евро, и это казалось жуткой переплатой. Но теперь у «канониров» есть защитник с очень интересным функционалом, на котором сильно завязана не только оборона, но и атака.
В опорной зоне классно себя проявляет Томас Парти. Хавбек перешел в «Арсенал» два года назад и за это время успел стать системообразующим игроком. Профильная позиция Парти — опорный полузащитник, однако по ситуации он может располагаться и на месте «восьмерки», и даже ложной «девятки». Томас выполняет большой объем черновой работы — надежно играет в отборе, точно выбирает момент для перехвата мяча, правильно страхует партнеров по группе атаки и четко действует на подборе. А во время позиционной обороны Парти опускается в полуфланг и помогает выдавливать противника на чужую половину.
Ну и, наконец, форвард — Габриэл Жезус. Бразилец перешел в «Арсенал» только этим летом, но уже стал лидером. Жезус — лучший в команде по набранным ожидаемым голам и xGChain (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие), а также третий по ожидаемым ассистам. Форвард эффективен не только в завершении, но и в построении атак — регулярно отходит вглубь поля и помогает расшатывать оборону противника за счет дриблинга и понимания игры.
«Его зрелость — самое большое отличие от того времени, когда я работал с ним в «Манчестер Сити», — хвалил футболиста Артета. — С тех пор прошло несколько лет, он получил определенный опыт, его английский язык стал лучше. В нашей команде у него другая роль. Я рад, что он наслаждается игрой и хорошо выступает. Он улучшил многие аспекты своей игры, набрался опыта. Его отношение и готовность побеждать на каждой тренировке, выигрывать каждый мяч демонстрирует то, каким игроком он является. Топовым командам нужные топовые нападающие».
Агрессивный стиль игры
Основная идея в футболе Артеты — владение мячом. В течение трех лет Микель пытался реализовать ее в «Арсенале», но результаты его трудов мы увидели только сейчас. Лондонцы пытаются доминировать над соперником — надолго оставляют его без мяча и заставляют чужих футболистов выдергиваться со своих мест для перехвата. Это приводит к разрывам в оборонительных построениях и появлению свободных зон, которыми «канониры» грамотно пользуются.
Обычно у «Арсенала» два варианта развития атаки. Первый — с рывками Букайо Сака или Габриэла Мартинелли в финальную четверть. Вингеры при поддержке латералей смещаются в центр и уже оттуда или наносят удар, или отдают пас на противоположный фланг. Плюс иногда они могут, оставаясь на фланге, за счет дриблинга уходить от опеки и подавать в штрафную.
Второй вариант — с забросами из глубины от Гранита Джаки. При Артете швейцарец нашел себя в новой роли. Одновременно он берет на себя функцию глубинного плеймейкера и сам же открывается в штрафной для завершения атак. По итогам 16 матчей у Гранита уже четыре гола и три ассиста. Для сравнения: в прошлом сезоне он забил всего дважды и оформил две результативные передачи. Плюс благодаря Джаке у «Арсенала» стали лучше работать контратаки — Гранит может располагаться как на одной линии со вторым опорником, так и в паре с одним из инсайдов, что дополнительно запутывает соперника.
Еще один лидер лондонцев — Мартин Эдегор — тоже выдает один из лучших сезонов в карьере. Помимо функций разыгрывающего (определяет направление и ритм атак) хавбек неплохо проявляет себя и внутри штрафной — опасно подключается вторым темпом и распоряжается мячом на ограниченном пространстве.
Важную роль Эдегор играет и в прессинге «Арсенала». Триггер для начала давления — движение Жезуса на вратаря или одного из центрбеков (в зависимости от того, у кого из них находится мяч). Обычно Эдегор отвечает за центральных полузащитников соперника — хавбек классно перекрывает «каналы» для передач и по необходимости идет в давление до упора, заставляя выбивать мяч в борьбу, где у лондонцев почти всегда есть превосходство.
И Артета, и игроки «Арсенала», кажется, адекватно оценивают свои силы. Вот что испанец говорил после победы в дерби над «Тоттенхэмом»: «Всегда здорово смотреть в турнирную таблицу и видеть свою команду на такой позиции, где мы сейчас находимся. Но мы не теряем концентрацию. Полностью сосредоточены на своей игре. Поверьте мне, у нас очень голодная и скромная команда. Мы знаем, где находимся. И мы еще ничего не сделали, ничего не добились. Есть много вещей, которые нужно улучшать в игре. Мы только в начале пути».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|12
|10
|1
|1
|30-11
|31
|
2
|Ман. Сити
|12
|9
|2
|1
|37-11
|29
|
3
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|
4
|Ньюкасл
|13
|6
|6
|1
|24-10
|24
|
5
|МЮ
|12
|7
|2
|3
|17-16
|23
|
6
|Челси
|12
|6
|3
|3
|17-15
|21
|
7
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|22-22
|19
|
8
|Брайтон
|12
|5
|3
|4
|19-15
|18
|
9
|Кр. Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13-16
|16
|
10
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23-15
|16
|
11
|Брентфорд
|13
|3
|6
|4
|19-22
|15
|
12
|Эвертон
|13
|3
|5
|5
|11-12
|14
|
13
|Вест Хэм
|13
|4
|2
|7
|11-13
|14
|
14
|Борнмут
|13
|3
|4
|6
|12-28
|13
|
15
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
16
|Лидс
|12
|3
|3
|6
|15-19
|12
|
17
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
18
|Лестер
|13
|3
|2
|8
|21-25
|11
|
19
|Вулверхэмптон
|13
|2
|4
|7
|6-19
|10
|
20
|Нот. Форест
|13
|2
|3
|8
|8-28
|9
|5.11
|18:00
|
Лидс – Борнмут
|- : -
|5.11
|18:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|5.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
|5.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|5.11
|20:30
|
Эвертон – Лестер
|- : -
|6.11
|15:00
|
Челси – Арсенал
|- : -
|6.11
|17:00
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|6.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|- : -
|6.11
|17:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|- : -
|6.11
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|10
|1
|1
|
|
Эмерсон Роял
Тоттенхэм Хотспур
|10
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|12
|1
|1