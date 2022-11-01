«Арсенал» — главная сенсация сезона АПЛ. Год назад Артету чуть не уволили, сейчас он возвращает клубу величие

Разбираемся в аномалии.

Реальные претенденты на титул

10 лет назад «Арсенал» подкалывали за то, что команда постоянно занимала четвертое место в АПЛ. Золотая эпоха осталась в прошлом, и в последние годы четвертая строчка в таблице для «канониров» была успехом.

Молодой Микель Артета не был гарантией, что все изменится. В первые полтора сезона при испанце «Арсенал» занимал восьмое место, затем — пятое. А сейчас неожиданно лидирует в АПЛ, опережая даже чемпиона «Манчестер Сити», усилившегося Холанном.

«Артета проделал отличную работу в «Арсенале». Когда тренеру нужно время, никто не хочет его давать. Возможно, не каждый из нас его заслуживает, потому что его все равно нужно уметь использовать. Микель воспользовался возможностью. Я уважаю его. «Арсенал» — это молодая и крайне интересная команда, которая усердно работает. Их успехи заслуженны», — признался недавно Юрген Клопп. Немец прав. «Арсенал» — главное открытие сезона в АПЛ. После 13 туров «канониры» идут на первом месте в чемпионате, на два очка опережая «Манчестер Сити».

А ведь всего год назад Микель Артета был на грани отставки — прошлый сезон лондонцы начали с трех подряд поражений в АПЛ, что заставило боссов «Арсенала» задуматься об увольнении тренера. Разбираемся, за счет чего коучу удалось выправить ситуацию и кто ему в этом помогал.

Хорошая атмосфера в раздевалке

При Артете «Арсенал» расстался с множеством возрастных игроков. В частности, за время его работы команду покинули Месут Озил, Давид Луис, Александр Ляказетт, Сократис Папастатопулос и Пьер-Эмерик Обамеянг. Последний, кстати, после ухода из «Арсенала» рассказывал, что Артета не умеет работать с топовыми игроками — якобы Микелю «нужны молодые футболисты, которые ничего не говорят и слушают». Отчасти габонец прав, ведь именно при испанце «канониры» стали самой молодой командой лиги (средний возраст лондонцев 24,5 года), и этот показатель планомерно снижается. Как мы видим, омоложение состава сыграло команде только в плюс.

«Феноменально, я никогда не был в раздевалке лучше этой. У меня великолепные отношения с персоналом и игроками команды. Мы все настроены на работу. Мне как тренеру доставляет огромное удовольствие быть частью этого», — объясняет Артета.

Микель Артета. Фото Reuters

Грамотная трансферная политика

В эпоху Артеты «Арсенал» начал вести себя на трансферном рынке гораздо расчетливее, поэтому необдуманных трат стало в разы меньше. В нынешнем сезоне 7 из 11 человек, выходящих в стартовом составе, дебютировали за клуб именно при Артете. Давайте пройдемся по персоналиям.

Вратарь. Аарон Рамсдейл пришел в команду минувшим летом и сразу решил давнюю проблему «Арсенала» с вратарем. Голкипер классно смотрится как в игре на «ленточке», так и при розыгрыше мяча от ворот. Особенно полезен Рамсдейл при выходе из-под прессинга — он уверенно чувствует себя с мячом в ногах, стягивая на себя нападающих соперника и освобождая зоны перед штрафной, чем дает возможность партнерам спокойно принимать мяч.

Центральные защитники. Габриэл Магальяйнс и Вильям Салиба (первый в команде с 2020 года, второй — с 2019-го) — два высокорослых парня, которые хороши не только на «втором этаже» и при игре на стандартах, но и в отборе. Благодаря хорошей координации и стартовой скорости они могут высоко поднимать всю защитную линию, при этом не рискуя получить мяч за спину и не допуская разрывов между линиями во время прессинга. Это позволяет «Арсеналу» получать численное преимущество во второй трети поля и быстрее переходить из обороны в атаку.

Вильям Салиба. Фото Reuters

Латерали. Бен Уайт и Такэхиро Томиясу (и один, и второй в команде с 2021 года). Оба очень техничны, любят подключаться в атаку и участвовать в комбинациях возле штрафной. Особенно в этом плане выделяется Уайт — англичанин великолепно продвигает мяч к чужим воротам, старается играть в одно-два касания и грамотно смещается с фланга в центр для диагональных передач или переводов на другой край. Прошлым летом «Арсенал» заплатил за Бена Уайта «Брайтону» 58,5 миллиона евро, и это казалось жуткой переплатой. Но теперь у «канониров» есть защитник с очень интересным функционалом, на котором сильно завязана не только оборона, но и атака.

В опорной зоне классно себя проявляет Томас Парти. Хавбек перешел в «Арсенал» два года назад и за это время успел стать системообразующим игроком. Профильная позиция Парти — опорный полузащитник, однако по ситуации он может располагаться и на месте «восьмерки», и даже ложной «девятки». Томас выполняет большой объем черновой работы — надежно играет в отборе, точно выбирает момент для перехвата мяча, правильно страхует партнеров по группе атаки и четко действует на подборе. А во время позиционной обороны Парти опускается в полуфланг и помогает выдавливать противника на чужую половину.

Ну и, наконец, форвард — Габриэл Жезус. Бразилец перешел в «Арсенал» только этим летом, но уже стал лидером. Жезус — лучший в команде по набранным ожидаемым голам и xGChain (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие), а также третий по ожидаемым ассистам. Форвард эффективен не только в завершении, но и в построении атак — регулярно отходит вглубь поля и помогает расшатывать оборону противника за счет дриблинга и понимания игры.

Габриэл Жезус. Фото Reuters

«Его зрелость — самое большое отличие от того времени, когда я работал с ним в «Манчестер Сити», — хвалил футболиста Артета. — С тех пор прошло несколько лет, он получил определенный опыт, его английский язык стал лучше. В нашей команде у него другая роль. Я рад, что он наслаждается игрой и хорошо выступает. Он улучшил многие аспекты своей игры, набрался опыта. Его отношение и готовность побеждать на каждой тренировке, выигрывать каждый мяч демонстрирует то, каким игроком он является. Топовым командам нужные топовые нападающие».

Агрессивный стиль игры

Основная идея в футболе Артеты — владение мячом. В течение трех лет Микель пытался реализовать ее в «Арсенале», но результаты его трудов мы увидели только сейчас. Лондонцы пытаются доминировать над соперником — надолго оставляют его без мяча и заставляют чужих футболистов выдергиваться со своих мест для перехвата. Это приводит к разрывам в оборонительных построениях и появлению свободных зон, которыми «канониры» грамотно пользуются.

Обычно у «Арсенала» два варианта развития атаки. Первый — с рывками Букайо Сака или Габриэла Мартинелли в финальную четверть. Вингеры при поддержке латералей смещаются в центр и уже оттуда или наносят удар, или отдают пас на противоположный фланг. Плюс иногда они могут, оставаясь на фланге, за счет дриблинга уходить от опеки и подавать в штрафную.

Букайо Сака. Фото Reuters

Второй вариант — с забросами из глубины от Гранита Джаки. При Артете швейцарец нашел себя в новой роли. Одновременно он берет на себя функцию глубинного плеймейкера и сам же открывается в штрафной для завершения атак. По итогам 16 матчей у Гранита уже четыре гола и три ассиста. Для сравнения: в прошлом сезоне он забил всего дважды и оформил две результативные передачи. Плюс благодаря Джаке у «Арсенала» стали лучше работать контратаки — Гранит может располагаться как на одной линии со вторым опорником, так и в паре с одним из инсайдов, что дополнительно запутывает соперника.

Еще один лидер лондонцев — Мартин Эдегор — тоже выдает один из лучших сезонов в карьере. Помимо функций разыгрывающего (определяет направление и ритм атак) хавбек неплохо проявляет себя и внутри штрафной — опасно подключается вторым темпом и распоряжается мячом на ограниченном пространстве.

Гранит Джака. Фото Reuters

Важную роль Эдегор играет и в прессинге «Арсенала». Триггер для начала давления — движение Жезуса на вратаря или одного из центрбеков (в зависимости от того, у кого из них находится мяч). Обычно Эдегор отвечает за центральных полузащитников соперника — хавбек классно перекрывает «каналы» для передач и по необходимости идет в давление до упора, заставляя выбивать мяч в борьбу, где у лондонцев почти всегда есть превосходство.

И Артета, и игроки «Арсенала», кажется, адекватно оценивают свои силы. Вот что испанец говорил после победы в дерби над «Тоттенхэмом»: «Всегда здорово смотреть в турнирную таблицу и видеть свою команду на такой позиции, где мы сейчас находимся. Но мы не теряем концентрацию. Полностью сосредоточены на своей игре. Поверьте мне, у нас очень голодная и скромная команда. Мы знаем, где находимся. И мы еще ничего не сделали, ничего не добились. Есть много вещей, которые нужно улучшать в игре. Мы только в начале пути».