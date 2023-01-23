Артете дали поработать! Три года он строил свой «Арсенал» — и вот результат

Обозреватель «СЭ» — о великолепном матче «Арсенала» и «МЮ».

Битвы титанов

В октябре 2004 года мне посчастливилось быть на «Олд Траффорде», в устланной красным ковром ложе прессы, где «МЮ» принимал «Арсенал». Сэр Алекс Фергюсон — Арсена Венгера. Это великое тренерское противостояние много лет символизировало АПЛ, а сами шотландец и француз, как и их игроки, не уставали язвить в адрес друг друга. Каждый матч превращался в драму, а без стычек, иной раз и драк, не обходилось почти никогда. Даты, когда встретятся ТЕ «МЮ» и «Арсенал», поклонники английского футбола при публикации календаря очередного сезона помечали в первую очередь.

В предыдущем сезоне «канониры» не просто стали чемпионами, но и прошли весь чемпионат без единого поражения. Другого такого случая в истории АПЛ не было. До октября следующего первенства «Арсенал» опять не проигрывал — и матч в Театре Мечты мог стать для него 50-м в беспроигрышной серии. «МЮ» к той встрече отставал от соперника на 11 очков, а от «Челси», куда только пришел Жозе Моуринью, — на девять. Только победа возвращала «Юнайтед» в гонку. Хозяева выходили на поле под издевательское скандирование гостевого сектора: «USA!». Тем самым арсенальские фанаты отмечали приход в «Юнайтед» семьи Глэйзеров...

На 72-й минуте лютого рубилова, в котором лондонцы упустили кучу моментов, при 0:0 Уэйн Руни пробросил мяч в штрафной между Солом Кэмпбеллом и Эшли Коулом — и рухнул. Судья Райли назначил пенальти, чем вызвал ярость у всего «Арсенала». Руд ван Нистелрой 11-метровый реализовал, а в добавленное время Руни произвел контрольный выстрел. Те 2:0 положили конец легендарной арсенальской серии.

Но самое интересное произошло уже в подтрибунном помещении, вдали от десятков тысяч зрительских — в том числе и моих — глаз. Началась массовая драка, в разгар которой кто-то попал куском пиццы в лицо Фергюсону. Лишь спустя много лет Сеск Фабрегас, в ту пору совсем молодой полузащитник, признается в содеянном и извинится перед сэром Алексом.

«МЮ» не догонит «Арсенал», оставшись третьим. Но и «канониры», потерпев еще четыре поражения, отстанут на 12 очков от чемпиона — им спустя 50 лет станет «Челси», и это будет первое золото синих эры Романа Абрамовича. А «Арсенал» с тех пор чемпионом больше не станет ни разу.

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Две команды, устремленные в будущее

...Январь 2023 года. Спустя 19 лет после единственного — но очень крутого — очного матча «МЮ» и «Арсенала», на котором мне довелось побывать, то эпическое соперничество двух великих команд и тренеров (про Фергюсона вы и так все знаете, а Венгер, между прочим, — первый иностранный тренер-чемпион Англии, которому на «Эмирейтс» еще в годы его работы установили бюст) кажется уже частью достаточно давней истории. Современная АПЛ, нынешняя битва титанов — это «Ман Сити» Пепа Гвардиолы против «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Манчестер Юнайтед» в последний раз побеждал в сезоне-2012/13, прямо перед уходом Фергюсона. С тех пор пять чемпионатов выиграл «Манчестер Сити», два — «Челси», по одному — «Лестер» и «Ливерпуль». Авторские проекты Фергюсона и Венгера оказались неповторимы — разница лишь в том, что Ферги ушел победителем, а от творения Арсена уже много лет перед его трансфером в офис ФИФА осталось только владение мячом ради самого владения. И возможности у «канониров» по сравнению с целым рядом их конкурентов были уже не те...

Но сдается, что сейчас мы наблюдаем возрождение великого противостояния. Давно уже матча «Арсенала» с «МЮ» не ждали с таким нетерпением, как сейчас, когда во времена большого кризиса «Ливерпуля» и умеренного — «Сити» лондонский клуб во главе с Микелем Артетой уверенно лидирует в АПЛ, а «МЮ» в первом сезоне голландца Эрика тен Хага конкурирует за второе с «Сити», обыграв их в дерби прошлого тура. И уж в четверке лучших-то будет наверняка.

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Тен Хага совершенно не смутил жесточайший конфликт с Криштиану Роналду. Интервью последнего журналисту Пирсу Моргану, которое повлекло за собой разрыв контракта португальца с «МЮ», большей частью было посвящено именно личности тен Хага, с которым у суперзвезды совершенно не сложились отношения. Немножко подростковый смысл той части беседы («Не уважаю его, потому что он не уважает меня») вовсе не подорвал авторитета голландца ни в глазах руководства клуба, ни у болельщиков. После ЧМ-2022, где Роналду не набрал новых вистов и уехал доигрывать в Саудовскую Аравию, «МЮ» лишь раз сыграл вничью, все остальные матчи выиграв. Без него «Юнайтед» определенно стало спокойнее, а мне, глядя на это, оставалось вспомнить слова знаменитого английского журналиста — многолетнего главного редактора журнала World Soccer и ветерана 15 (!) чемпионатов мира Кира Рэднеджа в интервью «СЭ» в Катаре:

— Считаю, что интервью Пирсу Моргану было большой, большой ошибкой. Когда Роналду ушел из «Ювентуса» и вернулся в «МЮ», дело было не в «МЮ». А в чемпионате мира. С помощью этого он хотел быть идеально готовым к Катару. Криштиану нуждался в топ-клубе, чтобы оставаться на высочайшем уровне готовности и конкурентоспособности. АПЛ — именно такая лига, самая конкурентная в мире.

В тот момент главным тренером был Сульшер, при котором Роналду мог играть столько, сколько хотел. Потом пришел Рангник, который никогда в жизни не тренировал больших команд. Это было глупейшее назначение! Вместо него появился тен Хаг — хороший тренер из «Аякса». Его работа — построить «МЮ» на следующие пять лет. И Роналду в этой команде определенно места нет.

Да, «МЮ» — клуб с большими проблемами, но этим интервью он предал свой настрой на чемпионат мира. Оно все изменило. Все обсуждения того, что он сказал, расторжение контракта с клубом — неожиданно Криштиану умом оказался далеко от мирового первенства. Все для него пошло не так. Это не позорно, это печально.

К словам Рэднеджа можно добавить, что правда тренера и команды, как нередко бывает в футболе, оказалась выше правды игрока, даже суперзвезды. «Юнайтед» с тен Хагом устремлен вперед, в будущее — как и «Арсенал» с Артетой. Тем любопытнее была эта игра на «Эмирейтс».

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Роскошный матч, которого хотелось еще и еще

И она получилась роскошной. Результативность, сюжет, качество, красота игры и голов — все было на топ-топ-топ-уровне. Не хотелось, чтобы такой футбол заканчивался.

Началось с обалденного гола Рэшфорда, автора трех мячей в составе сборной Англии в Катаре-2022. Маркуса чемпионат мира, показалось, не то что не утомил, а вывел на новый уровень. В стартовом отрезке зарубы в Лондоне он сыграл как исполнитель, который умеет все — поучаствовал вместе с партнером в отборе на чужой половине поля, виртуозно обыграл не последнего, мягко говоря, соперника — Парти — и идеально выстрелил из-за штрафной в нижний угол. В одном эпизоде — отбор, дриблинг, шикарный дальний удар. Первым же своим ударом «Юнайтед» открыл счет в выездном матче с лидером!

Если гол Рэшфорда стал результатом блестящих индивидуальных действий, то ответный мяч «Арсенала» — образец комбинационной игры. Зинченко, Эдегор, Джака и Нкетиа расчертили классную атаку с результативным ударом последнего с близкого расстояния. И тут же подумалось о том, как же «МЮ» не хватает Каземиру. Бразилец такой свободы у штрафной не допустил бы, как не допускал и в «Реале».

А вообще «канониры», конечно, тот гол заслужили. Это скорее мяч «Юнайтед» взялся немножечко из воздуха, как бы ни был красив. «Арсенал» же играл с преимуществом и быстро сквитал счет — гол Рэшфорда никак хозяев не смутил.

Победный гол «Арсенала» был заслуженным

Второй тайм на «Эмирейтс» был так же прекрасен, как и первый, — и победный мяч на 90-й минуте Эдди Нкетиа (дубль у 23-летнего английского форварда «канониров»), на мой взгляд, полностью отразил соотношение сил. «Арсенал» был убедительнее.

Цифры на 43-й минуте, к которой хозяева отдали в чужой штрафной 19 передач против двух у «Манчестера», конечно, претерпели после перерыва изменения, но «Арсенал» по-прежнему имел гораздо больше шансов. Только при 2:2 — удар в штангу Сака, отбитый де Хеа выстрел в упор Нкетиа после стандарта и, наконец, победный гол.

Когда в начале второго тайма Сака шикарно пробил крученым ударом из-за штрафной (минимальные претензии к не накрывшему удар Эриксену и запоздавшему с прыжком де Хеа, но в первую очередь — респект бьющему), исходя из содержания первого тайма, показалось, что «МЮ» уже не отыграться. Но нет — команда тен Хага здорово отреагировала, и повел ее за собой, как и в первом тайме, Рэшфорд. Он играл так же здорово, как и у хозяев другой край сборной Англии — Сака (оба с тремя голами — лучшие снайперы Англии на ЧМ-2022). Вот только больше таких исполнителей в группе атаки, как Маркус, у «Юнайтед» не было: тот же герой матча Аргентина — Голландия Вегхорст, недавно перешедший в команду, еще явно не освоился до конца.

Но при 2:1 «МЮ» выдал хороший отрезок и отыгрался — на угловом после не самого убедительного выноса кулаком Рамсделла здорово сориентировался уникально маленький для центрального защитника (175 см) чемпион мира Лисандро Мартинес, и головой по дуге перекинул всех. Мне подумалось, что низкий рост в данном случае ему как раз помог — надо было не выпрыгивать, а как раз складываться и близко от газона подстраиваться под мяч. Да и вообще Лисандро провел очень сильный матч.

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И все же «Арсенал» был сильнее. При 2:2 он до конца игры забрал мяч, инициативу и больше не дал «МЮ» ни секунды покоя. Это закончилось заслуженным голом, и Нкетиа надо поаплодировать за то, как он оказался гибок и ловок после не самой простой передачи Эдегора на не самой удобной высоте.

Какой же классный футбол поставил эмоциональный Артета, который работает с «канонирами» уже более трех календарных лет (с декабря 2019-го), и это здоровое, но такое редкое для нынешних времен доверие начинает приносить вкуснейшие плоды! Причем иногда арсенальцы и отдавали сопернику мяч, и встречали его низко, а потом снова — раз! — и прессинг, и контроль. Такое впечатление, что этот «Арсенал» способен играть очень по-разному.

Признаюсь, не часто смотрю АПЛ, и «Арсенал» в его нынешнем виде — зрелище для меня еще достаточно свежее и непривычное. Этот блистательный матч с «МЮ», позволивший ему укрепить лидерство, по-моему, показал зрелость лондонской команды. Она стилистически наследует традиции Венгера, но в то же время, когда хочет, способна действовать разнопланово.

Суть понятого мною по этой игре — именно в том, что Артете дали время, позволили более-менее спокойно, без нервотрепки и ежедневного ожидания отставки построить свой «Арсенал», набрали подходящих под стиль людей — и такой истинно футбольный подход клуба отозвался нынешней игрой и местом в таблице.