Невилл рассказал, какие позиции необходимо укрепить «Челси»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, чего ждет от летней трансферной кампании «Челси».

«Клубу нужно купить трех игроков к началу следующего сезона: форварда, центрального защитника, а также голкипера. Им нужно усилить эти три позиции», — цитирует экс-игрока Sky Sports.

«Челси» после 33 туров занимают 9-е место турнирной таблицы Англии, набрав 48 баллов.