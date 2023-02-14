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Сегодня, 19:00

АПЛ — лига Гвардиолы. Пеп опередил даже легенд по проценту побед

Артем Белинин
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Алекс Фергюсон.
Фото Global Look Press
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В стороне Фергюсон и Венгер.

Крутость Хосепа Гвардиолы не вызывает сомнений ни у кого, но на днях он сделал еще один шаг в вечность. Может показаться, что испанец уже бесконечно долго сидит в АПЛ, но только 12 февраля 2023 года он провел свой 250-й матч в премьер-лиге. Особенность юбилея не только в красивой цифре — этот срок Гвардиола провел лучше всех тренеров в истории АПЛ.

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«Сити» победил «Астон Виллу» в матче 23-го тура (3:1), и эта виктория стала 184-й для Пепа. Таким образом, Гвардиола выиграл 73.6% из 250 матчей, а еще успел за этот срок четыре раза взять английский чемпионат. Конкуренты — очень и очень далеко, а ведь среди них сплошные легенды!

Например, на втором месте по выступлениям за этот же промежуток расположился Юрген Клопп. Он выиграл 160 из 250 игр (64%), при этом немец достиг отметки только в апреле 2022 года. То есть на вершине рейтинга Клопп продержался всего несколько месяцев.

До этого пять лет первое место сохранял Моуринью — несмотря на колоссальный опыт и легендарный статус, 250 матчей в АПЛ Жозе сыграл только в 2017 году, будучи тренером «Манчестер Юнайтед». Португалец выиграл 158 матчей (63.2%) и подвинул с первой строчки Алекса Фергюсона.

Алекс Фергюсон. Фото Global Look Press
Алекс Фергюсон.
Фото Global Look Press

Легендарный тренер «красных дьяволов» первые 250 матчей в АПЛ сыграл еще в 1990-е — и к этому почтенному отрезку успел забрать 152 игры (60.8%), а вместе с ними еще и четыре чемпионских титула. Заклятый «товарищ» Фергюсона, Арсен Венгер, справился чуть хуже и за данный отрезок победил 146 раз (58.4%).

Дальше идут уже чуть менее легендарные, но довольно известные фамилии. Рафаэль Бенитес, Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс и Кевин Киган всего провели в АПЛ примерно 250 матчей каждый — и выиграли около половины из них. Правда, трофеев у этой четверки нет.

А Пеп Гвардиола разорвал в такой условно небольшой срок — он сделал это ярче всех. Команды Фергюсона забили 469 мячей за 250 игр, Венгера — 451 мяч, а Клопп с «Ливерпулем» отличились 536 раз. Испанец же натренировал команду на 621 гол — так что он не только самый эффективный тренер, но еще и самый эффектный. Безусловно, прямо сейчас мы наблюдаем одного из величайших менеджеров в истории АПЛ.

Лучшие тренеры в истории АПЛ по числу побед и проценту выигранных встреч в первых 250 матчах.
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Алекс Фергюсон
Арсен Венгер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 22 15 3 4 56-22 48
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 0
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 3 : 0
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 2 : 0
15.02 22:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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